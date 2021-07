Artel devient la première entreprise manufacturière ouzbèke privée à obtenir une cote de crédit

Fitch Ratings attribue pour la première fois à Artel Electronics LLC la note B avec perspective stable

TASHKENT, Ouzbékistan, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Lundi, Artel Electronics LLC (« Artel »), premier fabricant d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques d'Asie centrale et l'une des plus grandes entreprises d'Ouzbékistan, a reçu pour la première fois la note « B » avec perspective stable, attribuée par Fitch. Artel devient ainsi la première entreprise manufacturière privée en Ouzbékistan à se voir attribuer une notation par l'une des « trois grandes » agences de notation internationales.

Dans sa publication, Fitch a salué la « position de leader sur le marché intérieur d'Artel », « les solides fonds attendus de l'exploitation » et « la coopération réussie et à long terme » avec des fabricants d'équipement d'origine de renommée internationale. La notation suit une évaluation rigoureuse de la situation financière et commerciale de l'entreprise et fournit une référence indépendante de sa fiabilité en tant qu'emprunteur.

Les réformes commerciales menées récemment en Ouzbékistan ont permis aux principales entreprises du pays de se restructurer, d'accéder à des opportunités de financement international et d'explorer les marchés étrangers. Profitant de cette situation, Artel Electronics a revu avec succès ses processus existants pour suivre les meilleures pratiques internationales en matière d'information financière et de performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cela inclut la mise en place d'un conseil de surveillance professionnel et l'audit des comptes IFRS consolidés de la société pour les trois dernières années par Deloitte.

Bektemir Murodov, directeur financier chez Artel Electronics LLC, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir reçu notre première note de Fitch aujourd'hui. Cette note ponctue des mois de travail acharné de l'équipe d'Artel alors que nous travaillons à nous aligner sur les meilleures normes mondiales de gouvernance d'entreprise.

« La cote nous aidera à approfondir notre coopération avec nos partenaires et à accéder à de nouvelles formes de financement, prochaines étapes naturelles avant l'entrée sur les marchés financiers internationaux. »

Artel a été fondée en 2011 avec des gammes de produits limitées. Depuis lors, l'entreprise s'est développée pour produire une large gamme d'appareils électroménagers et électroniques, et compte plus de 10 000 employés opérant dans toutes les régions de l'Ouzbékistan. Artel exporte actuellement ses produits dans plus de 20 pays de la CEI et du Moyen-Orient. La société est également le partenaire régional de Samsung et de Viessmann.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.artelgroup.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1571830/Artel_Logo.jpg

Related Links

https://artelgroup.org



SOURCE Artel Electronics