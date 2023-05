Arrêt rapide BFS-21/22 de BENY : protection de la sécurité du système photovoltaïque

WENZHOU, Chine, 13 mai 2023 /PRNewswire/ -- La solution d'arrêt rapide BFS-21/22 de BENY , un composant essentiel pour assurer la sécurité des systèmes photovoltaïques (PV), a été lancée récemment. Avec l'utilisation croissante des systèmes photovoltaïques dans le monde, les préoccupations en matière de sécurité sont devenues primordiales. Les incendies de systèmes photovoltaïques présentent des risques importants, entraînant à la fois des pertes économiques et mettant en danger des vies humaines.

Le dispositif d'arrêt rapide au niveau des composants joue un rôle crucial dans la protection des systèmes photovoltaïques. Il coupe rapidement le circuit en contrôlant les interrupteurs de courant et de tension, empêchant efficacement la propagation des défauts et des incendies. Ces dispositifs sont devenus essentiels pour assurer la sécurité des systèmes photovoltaïques avec l'évolution de la technologie.

Les gouvernements du monde entier, y compris l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, ont mis en place des réglementations et des normes imposant l'incorporation de dispositifs d'arrêt rapide au niveau des composants dans les systèmes photovoltaïques (PV). Ces dispositifs sont cruciaux pour la sécurité des pompiers et des premiers intervenants. Aux États-Unis, des mesures strictes ont été appliquées pour assurer la déconnexion rapide des systèmes solaires photovoltaïques. Le Code national de l'électricité (NEC) de 2020 a introduit des révisions concernant « l'arrêt rapide » dans les limites du réseau pour traiter les « systèmes de contrôle des risques photovoltaïques. » La section 690.12(B)(2) décrit les exigences pour protéger le bien-être des premiers intervenants une fois que le système de contrôle des risques photovoltaïques est activé. Les pompiers, en tant que premiers intervenants, rencontrent souvent des incendies de bâtiment et coupent immédiatement l'alimentation du bâtiment, leur permettant d'entrer ou de créer des évents dans le système de toiture pour éteindre le feu.

L'arrêt rapide au niveau des composants de BENY BFS-21/22 assure un fonctionnement sûr des systèmes photovoltaïques avec une commutation rapide, une fiabilité élevée, une faible consommation d'énergie et un faible coût. Il convient à divers systèmes photovoltaïques, y compris les centrales électriques domestiques, commerciales et à grande échelle. Les certifications UL et SunSpec garantissent qualité et adaptabilité. Le produit peut résister à des environnements difficiles, offrant une longue durée de vie avec peu d'entretien.

Lors des tests, le BFS-21/22 a démontré d'excellentes performances, en particulier lors d'un arrêt rapide, atteignant un arrêt en quelques millisecondes pour la sécurité du système. Il fonctionne avec un émetteur de signal pour contrôler automatiquement les opérations d'arrêt et peut éteindre instantanément les panneaux à 0 V en quelques microsecondes lors de situations anormales.

BENY propose une gamme complète de produits de sécurité pour les systèmes photovoltaïques, y compris des interrupteurs d'isolement CC, des disjoncteurs CC et des parasurtenseurs CC. Ces solutions garantissent la sécurité, atténuent les dysfonctionnements du système et améliorent la fiabilité. À mesure que la demande de systèmes photovoltaïques augmente, la protection de la sécurité devient cruciale. BENY reste attaché à la sécurité, la fiabilité, l'efficacité et l'innovation, offrant des produits et des solutions de sécurité avancés qui contribuent au développement durable des systèmes photovoltaïques.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2075669/1.mp4

SOURCE BENY