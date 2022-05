Artmarket.com : Un Warhol à 200m$ expliqué par Artprice en cinq raisons

Toutes les conditions sont réunies pour franchir un nouveau cap », atteste thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « L'an dernier, une toile de Picasso a été vendue 103m$ mais le record qui a vraiment marqué les esprits était celui de Beeple à 69m$. Le marché avait alors pris de vrais risques, ce qu'il n'avait plus fait depuis la vente du Salvator Mundi en 2017 : la seule vente aux enchères à ce jour supérieure à 200m$.

Prudence et raison ne prévalent toujours pas lorsqu'il s'agit d'enchérir sur une œuvre véritablement emblématique. Pourtant, Artprice identifie cinq bonnes raisons qui justifient une estimation à 200m$. Les caractéristiques exceptionnelles de l'œuvre et le parfait timing de la vente pourraient galvaniser les enchères.

1. La cote d'Andy Warhol au plus haut

Au sortir de la crise sanitaire, la cote d'Andy Warhol recolle avec les sommets. Les ventes aux enchères de ses œuvres ont atteint 348m$ en 2021, dépassant pour la première fois depuis six ans le seuil des 300m$ grâce à quelques 1 600 œuvres adjugées dans le monde. Andy Warhol redevient le troisième artiste le plus performant du monde, derrière Pablo Picasso et son ami Jean-Michel Basquiat.

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021/top-500-des-artistes-par-produit-de-ventes-en-2021

Le 15 novembre 2021, la toile Nine Marilyn (1962) avait été l'une des pièces maîtresses de la vente de la Collection Macklowe, la plus précieuse collection jamais vendue aux enchères. Estimée entre 40m$ et 60m$ par Sotheby's, la toile avait finalement été achetée 47,4m$. Sans frasque, elle avait permis de relancer le marché très haut de gamme de Warhol et de rassurer les vendeurs.

2. La meilleure époque de création

Si les œuvres de Warhol circulent avec abondance en salles de ventes, ses chefs-d'oeuvre restent relativement rares, en particulier les séries les plus célèbres, dont Campbell Soup, Mao, Jackie Kennedy, etc. Parmi ces peintures, les pièces en couleurs sont à peu près toutes à présent enfermées dans de grands musées. Si bien que sur les cinq plus belles enchères historiques d'Andy Warhol, quatre ont été réalisées en noir et blanc et la cinquième en noir et vert. Aucune, à vrai dire, n'arbore les couleurs pop.

Top 5 des ventes aux enchères d'Andy Warhol

Silver Car Crash (1963) - 105,4m$ - 13/11/2013 – Sotheby's NY Triple Elvis (1963) – 81,9m$ - 12/11/2014 – Christie's NY Green Car Crash (1963) – 71,7m$ - 16/05/2007 – Christie's NY Four Marlons (1966) – 69,6m$ - 12/11/2014 – Christie's NY Men in her life (1962) – 63,4m$ - 08/11/2010 – Phillips de Pury NY

Ces cinq œuvres ont toutefois en commun d'avoir été créées dans les années 1960, la décennie la plus créatrice de la carrière d'Andy Warhol. Des années pendant lesquelles il aura aussi exécuté la série Shot Marilyn, dont la pièce que vendra Christie's ce lundi 9 mai. Une seule toile de cette série est à ce jour passée aux enchères : Shot Red Marilyn (1964), successivement vendue 4m$ en 1989, puis 3,6m$ en 1994 par Christie's à New York.

3. Une œuvre pleine d'histoire

Shot Sage Blue Marilyn (1964) fait partie d'un ensemble de cinq portraits de l'actrice fétiche des années 1950 sur lesquels aurait un jour tiré l'artiste-performeuse Dorothy Podber. L'histoire raconte qu'Andy Warhol aurait naïvement accepté que celle-ci « shoot » ces œuvres, en pensant bien sûr que la jeune femme voulait simplement les photographier. L'erreur a vite été réparée puis le génie commercial de l'artiste américain a tourné cet incident à son avantage, en rendant ces cinq toiles un peu plus exceptionnelles encore, en ajoutant une histoire de plus au mythe de Marilyn, de la Factory, du Pop Art et de l'appropriationnisme.

Comme le souligne Christie's par ailleurs, il ne s'agit pas seulement d'une des plus belles pièces d'Andy Warhol en circulation : celle-ci provient-elle d'une des plus mythiques collection qui soit, celle de l'illustre marchand d'art et ami de l'artiste, Thomas Ammann ? À l'instar de Leo Castelli, ce dernier contribua à rendre célèbre l'oeuvre de Warhol, en l'exposant aux côtés de Francis Bacon, Jasper Johns, Mark Rothko, Cy Twombly ou encore Jean-Michel Basquiat.

4. Icône de l'Art d'Après-Guerre et des NFT

Depuis quinze ans, Andy Warhol est l'artiste d'Après-Guerre le plus performant du Marché de l'Art. Son succès repose à la fois sur une œuvre reconnaissable entre mille et une approche artistique radicalement novatrice qui aura ouvert à bien des égards les voies de l'Art Contemporain. En questionnant la reproductibilité des œuvres ainsi que le rapport tendancieux de l'art à l'argent, son oeuvre aura remis en question bon nombre de présupposés.

Or, ces questions se trouvent directement reposées aujourd'hui par les NFT, un phénomène dont le succès repose intimement sur l'essor des crypto-monnaies et joue avec la déclinaison d'un sujet, jusqu'à créer 10 000 versions pour les collections de PFP (picture for proof).

En mai 2021, Christie's avait d'ailleurs mis en vente sous forme de NFT cinq œuvres digitales de Warhol, retrouvées sur une disquette.

5. Une situation économique extrêmement favorable

Les ventes de NFT ont contribué à la reprise du Marché de l'Art mondial en 2021. Cette nouvelle catégorie d'oeuvre n'a compté que pour 1,4 % du produit des ventes mondial (avec 232m$), mais les résultats de Beeple, Pak ou Larva Labs ont réveillé des collectionneurs prêts à retrouver un Marché de l'Art un peu trop prévisible, un peu trop bien huilé.

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021/les-resultats-clefs-de-lannee-2021/

L'année 2022 a néanmoins commencé assez prudemment, comparé à l'exercice précédent. La place de marché londonienne a enregistré plusieurs très beaux résultats, dont un admirable record pour René Magritte à presque 80m$, tandis qu'à Paris une œuvre de Chardin a dépassé les 26m$. Toutefois, les ventes n'ont pas encore véritablement débuté à New York. Le mois de mai doit ainsi sonner le grand départ, avec les prestigieuses sessions de printemps.

C'est dans ce contexte que s'inscrira la vente de Shot Sage Blue Marilyn (1964), sous la forme d'une vente caritative.

SOURCE Artmarket.com