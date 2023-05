BENYs BFS-21/22 Schnellabschaltung (Rapid Shutdown): Gewährleistung der Sicherheit von PV-Anlagen

WENZHOU, China, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Vor Kurzem wurde BENYs Schnellabschaltungslösung BFS-21/22, eine wichtige Komponente für die Gewährleistung der Sicherheit von Photovoltaik (PV)-Systemen, herausgebracht. Mit der zunehmenden Nutzung von PV-Systemen weltweit haben Sicherheitsaspekte oberste Priorität erlangt. Brände von PV-Anlagen stellen erhebliche Risiken dar, die sowohl wirtschaftliche Verluste verursachen als auch Menschenleben gefährden können.

Die Schnellabschaltung auf Komponentenebene spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz von PV-Anlagen. Sie unterbricht rasch den Stromkreis, indem sie Strom- und Spannungsschalter steuert, und verhindert so effektiv die Ausbreitung von Fehlern und Bränden. Diese Geräte sind im Zuge technologischer Fortschritte unverzichtbar geworden, um die Sicherheit von PV-Systemen zu gewährleisten.

Regierungen auf der ganzen Welt, darunter die Europäische Union, die USA und China, haben Vorschriften und Standards eingeführt, die den Einbau von Schnellabschaltgeräten auf Komponentenebene in Photovoltaik (PV)-Anlagen vorschreiben. Diese Geräte sind für die Sicherheit von Feuerwehrleuten und Ersthelfern von entscheidender Bedeutung. In den USA wurden strenge Maßnahmen durchgesetzt, um eine schnelle Abschaltung von Solar-PV-Systemen sicherzustellen. Der National Electrical Code (NEC) von 2020 enthält Überarbeitungen in Bezug auf eine „Schnellabschaltung" (Rapid Shutdown) innerhalb der Array-Grenze ein, um auf „PV-Gefahrenkontrollsysteme" einzugehen. Abschnitt 690.12(B)(2) beschreibt Anforderungen zum Schutz des Wohlbefindens von Ersthelfern, wenn das PV-Gefahrenkontrollsystem aktiviert ist. Als Ersthelfer stoßen Feuerwehrleute häufig auf Gebäudebrände und unterbrechen sofort die Stromversorgung des Gebäudes, um in das Dachsystem eindringen oder dort Lüftungsschlitze anbringen zu können, um das Feuer zu löschen.

BENYs Schnellabschaltung auf Komponentenebene BFS-21/22 gewährleistet den sicheren Betrieb von PV-Anlagen durch ein schnelles Schalten, eine hohe Zuverlässigkeit, einen geringen Stromverbrauch und niedrige Kosten. Es eignet sich für verschiedene PV-Systeme, darunter Anlagen in Privathaushalten, gewerbliche Anlagen und Großkraftwerke. Die Zertifizierungen UL und SunSpec garantieren Qualität und Anpassungsfähigkeit. Das Produkt kann rauen Umgebungen standhalten und bietet eine lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand.

Bei den Tests zeigte BFS-21/22 eine hervorragende Leistung. Dies gilt insbesondere für die Schnellabschaltung, bei der eine Abschaltung innerhalb von Millisekunden für die Systemsicherheit erreicht wurde. Es arbeitet mit einem Signalgeber zusammen, um die Abschaltvorgänge automatisch zu steuern, und kann Paneele in abnormalen Situationen innerhalb von Mikrosekunden auf 0 V abschalten.

BENY bietet ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten für PV-Anlagen, darunter Gleichstrom-Trennschalter, Gleichstrom-Schutzschalter und Gleichstrom-Überspannungsschutzgeräte. Diese Lösungen gewährleisten Sicherheit, wirken Systemstörungen entgegen und erhöhen die Zuverlässigkeit. Im Zuge einer zunehmenden Nachfrage nach Photovoltaikanlagen spielt der Sicherheitsschutz eine entscheidende Rolle. BENY setzt sich weiterhin für Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Innovation ein. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Sicherheitsprodukte und -lösungen, die zur nachhaltigen Entwicklung von Photovoltaikanlagen beitragen, an.

