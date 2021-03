École Ducasse abre na Tailândia em parceria com o Nai Lert Group

Como chef, Alain Ducasse alcançou renome mundial pelo facto de nunca se contentar com o segundo lugar. A École Ducasse segue a mesma abordagem obstinada para com a qualidade do ensino que oferece. Composto por Meilleurs Ouvriers de France, campeões mundiais, chefs famosos e chefs pasteleiros, as equipas da École Ducasse exprimem uma combinação única de experiência.

Como resultado, desde a sua fundação em 1999, a École Ducasse tornou-se uma referência na excelência em educação e formação em artes culinárias e pastelaria e revelou alguns dos mais reconhecidos talentos da cena gastronómica mundial.

Uma rede de escolas de culinária École Ducasse na Tailândia

O primeiro estabelecimento desta rede será desenvolvido sob a marca École Ducasse "Studio" que tem origem na École Ducasse - Estúdio Paris localizado no coração do 16º bairro da capital francesa.

Aninhado entre os centenários jardins tropicais do Parque Nai Lert, no coração de Bangkok, o "Estúdio École Ducasse - Nai Lert Bangkok", terá cerca de 1.000 m2 e será inaugurado no primeiro semestre de 2022. Marcando o início de uma implantação mais ampla na Tailândia, que verá a expansão da École Ducasse Studios e outros campus nos próximos anos.

Os cursos práticos e académicos oferecidos celebram em conjunto a herança da cozinha francesa e tailandesa, ao mesmo tempo que dão voz às tendências de gastronomia contemporânea e da filosofia do fundador da instituição e Chef com o mesmo nome.

As futuras escolas de culinária da École Ducasse na Tailândia vão oferecer programas de culinária, pastelaria e sommelier para profissionais, amadores, jovens licenciados e até mesmo crianças.

