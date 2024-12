Arquus sichert sich ISO 27001-Zertifizierung mit MAGNAs Unterstützung und ebnet den Weg für Exportwachstum

PARIS, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Arquus, ein führendes Unternehmen im Bereich Verteidigung und Fahrzeuginnovation, hat erfolgreich die ISO 27001-Zertifizierung für Informationssicherheitsmanagement erreicht, was einen bedeutenden Meilenstein in seiner Expansionsstrategie darstellt. Mit der entscheidenden Unterstützung von MAGNA, einem etablierten Unternehmen für Cybersicherheitsdienstleistungen, positioniert sich Arquus mit dieser international anerkannten Zertifizierung als ein äußerst wachsam agierender Akteur im Umgang mit Cyber-Bedrohungen.

Arquus and MAGNA leadership celebrating official ISO 27001:2022 certification completion.

Die ISO 27001-Zertifizierung, die von einer akkreditierten Stelle ausgestellt wurde, bestätigt Arquus' Engagement für höchste Sicherheitsstandards und stärkt seine Position als vertrauenswürdiger Partner auf den Exportmärkten. Diese Zertifizierung bereitet Arquus darauf vor, mit neuen Partnern unter den besten Bedingungen zusammenzuarbeiten, wobei Datensicherheit und Compliance im Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind.

Umfassende Programmimplementierung

Der Weg von Arquus zur Zertifizierung, unter der Leitung von Chief Information Officer Yannick Lestriez und Chief Information Security Officer Joy-Alexandra Denis, war ein sorgfältiger Prozess, der die Implementierung von 94 Kontrollen beinhaltete. Die daraus resultierenden Sicherheitsmaßnahmen schützen vor sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen und unterstützen Arquus' zukünftige Innovationen im Bereich Verteidigungsplattformen.

„Unser Ziel von Anfang an war es sicherzustellen, dass Arquus nicht nur die strengsten internationalen Standards erfüllt, sondern sie übertrifft", sagte Yannick Lestriez. „Der Verteidigungssektor erfordert robuste und anpassungsfähige Sicherheitsmaßnahmen, und die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht unsere Fähigkeit, unsere Operationen zu schützen."

MAGNA, ein globaler Experte für die Umsetzung von Informationssicherheitsstandards, spielte eine entscheidende Rolle dabei, Arquus durch diesen komplexen Zertifizierungsprozess zu führen. MAGNA stellte sicher, dass das Managementsystem von Arquus nicht nur den ISO 27001-Standards entspricht, sondern auch mit den zusätzlichen Compliance-Anforderungen in Einklang steht, die im hochregulierten Verteidigungssektor erforderlich sind.

Erfolgsgarant für internationales Wachstum

Während Arquus seine globale Präsenz ausbauen möchte, verschafft ihm diese Zertifizierung einen starken Wettbewerbsvorteil auf den Exportmärkten, insbesondere da internationale Kunden höhere Sicherheitsgarantien von Herstellern in der Verteidigungsindustrie verlangen. Die Zertifizierung hebt Arquus' proaktive Haltung zur Informationssicherheit und sein Engagement für internationale Partner hervor.

„Die ISO 27001-Zertifizierung ist mehr als nur eine technische Errungenschaft — sie spiegelt unser Engagement für betriebliche Exzellenz wider und stärkt Arquus' Führung in der Verteidigungsinnovation", sagte Emmanuel Levacher, CEO von Arquus. „Während wir weiterhin bahnbrechende Lösungen für den digitalen Schlachtfeldraum entwickeln, wird diese Zertifizierung zweifellos unsere Fähigkeit verbessern, international zu konkurrieren und zusammenzuarbeiten."

Expertenspezifische Zusammenarbeit und Sicherheitsgarantie

Diese Zertifizierung unterstreicht die Zusammenarbeit zwischen Arquus und MAGNA, zwei Unternehmen, die sich der Cybersicherheit und betrieblichen Exzellenz verschrieben haben. „MAGNA ist stolz darauf, mit Arquus bei der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins zusammenzuarbeiten", sagte Jean Loup Le Roux, Präsident von MAGNA. „Durch die Implementierung des ISO 27001-Standards haben wir Arquus geholfen, seine globale Sicherheitslage zu stärken und seinen Ruf als international führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie zu festigen."

Die Leistung von Arquus spiegelt Widerstandsfähigkeit und einen zukunftsorientierten Ansatz für komplexe Compliance im Verteidigungssektor wider. Die Zertifizierung wurde im Rahmen eines Multi-Compliance-Rahmens durchgeführt, der die umfangreichen regulatorischen und vertraglichen Verpflichtungen anerkennt, denen Arquus in verschiedenen internationalen Rechtsordnungen unterliegt.

Über Arquus | https://www.arquus-defense.com

Arquus, ein französisches Verteidigungsunternehmen und führend in Lösungen für die Geländemobilität, trat im Juli 2024 der industriellen Gruppe John Cockerill bei. Mit fast 30.000 Fahrzeugen im Einsatz auf fünf Kontinenten, von denen 22.000 direkt von seinen Teams unterstützt werden, ist Arquus ein Schlüsselakteur in der globalen Verteidigung. Als historischer Partner der französischen Armee hat Arquus mehr als 90 % der Radfahrzeuge der Armee entworfen und entwickelt autonome militärische Plattformen zur Modernisierung der Streitkräfte.

Über MAGNA | https://www.magnacyber.ch

MAGNA ist ein globaler Marktführer in den Bereichen Cybersicherheit, Datenschutz und künstliche Intelligenz (KI). Seit 2014 tätig und mit einer Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien, hat MAGNA eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Unterstützung von Organisationen bei der Erreichung international anerkannter Zertifizierungen wie ISO 27001 und ISO 42001 für KI. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner stärkt MAGNA die Sicherheitslage seiner Kunden und ermöglicht eine effektive Navigation durch komplexe regulatorische Umfelder, was die Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg auf dem globalen Markt fördert.

