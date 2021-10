M. Sargsyan a déclaré que certains pays dans le monde, autrefois considérés comme des superpuissances régionales, essaient aujourd'hui d'étendre leur influence régionale. La Turquie, par exemple, est devenue un acteur dans le monde d'aujourd'hui, essayant de participer à d'autres processus régionaux par des confrontations avec la Russie, et elle est devenue un acteur majeur dans ces régions d'Europe, d'Asie, d'Asie centrale et du Moyen-Orient. L'Iran est également un facteur géopolitique important. Et bon nombre des processus en cours dans ces régions se déroulent au détriment des intérêts de l'Arménie. En d'autres termes, l'Arménie fait des concessions sur tous les fronts - militaire, politique, économique et diplomatique.

En ce qui concerne la superpuissance mondiale, les États-Unis, M. Sargsyan estime qu'ils interviennent activement dans les affaires internationales. Après l'indépendance de l'Arménie, les États-Unis ont intensifié leur coopération politique et économique avec le pays, qui, à son tour, y a réagi activement tout en maintenant ses relations traditionnelles avec la Russie. Récemment, à l'initiative des États-Unis, l'Arménie a adhéré à la Religious Liberty Union, et les experts et le peuple arméniens ont exprimé leur mécontentement à ce sujet. Ils ne comprennent pas pourquoi l'Arménie devrait détruire ses relations avec les pays voisins pour cette raison, et la Chine, par exemple, en a exprimé sa forte opposition et son mécontentement. Il estime que l'Arménie devrait développer davantage ses relations avec les pays voisins et les autres pays en développement.

M. Sargsyan a déclaré que l'Arménie a désespérément besoin d'une reconnaissance internationale, mais qu'elle ne dispose pas actuellement d'une stratégie complète, ce qui constitue un obstacle de taille. L'Arménie devrait mener une politique plus équilibrée afin de protéger ses intérêts face aux puissances mondiales et même de parvenir à un développement harmonieux.

