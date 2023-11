Artmarket.com: O Standardized Marketplace® da Artprice agora aceita criptomoedas Bitcoin e Ethereum para transações em sua plataforma

PARIS, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo Thierry Ehrmann, Fundador da Artprice e Diretor Executivo da Artmarket: "Após um período de observação muito cautelosa, as criptomoedas agora mostram sinais positivos.O mercado Artprice by Artmarket agora considera as circunstâncias favoráveis para integrar, a partir de hoje , as criptomoedas Bitcoin e Ethereum em todo o seu famoso Standardized Marketplace®, criado em 2005. Estas criptomoedas estão agora competindo com as principais moedas internacionais e é natural que a Artprice também acrescente Art NFTs a seu Marketplace, em uma nova categoria/meio, dando a elas um lugar legítimo na História do Mercado de Arte.."

Bitcoin. Artprice by Artmarket.com Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by Artmarket.com

Nossa decisão de cotar preços de criptomoedas em nosso Standardized Marketplace® ocorre após uma longa e cuidadosa observação de um aumento na consulta de resultados de leilões em Bitcoin e Ethereum em todos os bancos de dados da Artprice desde sua integração efetiva em nosso sistema em setembro de 2022.

Estas duas principais criptomoedas (ETH e BTC) representam mais de 82% do valor total das cerca de 21.000 criptomoedas existentes atualmente (excluindo moedas estáveis).

Ao analisar suas centenas de milhões de registos de conexões, a Artprice vem observando, durante 14 meses, um aumento regular nas consultas dos preços de Bitcoin e Ethereum em seus bancos de dados, que estão agora, em termos estatísticos, próximos de consultas das principais moedas de referência internacional como dólar, euro, libra esterlina ou iene.

Esta evolução na Artprice reflete o crescente lugar das criptomoedas nas mentalidades e hábitos dos profissionais da arte, bem como entre colecionadores e entusiastas de arte.

Diante destas estatísticas positivas e indiscutíveis ao longo de 14 meses, a Artprice by Artmarket tomou a decisão histórica de integrar hoje Bitcoin e Ethereum em seu Standardized Marketplace® que apresenta diariamente mais de 75.000 obras de arte de todo o mundo. Estas obras são compradas e vendidas pelos 7,2 milhões de clientes e membros da Artprice, gerando um volume de negócios anual estimado em várias centenas de milhões de euros. O sucesso desta plataforma reflete a confiança, construída durante mais de 18 anos, entre seus compradores e vendedores.

A inclusão dos Art NFTs no Standardized Marketplace® da Artprice by Artmarket, junto com sua cotação em Bitcoin e Ethereum (ao lado das principais moedas internacionais), dará, sem dúvida, uma contribuição significativa à legitimação mundial deste novo meio no mercado de arte.

O Standardized Marketplace® da Artprice by Artmarket terá de imediato uma vantagem competitiva inegável, pois as principais plataformas NFT existentes ainda não resolveram uma série de questões fundamentais por falta de tempo, de meios financeiros, mas também, e sobretudo, por incapacidade de gerenciar e administrar todas as questões de direitos autorais relacionadas.

De fato, a própria OpenSea, a plataforma NFT líder, declara que 80% das questões primárias dos Art NFTs provavelmente irão afetar os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Diante desta observação, a Opensea anunciou que está considerando soluções para combater este problema e assim proteger vendedores e compradores. Isto só pode levar à certificação do mercado de emissão primária pela Artprice.

É precisamente na edição primária de Art NFTs que a Artprice by Artmarket pode gerar um excelente volume de negócios (e lucros), já com um aumento de 75% no terceiro trimestre de 2023.

Considerando todos os parâmetros e dados subjacentes necessários, a Artprice é a única organização no mercado mundial de arte capaz de responder realente à certificação de emissões primárias de Art NFTs em um ambiente de criptomoedas e das principais moedas internacionais.

Esta capacidade de certificar as emissões primárias de Art NFTs se baseia no fato de a Artprice by Artmarket ser líder mundial em informação do mercado de arte há mais de 25 anos, além de criadora e proprietária de suas bases de dados reconhecidas a nível internacional. Possui também o maior acervo documental do mundo de notas do mercado de arte, manuscritos, códices e catálogos de vendas anotados de 1700 até os dias de hoje que funcionam como garantia da autenticidade e veracidade histórica de suas bases de dados.

A posição da Artprice by Artmarket como líder mundial em informações do mercado de arte, com seu Standardized Marketplace® criado em 2005, fornece uma garantia perfeitamente lógica e absolutamente essencial reconhecida em todo o mercado de arte. Isto porque nos últimos 25 anos temos praticado exatamente o que é necessário para a venda online de NFTs de arte, nomeadamente a certificação inicial do artista seguida da análise meticulosa de sua biografia e de todos os documentos de comprovação original relativos do artista, que posteriormente permanecem nos arquivos da Artprice. É esta prática que inspira a confiança e o reconhecimento do mercado.

