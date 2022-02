Artiste britannique de NFT : des niveaux sans précédent d'attaques par messages de PID menacent l'avenir des NFT

Doctor Troller, de son vrai nom Andrew Brown, a déclaré : « Au cours de l'année écoulée, un nombre croissant d'influenceurs ont diffusé à plusieurs reprises des commentaires négatifs sur divers lancements de NFT.

« Il est clair que dans un marché aussi volatile et imprévisible, des spéculations sur la validité des nouveaux NFT sont inévitables.

« Mais ces derniers temps, les rumeurs de PID commencent à tuer des NFT prometteurs avant même leur lancement. »

Il a été victime d'attaques de PID avec son propre lancement d'objets de collection de NFT Crocs League.

Il a affirmé à cet effet : « Il est prouvé dans plusieurs cas que des influenceurs sont payés par des entreprises rivales pour diffuser des rumeurs malveillantes sur les nouveaux NFT afin de déstabiliser leurs entreprises au moment où celles-ci préparent leur lancement. Plusieurs NFT tout à fait valables ont été abattus de cette manière au cours des derniers mois, et ne s'en remettront probablement jamais.

« Ils commencent par une rumeur sur les plateformes de médias sociaux qui ne sont fondées sur aucune étude et ne disposent d'aucune preuve. Au fur et à mesure que ces rumeurs se répandent et sont répétées sur les réseaux sociaux, elles gagnent en popularité, par le simple fait d'être largement diffusées et partagées. Une fois qu'elles ont atteint un seuil critique, elles provoquent souvent une vente massive d'un NFT donné, dont le prix s'effondre alors.

Cela conforte la rumeur dans l'idée qu'elle a prédit un « rug pull » ou un « pump and dump ». »

Doctor Troller reconnaît qu'il est nécessaire que les influenceurs dénoncent les mauvaises pratiques sur le marché des NFT, mais affirme que cette dénonciation doit se faire sur la base de preuves et d'une enquête approfondie, et non de simples rumeurs non fondées.

Il a affirmé à cet effet : « Il est important que ce marché soit autorégulé, car c'est là tout l'enjeu des marchés décentralisés, mais pour que cette autorégulation soit efficace, nous ne devons pas sombrer dans cette mer de déclarations de PID mensongères.

La meilleure chose que nous puissions faire pour contrer les faux messages de PID est de dénoncer et de bloquer les influenceurs qui abusent de leur position, et de boycotter les entreprises qui paient pour de faux messages. Nous devons développer des réseaux et des communautés de confiance plus solides si nous voulons que le marché des NFT prospère. »

