Armani beauty Präsentiert Valentina Sampaio als sein Neuestes Beauty-Gesicht

Sampaio ist ein 26-jähriges Model, dessen Karriere 2016 bei der São Paulo Fashion Week begonnen hat. Später erschien sie auf dem Cover der Vogue Paris für die Ausgabe März 2017, ihr erstes Vogue-Cover. Seither hat man sie öfter auf einem Cover (z.B. von Vogue, Elle und Sports Illustrated) gesehen. Im November 2020 war Giorgio Armani Gastredakteur einer Sonderausgabe von Harper's Bazaar Spanien, dessen Cover Valentina Sampaio neben Giorgio Armani höchstpersönlich zierte. In der jüngeren Vergangenheit erschien sie auf dem V & VMAN 2021 Kalender, in Zusammenarbeit mit Emporio Armani zur Feier des 40-Jahr-Jubiläums der Marke kreiert.

"Armani beauty ist meine Vision davon, wie Schönheit heute sein sollte: bedeutungsvoll und bereichsübergreifend. Wie meine Kleidung, zielen meine Beauty-Produkte darauf ab, alle Frauen - unabhängig von Kultur, Herkunftsland oder Background - zu stärken. Ich bin stolz, Valentina als neues Gesicht von Armani beauty gewonnen zu haben: Ich bewundere ihren Willen, ihr Engagement und ihre Entschlossenheit. Valentina hat keine Angst, die Dinge beim Namen zu nennen, und ihre Worte sind wichtig und berührend", so Giorgio Armani.

"Ich bin so aufgeregt, Beauty-Gesicht von Armani zu werden. Als Trans-Frau ist diese Zusammenarbeit ein großer Meilenstein. Für mich ist ein persönlicher Traum wahr geworden. Make-up spielt eine so große Rolle in meiner persönlichen Entwicklung, und ich bin Armani beauty dankbar für die Förderung der Vielfalt, die Ermöglichung des kreativen Ausdrucks und die Stärkung der individuellen Schönheit", erklärte Valentina Sampaio.

Gestern hatte Valentina Sampaio ihren ersten offiziellen Auftritt für Armani beauty anlässlich der Harper's Bazaar Women of the Year Awards in London - deren Hauptsponsor die Marke ist. Valentina Sampaio wird in den Star Beauty-Kampagnen 2022 der Marke autreten, die dafür den schwedischen Fotografen Mikael Jansson engagiert hat. Sie wird im Zentrum der neuen Kampagne von Lip Power, Giorgio Armanis neuestem Lippenstift stehen.

Armani beauty – Schlichtheit, natürliche Eleganz und Authentizität

Seit über 20 Jahren ist Armani beauty Garant

für wunderschön texturierte Make-up-Produkte, Hautpflege mit wegweisender Spitzentechnologie, sowie Düfte mit besonders seltenen Inhaltsstoffen. Inspiriert von echten Menschen und ihren Bedürfnissen, wurde die Make-up-Linie kreiert, um natürliche Schönheit zu betonen, zu enthüllen statt zu verstecken. Dabei besticht die Marke durch eine Fülle namhafter Kult-Produkte: die Foundations "Power Fabric" und "Luminous Silk", die Make-up-Serie "Neo Nude", die Mascara "Eyes to Kill", den Lidschatten "Eye Tint", die Lippenstifte "Lip Maestro" und "Rouge d'Armani", sowie die brandneue Kreation "Lip Power". Die Hautpflegelinie umfasst die charakteristische Anti-Aging-Pflege "Crema Nera". Die Marke ist auch bekannt für ihre Duftkollektionen für Damen und Herren, darunter "Acqua Di Giò", "Code", "Sì", "My Way", ebenso wie für ihre Haute Couture-Duftlinie "Armani Privé".

Contact: Katarina Mandels, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1677688/Armani_beauty_Valentina_Sampaio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677687/Armani_beauty_Logo.jpg

SOURCE Armani beauty