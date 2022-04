Artista #1 de Billboard Mayra Veronica se prepara a unir al mundo por medio del baile- con su vibrante e infeccioso nuevo sencillo Tropical titulado "VEN" junto a la disquera BMG US este Viernes 8 de Abril

La Canción esta siendo considerada para el proximo Mundial.

Las lyricas se pueden interpretar en un sentido universal como uniendo a todas las personas del mundo, al igual que pueden tener un sentido mas intimo como el de una pareja pensando y deseando pasarla bien. La canción toca el sentido de que todas las cosas malas en la vida se sobrepasan y la felicidad crece bailando. Así que como dice Mayra "Todas las penas se alivian bailando bien y cada alegría se crece bailando bien" " El mensaje es sumamente necesario" agrega Mayra "Tanto en nuestras vidas a sido opacado por la pandemia.Espero que mi canción ayude a todos a olvidar cualquier momento difícil que hayan pasado, y que logren unirse junto al amor por uno a otro. Es una melodía romántica que me ayudo a enfrentar momentos difíciles en mi propia batalla de salud y que me ayudo también a encontrar ese sentido de gratitud. Mi canción también representa al mundo despertando a nuevas posibilidades, lograr unirse nuevamente después de tanto tiempo de separación y lograr dejar las preocupaciones a un lado para bailar nuevamente. El baile siempre ha sido una gran parte de mi vida, y poder volverlo a hacer a sido una bendición"

El video que capturara' el espíritu divertido de "VEN" sera filmado el 23 de Abril en la ciudad donde creció Mayra Veronica, Miami. FL. Se espera un video sensual con un "party twist" o espíritu de fiesta, reflejando el tema de la re-union del mundo.

La Gira de promoción para VEN comenzara' en Mayo. Mayra esta feliz de poder visitar a sus amigos de Univision, donde comenzó su carrera, como el Gordo y la Flaca, uno de sus programas favoritos en la popular cadena. El lanzamiento del video sera en Las Vegas donde se les dará' mercancía de VEN a los Fans presentes.

El proximo lanzamiento que le seguirá a VEN sera' una balada titulada "Que mas" también escrita por Mayra y. Carlos Celles y producida por Gustavo Farias, ganador de multiples Grammys, quien ha trabajado con artistas como Juan Gabriel, Marc Anthony, Paul Anka, Vicente Fernandez, Andrea Bocelli, Charles Aznavour, Franco de Vita y muchos mas. Mayra ha sido una fuerza imparable desde su debut en el 2007 con su album "Vengo con to" En el 2010 su hit en Ingles "If you wanna Fly" llego a ser numero 12 en los charts de Billboard. La siguiente, Freak Like Me llego a adquirir el numero 3, y en el 2013 Su canción Mama mía llego a la posición numero uno en los charts de Billboard, convirtiéndose en la segunda vez en la historia que una canción latina llegaba a ser numero uno en ese chart. Después Simon Cowel Adquirío los derechos de distribución exclusivos para la version de Mama Mia en ingles, la cual se convirtió en una sensación internacional, alcanzando los charts de Francia, Italia, Suecia, Espana, Brazil e Inglaterra.

