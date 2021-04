Arquivo da Shutterstock, The Vault, faz parceria com a Condé Nast para concessão de direitos exclusivos sobre a coleção Condé Nast

NOVA YORK, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia, anunciou hoje uma parceria editorial exclusiva com a principal empresa de mídia global Condé Nast para representar o The Condé Nast Collection, um dos arquivos mais importantes e historicamente significativos do mundo. Apresentando mais de 30.000 fotos icônicas e influentes, ilustrações e capas de revistas que datam de 1892, a coleção oferece uma crônica dos momentos mais prolíficos da moda, bem como conteúdos que esperam ser descobertos em um portfólio distinto de marcas da Condé Nast, incluindo Vogue, Vanity Fair, GQ, AD, House & Garden e Glamour.

A coleção fará parte do arquivo da Shutterstock Editorial, The Vault, que tem mais de 50 milhões de ativos em fotografia e vídeo, o que o torna um dos maiores arquivos de fotos e vídeos do mundo. A partir da primeira edição da Vogue publicada em 17 de dezembro de 1892, em festas dos anos 20 sediadas no apartamento da Condé Nast na 1040 Park Avenue, na cidade de Nova York, para representar Coco Chanel e Twiggy, esta coleção oferece um vislumbre de momentos transformadores de moda e design, visto pelos olhos de aclamados fotógrafos, incluindo Edward Steichen, Horst P. Horst, Cecil Beaton, John Rawlings, Bert Stern e Arthur Elgort.

"A coleção Condé Nast é sinônimo de estilo, elegância, glamour e engenhosidade, com cada visual contando uma história sobre a evolução da moda e da cultura", disse Candice Murray, vice-presidente de Editorial da Shutterstock. "Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Condé Nast como curadores deste arquivo excepcional, oferecendo aos clientes da Shutterstock acesso exclusivo a uma das coleções mais premium no espaço da moda e estilo de vida."

"O arquivo Condé Nast é uma cápsula do tempo virtual do século 20. Abrangendo moda, design, beleza, viagem, comida e artes, é uma oferta incomparável de algumas das imagens mais importantes já criadas para publicação", disse Ivan Shaw, diretor de fotografia corporativa da Condé Nast. "Estamos entusiasmados em levar esta coleção historicamente significativa e visualmente impressionante à Shutterstock, uma inovadora do setor de conteúdo criativo com alcance inequívoco."

Abra o The Vault para acessar a coleção Conde Nast.

Sobre a SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade em crescimento com mais de um milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais de 350 milhões de imagens e mais de 20 milhões de vídeos disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, biblioteca de música livre de royalties com curadoria; e Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Sobre a CONDÉ NAST

A Condé Nast é uma empresa de mídia global, sede de marcas icônicas, incluindo Vogue, The New Yorker, GQ, Glamour, AD, Vanity Fair e Wired, entre muitas outras. O conteúdo premiado da empresa atinge 72 milhões de consumidores em meio impresso, 442 milhões em digital e 452 milhões em plataformas sociais e gera mais de 1 bilhão de visualizações de vídeo todos os meses. A empresa está sediada em Nova York e Londres e opera em 32 mercados em todo o mundo, incluindo China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, México e América Latina, Rússia, Espanha, Taiwan, Reino Unido e EUA, com parceiros de licença locais em todo o mundo. Lançada em 2011, a Condé Nast Entertainment é um estúdio premiado de produção e distribuição que cria programação de filmes, televisão, vídeo social e digital e realidade virtual. [email protected] [email protected]

FONTE Shutterstock, Inc.

Related Links

www.shutterstock.com



SOURCE Shutterstock, Inc.