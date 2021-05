Arria NLG s'associe au leader de l'analyse sportive, Boost Sport AI, pour renforcer et dynamiser les médias, les paris sportifs et l'e-commerce grâce à l'IA et au contenu en langage naturel basé sur les données

« Lorsqu'il s'agit de l'engagement des fans dans le sport, on constate une tendance à s'éloigner de l'authenticité qui considère le fan uniquement comme un consommateur », a déclaré Mustafa Abdul-Hamid, PDG de Boost. « Mais les gens veulent ressentir l'émotion brute du sport. Qu'il s'agisse de regarder un match, d'acheter des baskets ou de rechercher des lignes de basket-ball universitaire tout en plaçant un pari, nous voulons lui offrir l'expérience d'avoir son entraîneur ou son athlète préféré à ses côtés. C'est ainsi que nous nous différencions sur le marché de la personnalisation. »

L'IA extrait et rédige des informations sportives et des articles basés sur des données qui sont pertinents et personnalisés pour l'utilisateur final. Les équipes de marketing peuvent modifier et contrôler en permanence la voix et le langage de l'IA pour garantir l'alignement de la marque sur les différents canaux pendant la production. Regardez une courte vidéo de démonstration ici .

« Grâce à un accès numérique sans précédent, les supporters sont devenus de plus en plus avisés - et exigeants - lorsqu'il s'agit de leur expérience sportive », a déclaré Tim Mitchell, VP-GTM pour le nouveau partenariat, et ancien cadre de NIKE. « Cette nouvelle plate-forme permettra aux marques de l'écosystème sportif d'accélérer leurs performances de mise sur le marché grâce à la personnalisation d'une relation individuelle dans la voix unique de chaque fan. »

Les équipes de marketing d'entreprise peuvent sélectionner le sport, les caractéristiques de l'utilisateur final pour la personnalisation, et les types de récits pour la NCAA March Madness, les paris de la Premier League, ou d'autres informations souhaitées par leurs clients. »

Grâce à son alliance avec Boost, Arria NLG renforce sa position dans l'écosystème des médias et des paris sportifs et continue d'étendre sa présence dans l'e-commerce. La réputation bien méritée d'Arria en tant que leader mondial du NLG reflète son souci constant de convertir instantanément des flux de données multiples en visuels et en analyses narratives rédigées par des experts, y compris des solutions prêtes à l'emploi.

Jorge Costa, directeur des analyses chez Boost, a précédemment dirigé le groupe de R&D des Pistons de Détroit et a également travaillé pour l'équipe de données de la NBA. Comme il l'explique, « nous accordons la priorité à l'explication de données complexes. Pour les entraîneurs, nous établissons un lien entre la vidéo et les connaissances, et pour les fans, nous utilisons le langage pour les aider à voir le jeu qu'ils aiment d'une manière nouvelle. Ce que nous faisons le mieux, c'est combler le fossé entre les statisticiens diplômés, les recruteurs chevronnés et les fans passionnés. »

« Le sport est le language universel dans le monde d'aujourd'hui, et continue de nous mettre au défi, de nous inspirer et de nous unifier comme rien d'autre », a déclaré Sharon Daniels, PDG d'Arria. « Apporter le langage humain au sport numérique grâce à cette nouvelle plate-forme pour les créateurs de contenu rendra cette expérience encore plus dynamique. »

À propos d'Arria NLG

Arria NLG ( www.arria.com ) est le leader mondial dans le domaine de la génération du langage naturel (NLG), une forme d'intelligence artificielle, spécialisée dans l'extraction d'informations à partir de sources de données complexes et la communication de ces informations en langage naturel (c'est-à-dire comme si elles étaient écrites ou parlées par un humain). La plate-forme NLG d'Arria est utilisée dans de nombreux secteurs et cas d'utilisation.

À propos de Boost Sport AI

Boost Sport AI ( https://boostsport.ai/ ) est une plate-forme technologique propriétaire pour le sport, qui permet d'obtenir des informations et de raconter des histoires à partir de données. Boost utilise la vision par ordinateur, l'analyse de données et la génération du langage naturel pour créer des applications sportives personnalisées et évolutives. La plate-forme est utilisée par les entraîneurs et les recruteurs ainsi que par les médias et les paris sportifs.

