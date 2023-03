Artech celebra implantação de 1 GW de rastreadores de acionamento multiponto na América Latina

SANTIAGO, Chile, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Arctech, fornecedora líder mundial de soluções de rastreamento, estruturas fixas e BIPV, realizou uma festa de comemoração em Santiago, Chile, celebrando o sucesso de inovação de 3 anos na região da América Latina com a implantação de 1 GW de seu mecanismo de acionamento multiponto em soluções de rastreadores em toda a região.

O evento contou com a participação de mais de 50 clientes da Arctech na região Latam: IM2, Tritec Intervento, Flux Solar, Geom, iEnergia, SEPCO III (PowerChina), entre outros.

Arctech 2023 Chile Cocktail Party (PRNewsfoto/Arctech)

A Arctech vem aumentando ativamente sua presença no Chile desde 2019, que, posteriormente, tornou-se o primeiro mercado a promover a tecnologia de mecanismo de acionamento multiponto na América Latina desde 2020. Após três anos, a equipe chilena obteve a maior taxa de implantação de soluções de rastreadores solares com tecnologia de acionamento multiponto na região, de 75%.

A Arctech é pioneira na tecnologia patenteada de mecanismo de acionamento multiponto desde 2019, e a tecnologia de assinatura foi explicada ao longo de toda a história de inovação de produtos em seu pipeline 1P Skyline II, 2P SkySmart II e "dual row" SkyWings.

A Arctech foi o primeiro fornecedor que atualizou suas linhas de rastreadores 2P e 1P para um design verdadeiramente rígido por meio de um mecanismo inovador de "acionamento múltiplo". Esses rastreadores rígidos podem entrar em posição de defesa horizontalmente com segurança, o que é vital para diminuir a pressão do vento nos novos módulos grandes e evitar rachaduras e delaminação. Os rastreadores rígidos também permitem aumentar o limite de velocidade de máxima de vento para posição de defesa e, assim, ampliar a faixa operacional de velocidade de vento. Esses parâmetros de posição de defesa otimizados também podem ajudar a evitar perdas de energia e aumentar consideravelmente a geração de energia e a receita do projeto.

Em um estudo de caso desenvolvido para analisar como os rastreadores solares com o mecanismo de acionamento multiponto viabilizam a geração de energia no Texas, EUA, o SkyLine II permite uma coleta anual 1,6% maior de energia em comparação com os rastreadores tradicionais que recolhem em velocidades de vento muito mais baixas. Para uma planta típica, os preços de Capex e PPA na área foram equivalentes a um aumento da TIR em cerca de 0,2%, ou US$ 3 milhões a mais em receita ao longo da vida do projeto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039005/6_1.jpg

FONTE Arctech

SOURCE Arctech