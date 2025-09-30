Die Arringo Group startet, um das strategische Outsourcing im Jahr 2025 anzuführen

FLORIANA, Malta, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Outsourcing-Branche befindet sich auch im Jahr 2025 weiterhin in einem tiefgreifenden Wandel und die offizielle Gründung der Arringo Group macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in diesem Sektor. Strategische Zusammenführung der Angebote von Arringo und ArriTech, die mit ihren integrierten Lösungen stark positioniert sind, um der wachsenden Nachfrage nach spezialisiertem Fachwissen, skalierbaren Lösungen und wertorientierten Partnerschaften gerecht zu werden.

Die Zukunft des Outsourcing – The Arringo Group

Die Gruppe unterstützt verschiedene Branchen, darunter Zahlungsdienstleister, Technologie, Finanzdienstleistungen, Verbraucher und mehr, und vereint das Know-how von Arringo in den Bereichen Softwareentwicklung, Kundenbetreuung und Marketingdienstleistungen mit dem Fachwissen und der Innovationskraft der fortschrittlichen AML-Compliance-Lösungen von ArriTech.

„Beim Outsourcing geht es nicht mehr nur darum, die Kosten zu senken" bemerkte Simon Camilleri, Geschäftsführer von Arringo Ltd. „Unternehmen suchen derzeit nach Partnern, die erstklassiges Fachwissen, Innovationskraft und Skalierbarkeit mitbringen, um der steigenden Nachfrage nach KI, Datenanalyse und Cybersicherheit gerecht zu werden. Das ist genau das, was wir bei der Arringo Group als ein einziger Partner bieten."

Die Gründung der Arringo Group geht auf die Vision des Unternehmers Adrian Kreter zurück, der 2018 die Arringo Ltd. gründete und später die strategische Entscheidung traf, ArriTech im Jahr 2022 zu übernehmen, um seine technologiegestützten Kunden- und Compliance-Lösungen zu erweitern.

Um den zukünftigen Anforderungen des Outsourcings schon heute gerecht zu werden, ist das Portfolio der Arringo Group integriert:

KI-gestützte Kundenbetreuung: Rund um die Uhr verfügbarer mehrsprachiger Support, der Automatisierung und menschliches Fachwissen vereint.

Rund um die Uhr verfügbarer mehrsprachiger Support, der Automatisierung und menschliches Fachwissen vereint. Kundenspezifische Software-Lösungen: agile, skalierbare Plattformen für moderne Unternehmen.

agile, skalierbare Plattformen für moderne Unternehmen. Erweiterte Compliance und Sicherheit: branchenführende KYC-, AML- und Datensicherheits-Rahmenwerke zur Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften.

branchenführende KYC-, AML- und Datensicherheits-Rahmenwerke zur Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften. Marketing-Dienstleistungen und Markenstrategie: Full-Funnel, Digital-First-Lösungen zur Förderung von Wachstum und Engagement.

Die Arringo Group verfügt über strategisch günstige Standorte in Malta, Europa, der Karibik und anderen Nearshore-Zentren und ermöglicht es Unternehmen, schnell zu skalieren, auf vielfältige Talentpools zuzugreifen und von kultureller und zeitlicher Angleichung zu profitieren. Dies sind wichtige Prioritäten, da Nearshoring in Europa und darüber hinaus zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Antworten auf die Outsourcing-Megatrends des Jahres 2025

Es gibt mehrere wichtige Veränderungen in der Branche, die den Ansatz der Arringo Group prägen. Der Mensch steht an erster Stelle und das Team setzt sich voll und ganz für den Aufbau strategischer Partnerschaften ein, die über ergebnisorientierten Transaktionen stehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf leistungsbezogenen Verträgen, die sich an KPIs orientieren, die an CX-Kennzahlen und die Markteinführungsgeschwindigkeit gebunden sind. Darüber hinaus ist ein hybrides Personalmodell, das interne Talente mit externem Fachwissen kombiniert, für die Flexibilität entscheidend.

Ein wesentlicher Bestandteil aller Praktiken bei Arringo ist die strikte Einhaltung von IT- und regulatorischen Vorschriften sowie eine ESG-orientierte Perspektive für umweltfreundliche IT-Praktiken, Vielfalt und ethische Beschaffung. Durch die Anpassung an diese Trends ermöglicht die Arringo Group Unternehmen, schneller zu innovieren, zu skalieren und operative Exzellenz zu erreichen.

Informationen zu Arringo Group

Die Arringo Group mit Sitz in Malta und globaler Reichweite bietet zukunftsweisende Outsourcing-Lösungen in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Compliance und Marketing. Von Start-ups bis hin zu Großunternehmen unterstützt die Gruppe ambitionierte Unternehmen dabei, durch Innovation, Sicherheit und strategische Zusammenarbeit Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arringo.com oder www.arringogroup.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2783004/Arringo_Group.jpg