Mais precisamente, não podemos permitir que a oferta de uma obra de arte ou de uma arte NFT seja publicada online sem a validação da identidade do artista (especialmente na cripto arte) e do vendedor profissional, mediante um procedimento de controle muito rigoroso e draconiano. No contexto da venda de NFTs, isto é tanto mais importante quanto existe uma certa frouxidão a este nível, o que tem levado a inúmeros problemas em outros locais.

O valor acrescentado do Artprice by Artmarket é simplesmente o conhecimento dos artistas, quer por meio de seus resultados dos leilões anteriores, quer através da sua notoriedade emergente. Além disto, um sistema de mensagens Artprice Intranet está disponibilizado aos compradores e vendedores, para que possam concordar com sua transação de modo confidencial e consensual.

A cotação dos resultados do leilão de criptomoedas em setembro de 2022 foi a primeira pedra no edifício e introduzida após considerável reflexão e pesquisa. Artprice by Artmarket já havia dado o primeiro passo ao citar 8.828.384 resultados de leilões de arte em Bitcoin, desde 1º fevereiro de 2011 (com 1 Bitcoin a US$ 0,7, £ 0,434031 e € 0,50707) e 5.814.866 resultados de leilões de arte em Ethereum, que remontam a 7 de agosto de 2015 (com 1 Ethereum a US$ 3, £ 1,93626 e € 2,735523).

A adição das duas criptomoedas de referência às moedas históricas do século XX (dólar, euro, libra esterlina, iene) nas bases de dados da Artprice deu a nossos clientes a perspectiva necessária para compreender o desenvolvimento das criptomoedas ao longo de mais de uma década diante das principais não-criptomoedas do mundo.

As criptomoedas trouxeram novos colecionadores e entusiastas da arte, muitas vezes mais jovens do que seus pares não criptográficos. Não avessos à especulação e ao risco, não têm intenção de abandonar o cripto universo da Web 3.0. Estes novos clientes, que com frequência solicitavam dados da Artprice by Artmarket, solicitavam constantemente a adição de ETH e BTC a todas as bases de dados da Artprice e a seu Standardized Marketplace®.

Por esta razão, a Artprice está atualmente finalizando o Metaverso de sua sede localizada no centro de seu ilustre L'Organe , Museu de Arte Contemporânea que administra a Demeure du Chaos / Abóboda do Caos(dixit The New York Times). Para criar o Metaverso deste edifício com sua arquitetura altamente singular (que se enquadra na categoria "obra de arte total") criada por Thierry Ehrmann (que também é artista visual), o grupo europeu TT Géoomètres Experts com seu 3D Lab e Groupe A Serveur (empresa-mãe da Artprice) realizou a digitalização completa das 6.300 obras integradas nos edifícios, escritórios, anexos e paredes envolventes, ao cobrir uma superfície superior a 7.555 m², conduzindo à criação de um patrimônio digital de 12 terra-bytes. Este trabalho foi realizado de 2018 a 2023. Para mais informação, acesse:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Todos os investimentos necessários já foram integralmente cobertos pelo Groupe Serveur.

O futuro da Artprice by Artmarketff é o ponto de encontro entre a Web 3.0. e a inteligência artificial proprietária da Artprice, Intuitive Artmarket ® AI.

O Metaverso Artprice, acessível em RA (realidade aumentada) e/ou RV (realidade virtual), atualmente em fase de finalização, foi criado para fazer as pessoas esquecerem a TI rígida com a Web 2.0, um verdadeiro obstáculo à criação. Irá permitirá que os entusiastas do universo criptográfico vivam plenamente suas experiências, nomeadamente mediante o lançamento anunciado na WWDC 2023 do Vision Pro da Apple, a simbiose perfeita de RA e RV, ao qual se unem, entre outros, o Meta Quest 3, o HoloLens 2 da Microsoft, o VR DELL VRP100, o VRX da Lenovo, o Gear VR R322 da Samsung, o Reverb G2 da HP, tudo isto para aderir à Web 3.0.

Durante o período de observação cautelosa das criptomoedas conduzida pela Artprice by Artmarket, muitos eventos mais ou menos imprevisíveis desestabilizaram a economia mundial e, particularmente, as criptomoedas.

Após alcançar máximos históricos em 10 de novembro de 2021 (US$ 68.989 para Bitcoin e US$ 4.866 para Ethereum), as criptomoedas começaram então um declínio constante para alcançar mínimos de US$ 15.480 em 21 de novembro de 2022 para Bitcoin e US$ 880 para Ethereum em 18 de junho de 2022.

