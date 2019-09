Armani beauty homenageia cinematografia com presença de Cate Blanchett no Festival de Cinema de Veneza

Armani beauty – patrocinadora oficial da beleza do 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza

A parceria da Armani beauty com o 76º Festival de Cinema de Veneza fortalece ainda mais o relacionamento que a marca mantém com o mundo cinematográfico e acontece como uma celebração do amor de toda a vida de Giorgio Armani pelo cinema. Durante anos, o estilista criou os figurinos de diversos filmes, desde, mais famosamente, o Gigolô Americano, em 1980, criando o guarda-roupa para Richard Gere, a Os Intocáveis, Gattaca – Experiência Genética, Beleza Roubada, Shaft, a série Batman, Traje a Rigor, De-Lovely – Vida e Amores de Cole Porter, Jogo de Poder, A Rede Social, Missão Impossível: Protocolo Fantasma, Hanna, o Ano Mais Violento, e O Lobo de Wall Street, para citar alguns.

Para celebrar a parceria com o Festival Internacional de Cinema de Veneza, a Armani beauty lançou uma edição limitada de sua cor de lábios LIP MAESTRO. Nessa ocasião, o 400 em tom estrela – o vermelho exclusivo da Armani – foi infundido com pérolas douradas refinadas e vem em uma embalagem dourada.

