Arquus obtient la certification ISO 27001 grâce à sa collaboration avec MAGNA, propulsant son succès à l'export

PARIS, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Arquus, pionnier de l'innovation dans le domaine des véhicules de défense, a obtenu avec succès la certification ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l'information, marquant ainsi une étape importante dans sa stratégie d'expansion. Avec le soutien critique de MAGNA, une société de services de cybersécurité bien établie, cette certification internationalement reconnue positionne Arquus comme un acteur hautement vigilant face aux dangers cyber.

Arquus and MAGNA leadership celebrating official ISO 27001:2022 certification completion.

La certification ISO 27001confirme l'engagement d'Arquus à respecter les normes de sécurité les plus strictes et renforce sa position sur les marchés d'exportation. Cette certification prépare Arquus à collaborer avec de nouveaux partenaires dans les meilleures conditions, la sécurité des données et la conformité étant essentielle dans le secteur de la Défense.

Une mise en œuvre rigoureuse du programme

Le parcours d'Arquus vers la certification, mené par Yannick Lestriez, Directeur des Systèmes d'Information, et Joy-Alexandra Denis, Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information, a impliqué 94 contrôles. Ces mesures protègent contre les menaces de cybersécurité et soutiennent les innovations futures d'Arquus.

« Notre objectif était de dépasser les normes internationales les plus strictes », a déclaré Yannick Lestriez. « Le secteur de la défense exige des mesures de sécurité robustes et adaptables, et la certification ISO 27001 souligne notre capacité à protéger nos opérations. »

MAGNA, expert mondial des normes de sécurité de l'information, a guidé Arquus tout au long de ce processus complexe. MAGNA a veillé à ce que le système de gestion réponde aux normes ISO 27001 et aux exigences spécifiques du secteur de la défense.

Un succès international

Alors qu'Arquus cherche à étendre son empreinte mondiale, cette certification lui offre avantage concurrentiel sur le marché de l'exportation, où les clients exigent des garanties de sécurité renforcées. La certification reflète l'engagement d'Arquus envers ses partenaires internationaux.

« La certification ISO 27001 renforce le leadership d'Arquus en matière d'innovation dans le domaine de la défense », a déclaré Emmanuel Levacher, CEO d'Arquus. « Alors que nous développons des solutions pour l'espace de combat numérique, cette certification renforcera notre capacité à rivaliser et à collaborer à l'international. »

Collaboration d'experts et garantie de sécurité

Cette réussite souligne la collaboration entre Arquus et MAGNA, deux entreprises engagées dans la cybersécurité et l'excellence opérationnelle. « MAGNA est fière de s'être associée à Arquus pour franchir cette étape cruciale », a déclaré Jean Loup Le Roux, Président de MAGNA. « En adoptant la norme ISO 27001, Arquus à renforcer son dispositif de sécurité globale et consolidé sa réputation de leader international. »

L'environnement réglementaire complexe de la défense exige des stratégies de conformité multiples, et cette certification témoigne de l'approche avant-gardiste d'Arquus.

A propos d'Arquus | https://www.arquus-defense.com

Arquus, entreprise française de Défense et leader des solutions de mobilité terrestre, a rejoint le groupe industriel John Cockerill en juillet 2024. Avec près de 30 000 véhicules en service sur cinq continents, dont 22 000 soutenus par ses équipes, Arquus est un acteur clé de la Défense mondiale. Partenaire historique de l'armée française, Arquus a conçu plus de 90 % des véhicules à roues de l'armée de Terre et développe des plateformes militaires autonomes pour moderniser les forces armées.

À propos de MAGNA | https://www.magnacyber.ch

MAGNA est un leader mondial en cybersécurité et en intelligence artificielle (IA). Opérant depuis 2014, avec une présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, MAGNA guide les organisations vers des certifications internationalement reconnues telles que l'ISO 27001 et l'ISO 42001 pour l'IA. En tant qu'allié de confiance, MAGNA renforce la posture de sécurité de ses clients et permet une navigation efficace dans des environnements réglementaires complexes, favorisant la réussite sur le marché mondial.

