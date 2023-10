Artmarket.com: Interview mit dem Digital-Künstler Josh Pierce, dessen NFT „Flow" auf dem Deckblatt des Marktberichts „Artprice 2023 Contemporary Art" steht

PARIS, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/-- Artprice ist stolz darauf, die NFT-Arbeit Flow von Josh Pierce auf dem Cover seines neuesten Jahresberichts über den zeitgenössischen und ultra-zeitgenössischen Kunstmarkt zu präsentieren, der pünktlich zu den Kunstmessen Frieze London und Paris+ von Art Basel veröffentlicht wurde und kostenlos erhältlich ist.

The work Flow by Josh Pierce on the cover of Artprice’s 2023 Contemporary Art Market Report, available in English and French for free on www.artprice.com Auction result for the work Pristine (2021) by Josh Pierce on the website www.artprice.com

„Digitale Kreationen bringen tolle frische Luft in die Kunstwelt", stellt Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice, begeistert fest. „Dieser künstlerische Wendepunkt verdient es, von allen Sammlerinnen und Sammlern und allen Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern mit größter Aufmerksamkeit untersucht zu werden".

Der „Flow" von Josh Pierce auf dem Cover des Marktberichts für zeitgenössische Kunst von Artprice 2023, ist in Englisch und Französisch kostenlos auf www.artprice.com verfügbar.

Auktionsergebnis für die Arbeit Pristine (2021) von Josh Pierce auf der Website www.artprice.com

Die NFT-Technologie bietet nicht nur eine einfache und geeignete Möglichkeit, digitale Kunst zu sammeln—ein künstlerisches Format, welches das Zeitalter, in dem wir leben, vielleicht am besten repräsentiert—sondern sie gestattet auch, Verbindungen zwischen Künstlern, Werken und Sammlern sowie allen anderen Akteuren der internationalen Kunstwelt auf der Blockchain herzustellen. Da NFT-Kunstwerke in Museen und Auktionskatalogen immer häufiger werden, schreiben diese Kunstwerke — neben ihrem Wachstum auf dedizierten Plattformen — eine neue Seite in der Kunstgeschichte.

Künstler, Josh Pierce, spricht mit Artprice über sein Werk, seine Technik, seine Vision von NFTs, seine Inspiration und seine Favoriten. Er lädt uns ein, in seine spektakuläre Arbeit einzutauchen, in der der Mensch eine natürliche Welt erweckt, die von einer mysteriösen, leuchtenden, fantastischen und beruhigenden Präsenz verzaubert wird.

1. Ihre Werke feiern eine Art Harmonie zwischen der realen und der digitalen Welt. Glauben Sie, dass eine solche Symbiose wirklich existiert oder möglich ist?

Jpierce: Ja, ich glaube, dass die reale Welt und die digitale Welt harmonisch nebeneinander leben können. Eine solche Symbiose ist aus gutem Grund ein Thema in meiner Arbeit. Ich glaube, dass alles miteinander verbunden ist. Wenn wir in der Lage sind, dieses Wissen zu nutzen, können wir von einem viel tieferen Ort aus schaffen und teilen. Wir haben die Chance, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn auch nur im Kleinen. Meiner Ansicht nach ist alles, was wir Menschen erschaffen, sowohl Ausdruck dieser irdischen Erfahrung als auch eine Erweiterung unserer eigenen inneren Welten. Ich sehe die Arbeit, die mit digitalen Werkzeugen erstellt wird, nicht grundsätzlich anders. Irgendwann wurde der Pinsel erfunden und auch die Kamera, und jetzt haben wir diese neuen Werkzeuge, um uns auszudrücken und digitale Kunst zu schaffen. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Auch wenn das Leben immer digitaler wird, glaube ich nicht, dass die Menschen generell in einem futuristischen Technotopia leben wollen, das völlig von der Natur abgekoppelt ist. Ich glaube, wir werden diese Verbindung mit der lebendigen Welt immer brauchen, weil wir ein Teil davon sind. Damit meine ich, dass das Publikum immer auf natürliche Elemente ansprechen wird, weil wir in engem Kontakt mit der Natur bleiben müssen. Es spielt also keine Rolle, ob diese Kunst digital oder anders gestaltet wird.