O ano de 2022 e grande parte de 2023 foram, assim, o teste final para as criptomoedas, com uma descida vertiginosa, uma purga drástica de estranhos, uma série de julgamentos memoráveis (falência fraudulenta da FTX de Sam Bankman-Fried), a introdução de regulamentações drásticas, tudo em um contexto econômico, financeiro e geopolítico muito difícil, com uma inflação galopante, estagnação do comércio mundial e uma subida meteórica das taxas de juros.

Entretanto, esta "prova de fogo" acabou por tornar possível o estabelecimento de criptomoedas no sistema monetário internacional e em sua história, sendo que o mundo das finanças está bem consciente da resiliência das principais criptomoedas a crises. Morgan Stanley e JP Morgan Chase agora estão oferecendo fundos Bitcoin a seus clientes.

Além disto, apesar do contexto econômico descrito acima, nada impediu uma série de desenvolvimentos planejados, como a transição para "The Merge" (A Fusão) em 15 de setembro de 2022 para a 'descarbonização' completa da Blockchain Ethereum 2.0 no contexto da crise energética mundial. Na verdade, segundo seu fundador, Vitalik Buterin, graças a "The Merge", após 7 anos de desenvolvimento e testes beta bem-sucedidos, o consumo de eletricidade do Blockchain ETH foi reduzido em mais de 99,95% com a mudança de "Proof of Work" (PoW) para "Proof of Stake" (PoS) (fonte: Ethereum Foundation).

Em um contexto internacional onde as preocupações com o aquecimento global alcançaram um nível febril, este é de fato um desenvolvimento vital, e explica, entre outras coisas, a decisão do Banco Central da Noruega de construir a MNBC norueguesa (Moeda Digital do Banco Central) em Ethereum e a do Bank of America para qualificar o Ethereum como um investimento virtuoso, o chamando de "gigante ecológico".

Contudo, é o anúncio da BlackRock , a maior administradora de ativos do mundo, que parece sinalizar definitivamente o novo despertar das criptomoedas e o fim do mercado baixista. Após enviar um primeiro arquivo de ETF (Exchange Traded Fund) de Bitcoin à SEC (Securities and Exchange Commission), a BlackRock apresentou um segundo na quinta-feira, 9 de novembro de 2023, a um ETF à vista de Ethereum chamado iShares Ethereum Trust. Isto irá permitir que os investidores de varejo obtenham exposição à segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, sem terem de possuir diretamente o ativo.



As projeções de preços também são atualmente muito positivas. O consenso dos analistas dos principais bancos americanos é muito favorável às criptomoedas, sobretudo, Bitcoin e Ethereum, com alvos significativamente superiores aos preços atuais.

Thierry Ehrmann: "Estávamos esperando pacientemente o momento certo para lançar esta implantação chave na história da Artprice by Artmarket nas melhores condições tanto para o mercado de arte como para criptomoedas. Agora é hora de darmos o passo de implantar nosso Standardized Marketplace® dominante e abri-lo ao mundo das criptomoedas e NFTs, ao ingressar na Web 3.0. que é simplesmente o futuro imediato da Internet. Este passo não teria sido possível sem o conhecimento e a experiência da Artprice, que é líder mundial em informações sobre o mercado de arte há mais de 25 anos.

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está cotada na Eurolist pela Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra a Artmarket e seu departamento Artprice em vídeo: www.artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por seu Diretor Executivo, Thierry Ehrmann. A Artmarket e seu departamento Artprice são controlados pelo Groupe Serveur, criado em 1987.

A Artmarket é um participante mundial no Mercado de Arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial em acúmulo, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte (arquivos de documentos originais, manuscritos em códices, livros anotados e catálogos de leilões adquiridos ao longo dos anos) em bancos de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 825.000 artistas.

A Artprice by Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, definiu para si a ambição, mediante seu Global Standardized Marketplace, de ser a plataforma NFT de Belas Artes líder mundial.

A Artprice Images® permite acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte do mundo: Nada menos que 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde 1700 até os dias atuais, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket com seu departamento Artprice acumula dados de modo permanente de 7.200 Casas de Leilões e produz importantes informações do mercado de arte para as principais agências de imprensa e mídia (7.200 publicações). Seus 7,2 milhões de usuários ('login de membros' + mídias sociais) têm acesso a anúncios publicados por outros membros, uma rede que hoje representa o principal Global Standardized Marketplace® para comprar e vender obras de arte a um preço fixo ou de lance (leilões regulados pelos parágrafos 2 e 3 do artigo L 321.3 do Código Comercial da França).

A Artmarket, com seu departamento Artprice, foi por duas vezes premiada com o selo estatal "Empresa Inovadora" do Banco Público de Investimento (BPI), que tem apoiado a empresa em seu projeto de consolidar sua posição como participante mundial no mercado de arte.

A Artprice by Artmarket publica seu Relatório de Mercado de Arte Contemporânea de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Relatório sobre mercado mundial de arte da Artprice by Artmarket, "O Mercado de Arte em 2022", publicado em março de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

FONTE Artmarket.com