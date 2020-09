Arria NLG introduit la carte d'extension Microsoft Excel qui ajoute des résumés dynamiques en langage naturel à la demande et l'automatisation des rapports aux feuilles de calcul

Arria pour Excel ajoute les résumés en langage naturel et l'automatisation des rapports directement dans la feuille de calcul, en convertissant instantanément des volumes de données en textes descriptifs intuitifs. Les utilisateurs peuvent personnaliser les textes descriptifs en fonction de leurs auditoires en fournissant des commentaires contextuels et des analyses explicatives qui sont non seulement indiscernables de ceux des experts mais sont, de plus, créés en quelques secondes.

Pour les professionnels des grandes entreprises, Excel est considéré comme l'outil d'analyse des entreprises le plus largement adopté et de leur côté, les analystes le considèrent comme l'outil le plus éprouvé pour appuyer les décisions et produire des rapports. Arria augmente les flux de travail Excel existants en leur conférant les avantages suivants :

Cohérence et précision. Il s'agit d'un rédacteur de rapports de prochaine génération qui automatise de façon dynamique les résumés financiers axés sur les données. Les meilleures pratiques sont extraites et maintenues. Les modifications de dernières minutes ne sont plus stressantes. Rapidité de la production des rapports. Les rapports financiers doivent être disponibles en temps voulu pour appuyer la prise de décisions. C'est pourquoi ils peuvent maintenant être publiés dès la fin de la période visée. Partage au sein de l'équipe. Avec les volumes de données qui évoluent plus rapidement que jamais, la transmission d'informations intuitives à l'échelle de l'entreprise procure la clarté et la confiance nécessaires durant les périodes d'incertitude.

Si vous êtes comme la plupart des gens, la première fois que vous utiliserez cette fonctionnalité, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer jusqu'ici. Il s'agit d'un ajout au logiciel tout simplement exceptionnel, qui accroît considérablement la productivité, l'efficience et la vitesse à la prise décisionnelle.

« Pour que les données aient de la valeur, les entreprises doivent pouvoir extraire les idées précieuses qui génèrent des résultats opérationnels positifs, a déclaré Sharon Daniels, PDG d'Arria NLG. Elles doivent raccourcir les délais d'accès à ces informations et agir. »

Les entreprises qui produisent des analyses et des rapports au moyen de feuilles de calcul et de tableaux ordinaires dépourvus d'analytique avancée du langage sont désavantagées par rapport à la concurrence. La technologie Arria NLG alliée à Excel élimine ces contraintes en complétant l'analyse complexe par des textes descriptifs faciles à assimiler, directement dans les feuilles de calcul.

Dans l'environnement en constante évolution qui prévaut aujourd'hui, les entreprises et les gouvernements se tournent vers la technologie pour simplifier et opérationnaliser ce qui était auparavant complexe et coûteux en temps. Arria pour Excel a le potentiel de propulser l'expérience des utilisateurs d'outils d'analyse augmentés de la prochaine génération à un niveau supérieur et d'étendre les avantages de ces derniers à une plus vaste audience.

Pour plus de détails, veuillez consulter : https://www.arria.com/excel/

À propos d'Arria NLG

Arria est une forme d'intelligence artificielle qui transforme des données structurées en langage naturel. Au moyen de l'analyse des données, de l'automatisation du savoir, de la génération de langages et de la diffusion personnalisée des informations, le logiciel Arria reproduit les procédés humains que sont l'analyse des données et la communication des constatations réalisées par des experts. Arria transforme dynamiquement les données en récits écrits ou parlés à la vitesse de la machine et à très grande échelle en procurant aux données la puissance du langage.

La plateforme Arria NLG vous fournit la possibilité de tirer parti d'applications préconçues qui sortent des sentiers battus, ou que vous pouvez créer et personnaliser en fonction de vos propres projets. Arria affiche une croissance rapide du nombre de ses clients et partenaires internationaux issus notamment des secteurs des services bancaires, des services financiers, des assurances, des produits pharmaceutiques, des biens de consommation et des médias d'information.

