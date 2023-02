AROBS entre sur le marché polonais en acquérant SYDERAL Polska

CLUJ-NAPOCA, Roumanie, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- AROBS Transilvania Software, la plus grande société de technologie cotée à la Bourse de Bucarest, a acquis une participation majoritaire de 94 % dans SYDERAL Polska, une société polonaise spécialisée dans le développement de produits et de technologies pour la communication quantique et optique, dans le stockage et le traitement des données embarquées et dans le contrôle des mécanismes et instruments satellitaires.

Voicu Oprean, founder and CEO of AROBS Transilvania Software.

« Grâce à la transaction annoncée aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers la consolidation de notre expertise en industrie aérospatiale au sein du groupe AROBS. L'expertise de SYDERAL Polska vient compléter le nouveau secteur d'activité intégré au groupe par nos collègues d'AROBS Engineering – les systèmes embarqués et le développement de logiciels pour le secteur aérospatial. L'équipe de SYDERAL Polska possède une vaste expérience du domaine aérospatial, et l'entreprise participe activement aux initiatives liées à la création de l'infrastructure européenne de communication quantique. En outre, nous sommes ravis qu'à partir de cette année, le groupe AROBS soit présent dans un nouveau pays, la Pologne », a déclaré Voicu Oprean, fondateur et PDG d'AROBS.

SYDERAL Polska a été créé en 2016 et dispose d'une équipe de 28 spécialistes dans la fourniture de solutions matérielles et logicielles pour les besoins des clients du secteur aérospatial. La société met en œuvre des projets pour l'Agence spatiale européenne (ESA) et mène simultanément des projets de R&D financés par le Centre national de recherche et de développement (NCBiR) en Pologne. L'entreprise conçoit des équipements électroniques embarqués sur mesure pour des applications spatiales, comme l'unité de contrôle des instruments FLORIS, un spectro-imageur à haute résolution utilisé par l'ESA pour obtenir des mesures mondiales et une cartographie de la fluorescence de la végétation terrestre.

La société continuera d'être gérée par Michal Drogosz, l'actuel PDG et actionnaire à 6 %. « L'adhésion au groupe AROBS est une étape importante pour la future croissance de SYDERAL Polska. Dans le domaine des technologies spatiales, les compétences d'AROBS et de SYDERAL Polska se complètent parfaitement, ce qui nous permettra de développer conjointement des produits et services plus avancés », a déclaré Michal Drogosz, PDG de SYDERAL Polska.

Depuis octobre 2021, AROBS a acquis Berg Software, AROBS Engineering (ancien secteur d'activité d'Enea Software Development Services Romania), le groupe Nordlogic et CDS GPS Romania, ainsi que les deux sociétés de la République de Moldavie, AROBS Software et AROBS TrackGPS.

AROBS Transilvania Software est cotée sur le marché AeRO de la Bourse de Bucarest depuis le 6 décembre 2021. La société a une capitalisation boursière d'environ 174 millions d'euros, compte plus de 1 000 spécialistes et des bureaux dans 8 pays - en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Pour en savoir plus sur AROBS : arobs.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1994872/AROBS_Transilvania_Software.jpg

SOURCE AROBS Transilvania Software