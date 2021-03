Arrivée d'Ecole Ducasse en Thaïlande en partenariat avec Nai Lert Group

Ambassadeur du savoir-faire français

La renommée mondiale du Chef Alain Ducasse s'est notamment construite grâce à son insatiable curiosité et son exigence. L'enseignement d'École Ducasse porte ces mêmes principes en s'appuyant sur un corps enseignant d'exception : Meilleurs Ouvriers de France, champions du monde, chefs et pâtissiers de renom, les instructeurs d'École Ducasse réunissent un ensemble unique de savoir-faire.

C'est ainsi que depuis sa création en 1999, École Ducasse s'est imposée comme une référence d'excellence en matière d'enseignement et de formation aux arts culinaires et pâtissiers, révélant certains des talents les plus renommés de la scène gastronomique mondiale.

Un réseau de centres de formations culinaires École Ducasse en Thaïlande

Le premier établissement de ce réseau sera développé sous l'enseigne « Studio » de l'institution qui trouve son origine dans l'établissement parisien de la marque ; École Ducasse - Paris Studio situé au cœur du 16ème arrondissement de la capitale.

Niché au cœur des jardins tropicaux centenaires du parc Nai Lert au centre de Bangkok, "École Ducasse - Nai Lert Bangkok studio", s'étendra sur près de 1 000 m² et ouvrira ses portes au premier semestre 2022. Il marquera également le début d'un déploiement plus large en Thaïlande qui verra l'expansion des Studios École Ducasse et d'autres campus dans les années à venir.

Les cours pratiques et académiques célébreront conjointement l'héritage de la gastronomie française et thaïlandaise, tout en faisant écho aux tendances de la gastronomie contemporaine et à la philosophie du Fondateur et Chef éponyme de l'institution.

Les futures écoles Ducasse en Thaïlande offriront des cursus autour des arts culinaires, pâtissiers et de la sommellerie, destinés à la fois aux professionnels, aux amateurs, aux jeunes diplômés et aux enfants.

