Artmarket.com: Entrevista con Guillaume Piens y Hervé Mikaeloff por Artprice en la Art Paris Art Fair

Guillaume Piens, Director de Art Paris Art Fair

Guillaume Piens, usted es director de Art Paris desde hace casi 10 años. ¿Es su trabajo una vocación?

Absolutamente. El arte siempre ha formado parte de mi vida y es tan esencial para mí como el aire que respiro. Llevo más de 20 años trabajando en el mundo de las ferias de arte, comenzando con FIAC y luego con Paris Photo. En 2012 asumí la dirección de Art Paris con mi compañera Catherine Vauselle para reinventarla a petición de los propietarios de la feria, Julien y Valentine Lecêtre.

Las ferias me gustan particularmente porque reflejan un universo extremadamente dinámico y vivo en contacto con la actualidad artística mundial. Una feria es a la vez un amplificador, una caja de resonancia y un espejo de tendencias. Cada edición es diferente y cada una de ellas un reto. El trabajo es complejo porque hay que ser un buen organizador, tener visión artística y conocer el mercado del arte y sus diferentes actores (galerías, artistas, coleccionistas, directores de museos, etc.).

A nivel personal, al ser un explorador por naturaleza, mi trabajo me ha dado la posibilidad de viajar por todo el mundo y descubrir cosas maravillosas y enriquecedoras.

¿Cómo calificaría la posición de París en el mercado mundial del arte actual?

Simplemente creo que París se está convirtiendo poco a poco en el principal centro de arte contemporáneo de Europa. En septiembre de 2021, Art Paris formará parte de un renacimiento excepcional de la "Ciudad de la Luz" marcado por la apertura de nuevas galerías e instituciones que reflejarán las actividades del programa VIP reservado a los coleccionistas y profesionales del arte invitados.

La edición de 2021, que acoge a 140 galerías procedentes de una veintena de países, se distingue por la llegada (o el regreso) de algunas galerías de alto nivel. Uno de los temas principales será desarrollado por nuestro comisario invitado Hervé Mikaeloff. Con el título "Portrait et figuration, un regard sur la scene française" (Retrato y arte figurativo, una mirada sobre la escena francesa), se centra en la renovación de la pintura figurativa en Francia con una selección de 20 artistas que ilustran la diversidad de la escena francesa.

Hervé Mikaeloff, comisario independiente y asesor de arte contemporáneo

Hervé, es usted comisario invitado del foco de atención en la escena francesa de Art Paris 2021. "Retrato y figuración, una mirada sobre la escena francesa". ¿Qué le gustaría decir sobre esta joven escena?

Hoy en día, la escena artística francesa es especialmente abundante. Me impresiona el dinamismo y la vitalidad de las propuestas artísticas que se pueden encontrar en Francia. Muchos artistas han tomado su destino en sus manos organizándose en colectivos o en torno a lugares de residencia, como el Poush Manifesto de Clichy (en las afueras de París), que puede acoger a un centenar de artistas con proyectos muy diferentes. Esta incubadora artística parece ser la precursora del proyecto Grand Paris (un nuevo plan global para la región metropolitana de París).

Para Art Paris 2021, hemos querido centrarnos en el retrato y la pintura figurativa. Actualmente, la pintura está volviendo con fuerza a la escena francesa, pero no podemos hablar realmente de un movimiento porque cada artista se distingue y se expresa de una manera única.

En estos tiempos revueltos, los artistas se cuestionan más que nunca su relación con la imagen, pero también nos recuerdan la necesidad vital de la cultura para la humanidad. Actualmente se está produciendo una renovación del arte figurativo, ya sea en diálogo con la pintura clásica o como reflejo de la intimidad de nuestra sociedad. El retrato permite a los artistas construir una nueva relación con el mundo. Actúa a la vez como estandarte de las diferencias individuales y como pilar de nuestra humanidad colectiva. En el esquema descrito por Emmanuel Levinas, está la forma, el soporte anatómico del rostro y luego el rostro que desafía todo análisis material. No se puede hacer que una persona representada lo revele todo y, sin embargo, a veces la interpretación del artista nos ayuda a discernir fragmentos de verdad.

El rostro nos permite considerar nuestras relaciones con los demás; detrás del rostro del otro, está la humanidad en su totalidad. Representar al hombre significa, en definitiva, aprender sobre nuestras propias responsabilidades para con el mundo.

¿Es posible entender el arte actual sin conocer la historia del arte?

Con estudios en la Ecole du Louvre y procedente de una familia de anticuarios, me parecía lógico seguir una formación clásica... Siempre aconsejo a un coleccionista potencial que vaya al Louvre y al Orsay, luego al Centro Pompidou y al Palais de Tokyo antes de empezar a coleccionar.

Coleccionar es como adentrarse en el psicoanálisis. Un coleccionista necesita analizar sus propias expectativas lo más estrechamente posible para poder responder mejor a ellas. Las cualidades fundamentales que necesita un comisario de exposiciones son una visión global de todas las formas artísticas y una cierta proximidad a los artistas, acompañándolos. También hay que saber escuchar y dialogar con los artistas para ejercer esta profesión.

