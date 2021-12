Artmarket.com: Pak Permite a Miles de Coleccionistas Comprar, Precio Total 91,8 Millones de Dólares

Thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "La Blockchain y los NFT han permitido diseñar por fin métodos de titulización eficaces en el mercado del arte. Los Tokens no fungibles abren un sinfín de posibilidades para la adquisición de acciones de una obra, como ha demostrado Pak con esta extraordinaria venta. Esto representa un auténtico cambio de paradigma para el mercado del arte".

28.000 coleccionistas

A partir de ahora, la incógnita ya no es el precio de venta (fijado de antemano), sino el número de unidades compradas. Además, Pak y Nifty Gateway desarrollaron toda una estrategia para impulsar la demanda durante las 48 horas que duró la venta:

precio inicial de 299 dólares para los fieles coleccionistas de Pak y de 400 dólares para los nuevos

un aumento del precio de 25 dólares cada seis horas

por cada 10 unidades compradas la siguiente era gratis; por cada 1.000, 300 más eran gratis

una clasificación continua en tiempo real de los mejores compradores (bajo seudónimos)

la obra Alpha Mass fue ofrecida al mayor comprador

En total fueron adquiridas 266.445 "unidades de masa" por 91,8 millones de dólares por 29.000 compradores diferentes. Esto hace un precio medio de 316 dólares por unidad y una media de 9 unidades por comprador. Según Artprice by Artmarket, el resultado es una auténtica "comunidad" que el artista ha reunido para crear una obra gigantesca y desmaterializada, en la que todos son libres de revender sus acciones en cualquier momento.

Normalmente, las obras de arte se subastan como piezas únicas y no como series. Jeff Koons se convirtió en el artista vivo más caro de 2019 tras la venta de su escultura Rabbit (1986) por 91,12 millones de dólares.

¿Una o varias obras?

En abril de 2021, Pak organizó una venta con Sotheby's llamada The Fungible Collection. Durante tres días y en sólo 15 minutos cada día, cualquiera podía adquirir "cubos" a un precio fijo:

Primer día: 19.737 cubos a 500 dólares = 9.868.500 dólares

Segundo día: 3.268 cubos a 1.000 dólares = 3.268.000 dólares

Tercer día: 593 cubos a 1.500 dólares = 718.500 dólares

Aunque los cubos de la cartera de cada comprador estaban vinculados, los 23.598 cubos no formaban una obra total en sí: cada comprador adquirió su propio juego de cubos por un precio medio de compra de 587 dólares. Del mismo modo, The first 5,000 days de Beeple (vendida en Christie's en marzo de 2021 por 69,4 millones de dólares), se compone teóricamente de 5.000 obras completas, cuyo precio medio, por tanto, ronda los 14.000 dólares.

A modo de comparación, la venta de la Colección Macklowe el 15 de noviembre de 2021 en Sotheby's Nueva York recaudó 676 millones de dólares por 35 obras; es decir, un valor medio de 19,3 millones de dólares por lote. La comparación no tiene mucho sentido, salvo desde el punto de vista de la homogeneidad y titulización de las obras. Imagínese que le dan la oportunidad de adquirir una acción de No. 7 de Mark Rothko (que entró en la Colección Macklowe en 1987) por 500 dólares. Tras su venta por 82,5 millones de dólares, poseería una parte de la obra de 165.000.

Sin embargo, el planteamiento de Pak es el contrario, ya que la obra The Merge aún no existía en el momento de la venta. Nadie sabía cómo iba a ser. Al comprar una parte de esta obra desconocida, cada coleccionista contribuye a ella. Animados por un bajo precio de salida, pero también por adquirir el mayor número de unidades para recibir una recompensa, The Merge es un juego que reúne a los aficionados a la tecnología, a los devotos de las criptomonedas y de los NFT y a los amantes del arte, cada vez más fascinados por este universo.

Los artistas han pasado a ocupar una posición privilegiada en torno a la cual gira el mercado del arte.

Según Artmarket.com, los NFT representan un auténtico movimiento creado por su propio ecosistema, con una economía virtuosa y un potencial de crecimiento exponencial.

De hecho, el volumen de negocio generado por los NFT en lo que va de año (hasta el 9 de diciembre de 2021), medido por los contratos inteligentes de Ethereum ERC 721 y ERC 1155 relacionados con el mercado del arte y las colecciones, es de 26.900 millones de dólares (fuente Chainalysis).

Imagen: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Invader-Joconde.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: [email protected]

para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 770.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, aspira a ser la principal plataforma de NFT de Bellas Artes del mundo a través de su mercado global estandarizado.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 5.4 millones de usuarios ("miembros registrados" + redes sociales) tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe de Artprice sobre el mercado de arte contemporáneo en el periodo 2020/21 por Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Informe del Mercado de Arte Global 2020 de Artprice, publicado en marzo de 2021:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:

serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 5,4 millones de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artprice https://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times):https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4.4 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Contact Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707373/Artmarket_Invader_Joconde.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com