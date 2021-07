Artel erhält als erstes privates usbekisches Produktionsunternehmen ein Rating

Fitch Ratings weist Artel Electronics LLC eine Erstbewertung von „B/Stable Outlook" zu

TASCHKENT, Usbekistan, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am Montag hat Artel Electronics LLC („Artel"), der führende Hersteller von Haushaltsgeräten und Elektronik Zentralasiens und eines der größten Unternehmen Usbekistans, erstmals ein Fitch-Rating der Kategorie „B" mit stabilem Ausblick erhalten. Artel ist damit das erste private Produktionsunternehmen in Usbekistan, das ein Rating von einer der „großen drei" internationalen Ratingagenturen erhält.

In seiner Veröffentlichung lobte Fitch die „führende inländische Marktposition" von Artel, die „voraussichtlich starken Finanzmittel aus dem Betrieb" und die „erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit" mit international renommierten Erstausrüstern. Das Rating beruht auf einer rigorosen Bewertung der finanziellen und wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und bietet einen unabhängigen Maßstab für dessen Zuverlässigkeit als Kreditnehmer.

Die jüngsten Wirtschaftsreformen in Usbekistan haben es den führenden Unternehmen des Landes ermöglicht, sich umzustrukturieren, internationale Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen und ausländische Märkte zu erschließen. Auf dieser Grundlage hat Artel Electronics seine bestehenden Prozesse erfolgreich überarbeitet, um die international bewährten Verfahren in den Bereichen Finanzberichterstattung und ESG zu befolgen. Dazu gehören die Gründung eines professionellen Aufsichtsrats und die Prüfung der konsolidierten IFRS-Bilanzen der letzten drei Jahre durch Deloitte.

Bektemir Murodov, CFO bei Artel Electronics LLC, erklärte:

„Wir freuen uns sehr über unsere erste Bewertung von Fitch heute. Dem gehen Monate an harter Arbeit voraus, in denen das Team von Artel daran gearbeitet hat, uns an den besten weltweiten Standards im Bereich Unternehmensführung auszurichten."

„Das Rating wird uns dabei helfen, unsere Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu vertiefen und neue Finanzierungsformen zu erschließen, und es ist der natürliche nächste Schritt in Richtung der internationalen Kapitalmärkte."

Artel wurde 2011 gegründet und verfügte zunächst nur über eine beschränkte Zahl an Produktreihen. Seitdem ist das Unternehmen gewachsen und bietet nun eine breite Palette an Haushaltsgeräten und Elektronik an und beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter in allen Regionen Usbekistans. Artel exportiert seine Produkte derzeit in über 20 Länder in der GUS und im Nahen Osten. Zudem ist das Unternehmen regionaler Partner von Samsung und Viessmann.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.artelgroup.org .

