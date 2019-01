Artificiële intelligentie helpt radiologen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen levens redden

Aidoc, de toonaangevende leverancier van AI oplossingen voor radiologen, heeft bekendgemaakt dat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen de oplossing van Aidoc voor neuroradiologie aangeschaft heeft . Aidoc detecteert acute (waarbij elke minuut telt) en levensbedreigende pathologieën in CT scans en duidt deze aan, zodat de beelden onmiddellijk door een radioloog kunnen gezien worden. Dit resulteert in snellere diagnoses en een kwalitatief betere patiëntenzorg. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is een van de eerste instellingen in Europa die Aidoc's vooruitstrevende technologie toepast.

Eerder vorig jaar integreerde het Universitair Ziekenhuis als eerste zorginstelling in Europa Aidoc's oplossing in hun klinische workflow om twee levensbedreigende pathologieën beter te kunnen opsporen: cervicale wervelfracturen (c-spine) en intracraniële hyperdensiteiten (ICH).

Radiologie vormt een van de speerpunten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, dat 160.000 onderzoeken per jaar uitvoert, hoogwaardige patiëntenzorg biedt en baanbrekend onderzoek omarmt. Het ziekenhuis is trots op zijn vooruitstrevende radiologie afdeling, die door de integratie van innovatieve technologieën voortdurend nieuwe stappen onderneemt om de eigen efficiëntie te verhogen. De mogelijkheid voor het ziekenhuis om Aidoc's oplossing in hun reeds bestaande GE PACS te integreren zonder hun workflow te wijzigen, is revolutionair voor zowel de patiënten als voor de radiologen.

"Aidoc helpt ons bij het nemen van belangrijke beslissingen over medische beeldvorming," aldus Prof. Paul Parizel, Directeur van de dienst radiologie aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. "Bij alle aspecten van radiologie neemt artificiële intelligentie een steeds belangrijkere rol in. Neuroradiologie is historisch gezien altijd al het uitgangspunt van innovatie geweest. Aidoc is terecht begonnen met het opsporen van de meest kritieke gevallen en het versnellen van de diagnose op gebieden waar tijd werkelijk van belang is".

"Onze oplossing werkt samen met radiologen en biedt hen de mogelijkheid om nauwkeurige, tijdige beslissingen te nemen voor optimale patiëntenzorg", aldus Elad Walach, CEO van Aidoc. "Aidoc is niet bedoeld om de radiologen te vervangen, maar wordt gebruikt om hun mogelijkheden te vergroten, waardoor de patiëntenzorg sterk wordt verbeterd. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is een geweldige partner, waar men weet dat voor innovatie in de medische wereld vooruitstrevende tools in de workflow nodig zijn om zo de kwaliteit van de verstrekte zorg voor patiënten te optimaliseren en er uiteindelijk levens mee te redden".

Nu het Universitair Ziekenhuis Antwerpen er gebruik van maakt, wordt verwacht dat andere topziekenhuizen in de regio snel zullen volgen.



