Arria NLG stellt Microsoft Excel-Add-in vor, das dynamische Ergebnisberichte in natürlicher Sprache auf Abruf sowie Reportautomatisierung für Spreadsheets mit sich bringt

Arria for Excel macht Ergebnisberichte in natürlicher Sprache sowie Reportautomatisierung direkt im Worksheet zugänglich und transformiert Datenmengen zu aufschlussreichen Narrativen. Benutzer können Narrative an bestimmte Zielgruppen anpassen und kontextbezogene Kommentare sowie erläuternde Analysen bereitstellen, die sich nicht nur in keinster Weise von jenen unterscheiden, die von Fachexperten erstellt wurden, sondern darüber hinaus in Sekundenschnelle geschaffen werden können.

Für Unternehmensexperten gilt Excel als am weitesten verbreitetes Werkzeug für Businessanalaysen und wird von Analytikern durchweg als bewährtes Instrument für Entscheidungsfindungen und Berichterstattungen eingesetzt. Arria erweitert Excel-Workflows wie folgt:

Konsistenz und Präzision. Ein Reportgenerator der nächsten Generation, der datengetriebene Finanzübersichten auf dynamische Weise automatisiert. Best Practices werden erfasst und beibehalten. Kurzfristige Änderungen sind nicht länger nervenaufreibend. Aktualität der Berichterstattung. Finanzberichte müssen rechtzeitig vorliegen, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Daher können Finanzberichte nun unmittelbar nach beendigtem Berichtszeitraum veröffentlicht werden. Team-Sharing. Angesichts von Datenmengen, die sich mit nie zuvor dagewesenem Tempo verändern, sorgt die Bereitstellung aufschlussreicher Informationen während ungewisser Zeiten im gesamten Unternehmen für Klarheit und Vertrauen.

Sollten Sie wie die Mehrheit der Menschen sein, so werden Sie sich bei erstmaliger Nutzung die Frage stellen, wie Sie jemals ohne das Add-in auskommen konnten. Es ist eine schlichtweg hervorragende Software-Ergänzung, die die für Entscheidungsfindungen erforderliche Produktivität, Effizienz und Geschwindigkeit drastisch erhöht.

„Damit Daten von Wert sind, müssen Unternehmen dazu in der Lage sein, ihnen aufschlussreiche Erkenntnisse entnehmen zu können, die zu positiven Geschäftsergebnissen führen", kommentierte Sharon Daniels, CEO von Arria NLG. „Sie müssen den Zeitauwand, der für das Gewinnen dieser Erkenntnisse erforderlich ist, reduzieren und Einsatz zeigen."

Unternehmen, die Analysen und Berichte mit Basistabellen und einfachen Diagrammen ohne moderne Sprachanalytik erstellen, sehen sich einem Wettbewerbsnachteil gegenüber. Das Zusammenführen von Arria NLG-Technologie mit Excel eliminiert diese Einschränkungen, indem komplexe Analysen mit leicht verständlichen, direkt in den Worksheets integrierten Narrativen erweitert werden.

Während sich ständig wandelnder Zeiten wenden sich Unternehmen und Regierungen der Technologie zu, um Dinge, die zuvor komplex und zeitaufwändig waren, zu vereinfachen und zu operationalisieren. Arria for Excel verfügt über das Potenzial, Benutzererfahrungen mit erweiterten Analyseinstrumenten der nächsten Generation voranzutreiben und damit verbundene Vorteile einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.arria.com/excel/

Informationen zu Arria NLG

Arria NLG ist als eine Art künstliche Intelligenz zu verstehen, die strukturierte Daten in eine natürliche Sprache umwandelt. Durch Datenanalyse, Wissensautomatisierung, Sprachgenerierung sowie die Bereitstellung maßgeschneiderter Informationen repliziert die Arria-Software die vom Menschen vorgenommene professionelle Analyse und Kommunikation von Datenansichten. Arria wandelt Daten bei Maschinengeschwindigkeit und in gewaltigem Ausmaß in geschriebene oder gesprochene Narrative um, indem Daten die Macht der Sprache verliehen wird.

Die Arria NLG-Plattform ermöglicht es Ihnen, Vorteile aus vorgefertigten gebrauchsfertigen Applikationen zu ziehen oder Ihre eigenen Projekte zu schaffen und zu personalisieren. Arria blickt auf eine rasch wachsende Liste weltweiter Kunden und Partner und bietet Lösungen für zahlreiche Industriebereiche wie Banking, Finanzdienstleistungen, Versicherung, Pharmazie, Konsumgüter sowie Nachrichen und Medien an.

Medienkontakt: Jenn Mastrangelo

[email protected]

QUELLE Arria NLG

Weiterführende Links

https://www.arria.com/excel/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246992/Arria_NLG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpg

Related Links

https://www.arria.com/excel



SOURCE Arria NLG