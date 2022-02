Arte de NFTs no Reino Unido: níveis sem precedentes de ataques FUD estão ameaçando o futuro dos NFTs

Doctor Troller, cujo nome real é Andrew Brown, disse: "No ano passado, houve um número crescente de influenciadores que estão repetidamente dando feedback negativo sobre vários lançamentos de NFTs.

"Claramente, em um mercado tão volátil e imprevisível, é inevitável que surja especulação sobre a validade de novos NFTs.

"Mas, recentemente, os rumores de FUD estão começando a acabar com NFTs promissores antes mesmo de começarem."

Ele foi vítima de ataques FUD com seu próprio lançamento de NFTs colecionáveis Crocs League.

Ele disse: "Há evidências em vários casos de que influenciadores estão sendo pagos por empresas rivais para disseminar rumores negativos sobre novos NFTs para desestabilizar seus negócios enquanto se preparam para o lançamento. Vários NFTs perfeitamente bons foram derrubados dessa maneira nos últimos meses e provavelmente nunca conseguirão se recuperar.

"Eles começam com um boato nas plataformas de mídias sociais que não se baseiam em qualquer estudo e não têm provas. À medida que esses boatos se espalham e são repetidos nas mídias sociais, eles ganham força, apenas por serem amplamente divulgados e compartilhados. Depois de atingirem a massa crítica, muitas vezes provocarão uma enorme venda de um determinado NFT, cujo preço despencará.

Isso então valida falsamente o boato e faz pensar que havia previsto um 'puxão de tapete' ou um 'pump and dump'."

Doctor Troller reconhece que é necessário que os influenciadores denunciem as más práticas no mercado de NFTs, mas afirma que isso deve ser feito com base em evidências e investigações minuciosas, não apenas boatos infundados.

Ele acrescentou: "É importante que este mercado seja auto-regulado, esse é o objetivo dos mercados descentralizados, mas para que isso aconteça efetivamente, não devemos descer nesse mar de falsos relatórios FUD.

A melhor coisa que podemos fazer para combater os falsos FUDs é denunciar e bloquear os influenciadores que abusam de sua posição e boicotar as empresas que pagam por postagens falsas. Devemos desenvolver redes e comunidades de confiança mais sólidas para que o mercado NFT prospere."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1739955/Doctor_Troller.jpg

FONTE UK NFT Art

