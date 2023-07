ARTIBIO et SpectronRx concluent un accord de partenariat pour fabriquer des composants clés de la technologie AlphaDirect™ d'ARTIBIO

Ce partenariat permet la fabrication à l'échelle mondiale de composants clés pour AlphaDirect™, la technologie exclusive d'isolation du Pb212 de l'entreprise dont le but est de développer de nouvelles thérapies à base de radioligands alpha

CAMBRIDGE, Massachusetts et OSLO, Norvège et LONDRES et BÂLE, Suisse et INDIANAPOLIS, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- ARTBIO, Inc. (ARTBIO), une société radiopharmaceutique au stade clinique qui développe une nouvelle classe de thérapies ciblées par radioligands alpha (ART), et SpectronRx, un développeur et fabricant radiopharmaceutique de premier plan, ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat stratégique mondial visant à soutenir la fabrication de composants de la technologie d'isolation isotopique AlphaDirect™ d'ARTBIO.

Dans le cadre de cet accord, SpectronRx assurera la fabrication d'un composant essentiel de la technologie AlphaDirect™, propriété d'ARTBIO. AlphaDirect™ est un système inédit qui fournit du Pb212 très pur à partir de matières premières largement disponibles. L'accord pluriannuel couvre une phase initiale de transfert de technologie et de développement, suivie de la qualification et de la mise à disposition des composants techniques.

« Nous avons une longue expérience de la gestion de projets technologiques complexes impliquant des matières radioactives », a déclaré John Zehner, cofondateur et PDG de SpectronRx. « Nous mesurons l'importance de la collaboration pour les entreprises qui développent de nouvelles technologies visant à créer des thérapies à base de radioligands. SpectronRx est parfaitement équipée et fière de s'associer à ARTBIO pour développer et fournir les composants clés d'AlphaDirect™. »

ARTBIO a été le pionnier de la technologie AlphaDirect™ en créant une technologie d'isolement des isotopes Pb212 optimisée et brevetée qui présente des avantages uniques, notamment :

Un banc de travail, qui peut être exploité dans des installations de toute taille.

Un processus simple, sans séparation des fluides, qui permet d'obtenir une pureté de plus de 99,9 %.

Une chaîne d'approvisionnement rationalisée avec des matériaux de base provenant de stocks accessibles de l'industrie nucléaire qui minimisent l'incertitude et les coûts.

SpectronRx mettra à profit son expertise en matière de manipulation et de production de radio-isotopes médicaux rares tels que l'Ac-225 (actinium-225) et le Pb-212, ainsi que son infrastructure de développement de contrats radiopharmaceutiques (rCDMO) et de fabrication de contrats radiopharmaceutiques (rCMO). Cette combinaison unique et ses expériences approfondies en matière de réglementation permettront à ARTBIO d'améliorer et de valider efficacement ses processus de fabrication afin qu'ils soient prêts à être examinés par la FDA et l'EMA.

« Nous sommes heureux de nous associer à SpectronRx, une société qui possède une vaste expérience et des compétences en matière de gestion de projets de chimie nucléaire », a déclaré le Dr Emanuele Ostuni, directeur général d'ARTBIO. « La manipulation de doses élevées de radioactivité est un processus extrêmement complexe, et il était essentiel que nous travaillions avec un partenaire qui comprenne les exigences spécifiques nécessaires et qui puisse créer une solution personnalisée pour notre technologie propriétaire AlphaDirect™. Grâce à l'expertise de SpectronRx, nous nous rapprochons un peu plus de la mise en place d'un réseau de fabrication ARTBIO. »

« La technologie d'ARTBIO a le potentiel de révolutionner le secteur du traitement du cancer », a ajouté Anwer Rizvi, président de SpectronRx. « Nous sommes ravis de les accompagner dans cette aventure incroyable. »

À propos d'ARTBIO

ARTBIO est une société radiopharmaceutique au stade clinique qui redéfinit le traitement du cancer en créant une nouvelle classe de thérapies par radioligands alpha (ART). L'approche unique d'ARTBIO sélectionne l'isotope émetteur alpha optimal (Pb212) et les cibles spécifiques à la tumeur pour créer des thérapies hautement ciblées. La technologie AlphaDirect™ de cette société, une méthode inédite d'isolation du Pb212, permet une approche de fabrication distribuée pour une production et une livraison sécurisées des ART. ARTBIO développe trois programmes en cours d'élaboration, dont le principal, AB001, fait actuellement l'objet d'une première phase d'essais chez l'homme. ARTBIO bénéficie d'un héritage scientifique de longue date, avec près d'un siècle de travaux pionniers en radiothérapie menés à l'université d'Oslo et à l'hôpital norvégien Radium. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.artbio.com et suivez-nous sur LinkedIn (@artbio-inc) et Twitter (@artbio_inc).

À propos de SpectronRx

SpectronRx est un développeur et un fabricant de produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique et thérapeutique, avec trois spécialités distinctes : Développement de produits radiopharmaceutiques sous contrat (RCDMO), fabrication de produits radiopharmaceutiques sous contrat (RCMO) et production d'isotopes. L'entreprise réalise toutes les étapes du développement, depuis les combinaisons initiales jusqu'à la distribution commerciale en passant par la mise à l'échelle. Elle a également la capacité de mener des essais cliniques. En outre, la connaissance approfondie du secteur, les prouesses techniques et les installations de pointe de SpectronRx permettent à l'entreprise de raccourcir considérablement le délai de mise sur le marché de nouveaux médicaments, ce qui présente le double avantage de sauver des vies et d'accroître la rentabilité pour les clients.

Avec un personnel important composé de radiochimistes, de radiopharmaciens, de scientifiques et d'ingénieurs, des dizaines de laboratoires qualifiés et plus de 150 000 m² d'espace de production dans l'Indiana, ainsi que des installations supplémentaires à Danbury, dans le Connecticut et en Europe, SpectronRx fournit aujourd'hui des produits radiopharmaceutiques thérapeutiques et diagnostiques à 29 pays. L'entreprise qui a été inspectée par l'EMA et la FDA est en mesure de produire et d'acquérir tous les radio-isotopes actuellement utilisés, y compris l'actinium-225. Pour plus d'informations, visitez SpectronRx.com , ou suivez l'entreprise sur LinkedIn .

