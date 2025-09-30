Arringo Group se lance à la conquête de l'externalisation stratégique en 2025

FLORIANA, Malte, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que l'industrie de l'externalisation continue de subir une transformation majeure en 2025, le lancement officiel d'Arringo Group marque l'arrivée d'un acteur clé du secteur. En unifiant de manière stratégique les offres d'Arringo et d'ArriTech, le Groupe est désormais en mesure de proposer des solutions intégrées répondant à la demande croissante d'expertise spécialisée, de solutions évolutives et de partenariats à forte valeur ajoutée.

Soutenant de nombreux secteurs, notamment les fournisseurs de services de paiement, la technologie, les services financiers, les consommateurs et bien d'autres encore, le Groupe combine l'expertise d'Arringo en matière de développement de logiciels, d'opérations clients et de services marketing, avec les connaissances spécialisées d'ArriTech et ses solutions innovantes et avancées contre le blanchiment d'argent.

« L'externalisation n'est plus seulement une question de réduction des coûts », a déclaré Simon Camilleri, PDG d'Arringo Ltd. « Les entreprises recherchent désormais des partenaires qui apportent une expertise, une innovation et une évolutivité de classe mondiale, afin de répondre à l'explosion de la demande en matière d'IA, d'analyse de données et de cybersécurité. En tant que partenaire unique, c'est précisément ce que nous proposons chez Arringo Group. »

La création d'Arringo Group découle de la vision de l'entrepreneur Adrian Kreter, qui a fondé Arringo Ltd. en 2018, puis a pris la décision stratégique d'acquérir ArriTech en 2022, afin d'étendre ses solutions clients axées sur la technologie et la conformité.

Pour répondre dès aujourd'hui aux besoins futurs de l'externalisation, le portefeuille d'Arringo Group intègre les éléments suivants :

Opérations clients pilotées par l'IA : assistance multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, associant automatisation et expertise humaine.

Solutions logicielles personnalisées : des plateformes agiles et évolutives conçues pour les entreprises modernes.

Conformité et sécurité avancées : des cadres de pointe en matière de connaissance de clients, de lutte contre le blanchiment d'argent et de sécurité des données pour répondre à l'évolution des réglementations.

Services de marketing et stratégie de marque : des solutions numériques complètes pour stimuler la croissance et l'engagement.

Stratégiquement situé à Malte, en Europe, dans les Caraïbes et dans d'autres pôles de proximité, Arringo Group permet aux entreprises d'évoluer rapidement, d'accéder à divers viviers de talents et de bénéficier de l'alignement culturel et du fuseau horaire, autant des priorités essentielles à l'heure où le nearshoring gagne du terrain en Europe et au-delà.

Répondre aux grandes tendances de l'externalisation en 2025

L'approche d'Arringo Group s'inspire de plusieurs changements clés dans l'industrie. Axée avant tout sur les personnes, l'équipe s'engage pleinement à établir des partenariats stratégiques plutôt que de se concentrer sur des transactions basées sur les résultats. L'accent est mis sur les contrats basés sur les performances, alignés sur les indicateurs clés de performance liés aux mesures de l'expérience client et à la rapidité de mise sur le marché. En outre, pour plus d'agilité, un modèle de main-d'œuvre hybride combinant talents internes et expertise externalisée a été mis en œuvre.

Toutes les pratiques d'Arringo reposent sur une adhésion stricte à la conformité informatique et réglementaire, ainsi que sur une perspective axée sur l'ESG en matière de pratiques informatiques environnementales, de diversité et d'approvisionnement éthique. En s'alignant sur ces tendances, Arringo Group permet aux entreprises d'innover plus rapidement, d'évoluer et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

À propos d'Arringo Group

Basé à Malte avec une portée mondiale, Arringo Group fournit des solutions d'externalisation prêtes pour l'avenir dans les domaines de la technologie, de l'expérience client, de la conformité et du marketing. Des startups aux entreprises, le Groupe permet aux sociétés ambitieuses d'obtenir des résultats grâce à l'innovation, à la sécurité et à la collaboration stratégique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.arringo.com ou www.arringogroup.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2783004/Arringo_Group.jpg