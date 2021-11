Valentina Sampaio Devient la Nouvelle Égérie d'Armani

Mannequin de 26 ans, Valentina Sampaio a commencé sa carrière en 2016 lors d'un défilé de la Fashion Week de São Paulo. Elle a ensuite posé pour la première fois en couverture du magazine Vogue Paris— pour le numéro de mars 2017. Puis elle a multiplié les couvertures, que ce soit pour Vogue, Elle ou Sports Illustrated. En novembre 2020, Giorgio Armani a été invité à endosser le rôle de rédacteur pour un numéro spécial de Harper's Bazaar Espagne, dont Valentina Sampaio a fait la couverture aux côtés de Giorgio Armani. Plus récemment, elle est apparue sur le calendrier V & VMAN 2021, conçu avec Emporio Armani, en l'honneur du 40e anniversaire de la marque.

« Armani beauty reflète ma vision de ce que doit être la beauté à notre époque : pleine de sens et qui s'affranchit des barrières. À l'image de mes collections, mes produits de beauté aident les femmes à prendre conscience de leurs propres forces, indépendamment de leur culture, pays d'origine ou parcours. Je suis fier que Valentina devienne la nouvelle égérie d'Armani beauty : j'admire son courage, son engagement et sa détermination. Valentina ose faire entendre sa voix et ses mots sont à la fois touchants et percutants », a déclaré Giorgio Armani.

« Je suis enchantée de devenir égérie Armani beauty. En tant que femme transgenre, cette collaboration représente une étape importante. C'est aussi un rêve qui devient réalité pour moi. Le maquillage a joué un rôle fondamental dans mon évolution personnelle. Je remercie Armani beauty de promouvoir la diversité et l'expression créative, tout en valorisant les beautés individuelles », a précisé Valentina Sampaio.

Hier, Valentina Sampaio a rejoint Armani beauty pour la première fois lors de la cérémonie de remise des prix Women of the Year de Harper's Bazaar à Londres, un événement dont la marque est le principal sponsor. Valentina Sampaio apparaîtra dans les campagnes beauté Armani beauty 2022 confiées au photographe suédois Mikael Jansson. Elle sera notamment la vedette de la nouvelle campagne Lip Power, le nouveau rouge à lèvres de Giorgio Armani.

Armani beauty – simplicité, élégance naturelle et authenticité

Depuis plus de 20 ans, Armani beauty propose des produits de maquillage parfaitement texturés, des soins cutanés formulés à partir de techniques révolutionnaires, mais également des parfums réunissant les ingrédients les plus nobles. S'inspirant de vraies personnes et de leurs besoins, la gamme de maquillage est conçue pour rehausser la beauté naturelle — valoriser plutôt que dissimuler. D'ailleurs, plusieurs produits sont aujourd'hui iconiques : les fonds de teint Power Fabric et Luminous Silk, la gamme de maquillage Neo Nude, le mascara Eyes to Kill, le fard à paupières Eye Tint et les rouges à lèvres Lip Maestro et Rouge d'Armani, sans oublier le tout nouveau Lip Power. La gamme de soins cutanés comprend la crème anti-âge signature Crema Nera. La marque propose des collections de parfums pour hommes et femmes, comme les emblématiques Acqua Di Giò, Code, Sì et My Way, ainsi que la gamme Armani Privé, des parfums inspirés de la haute couture.

