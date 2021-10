Armenisches Nachrichtenradio FM 106.5: Armenien zwischen den Fronten der Weltmächte

Sarkissjan erklärte, es gebe Länder in der Welt, die einst den Status einer regionalen Supermacht hatten und nun versuchen, ihren regionalen Einfluss auszuweiten. Die Türkei zum Beispiel ist zu einem Akteur in der heutigen Welt geworden, der durch die Konfrontation mit Russland versucht, an anderen regionalen Prozessen teilzunehmen. Sie spielt heute eine bedeutende Rolle in diesen Regionen Europas, Asiens, Zentralasiens und des Nahen Ostens. Auch der Iran ist ein wichtiger geopolitischer Faktor. Und viele der Prozesse, die in diesen Regionen stattfinden, gehen auf Kosten der Interessen Armeniens. Mit anderen Worten: Armenien macht an allen Fronten Zugeständnisse - militärisch, politisch, wirtschaftlich und diplomatisch.