2. Was bedeutet Ihrer Meinung nach Technik, wenn es um digitale Kunst geht? Warum reichen kreative Software-Apps und ihre programmierten Bibliotheken nicht aus, um ein Kunstwerk zu schaffen? Warum reicht künstliche Intelligenz nicht aus?

Jpierce: Technik ist etwas, das im Laufe der Zeit verfeinert wird und das genauso wichtig für das Auge wie für die Hand ist. Es gibt meiner Ansicht nach einen Unterschied zwischen Kunst und Handwerk. Obwohl Handwerk oder Technik extrem wichtig sind, handelt es sich nicht um Kunst. In der Kunst geht es um den Ausdruck des Einzelnen und seine eigene Umsetzung oder Interpretation des Göttlichen durch den bewussten Akt des Schaffens. Das kann keine Maschine jemals tun. Der Zugang zu einer fantastischen Palette von Werkzeugen kann nur das Niveau der Technik verändern, die in ein Werk einfließt. Es ist wie die Verwendung einer Schablone oder eines Bildschirmdrucks, wie zum Beispiel bei Warhol. Letztendlich hat es nichts damit zu tun, „wie" ein Werk gemacht wird, alles geht darum, „warum" ein Werk geschaffen wird. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Unterschied. Menschen können eine Maschine bauen, um Millionen von Kopien oder Wiederholungen wunderschöner Bilder, Poesie oder Musik auszuspucken, aber ohne die Initiative des Künstlers wird das „Warum" immer fehlen. Solchen Kreationen fehlt immer die Seele. Künstliche Intelligenz ist ein weiteres Hilfsmittel, das unser Leben einfacher machen kann, einige mühsame Arbeiten zu erledigen, wird aber die göttlich geführte Hand des Künstlers niemals ersetzen können.

3. Wie würden Sie die Originalität Ihrer künstlerischen Produktion im Vergleich zu Ihrer Tätigkeit als Grafikdesigner definieren?

Jpierce: Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, bin ich in letzter Zeit von der Idee fasziniert, dass Kunstwerke aus dem Jenseits kanalisiert werden. Es geht nicht einmal so sehr um den persönlichen Ausdruck in Bezug auf das eigene Leben, sondern vielmehr darum, den besonderen Charakter der Signale einzufangen, die Sie als Künstler empfangen. Ich denke, dass es bei jeder erfüllenden und sinnvollen Arbeit diesen Funken Kreativität geben muss. Für mich als Designer, der in einem Team arbeitet, hat Kreativität mehr mit dem Konzept und der technischen Ausführung zu tun als mit dem persönlichen Ausdruck. Ich habe immer noch viel Freude am kreativen Prozess des Problemlösens und daran, eine bestimmte Aussage mit den Mitteln der visuellen Kommunikation zum Leben zu erwecken. Auf der anderen Seite bringt meine persönliche Arbeit die gleiche Inspiration in abstraktere Formen wie Farbe, Komposition und Ton. Bei dieser Inspiration geht es nicht darum, ein Problem zu lösen, sondern darum, Harmonie zwischen Raum, Form, Wert und emotionaler Resonanz zu schaffen. Ich arbeite viel intuitiver, wenn es um meine persönliche Arbeit geht, als man erwartet, und ich denke, dass Originalität durch dieses Zusammenspiel zwischen Inspiration und Technik sowie zwischen Intuition und Glücksfall entsteht.

4. Welche Beziehung unterhalten Sie mit der Welt von NFTs? Fühlen Sie sich mit den Sammlerinnen und Sammlern, den Plattformen, die Sie nutzen, oder vielleicht sogar mit anderen Künstlerinnen und Künstlern verbunden?

Jpierce: Ich finde es sehr interessant, dass die Welt der NFTs so groß geworden ist und eine so große Vielfalt von Projekten umfasst. Diese neue Technologie, die auf der Blockchain aufbaut, ist zu so vielen Dingen fähig, und die Fähigkeit, einzigartig verfügbare digitale Gegenstände darzustellen, ist nur ein sehr kleiner Teil dessen, was erforscht wird. Als Künstlerin bin ich sehr dankbar dafür, dass meine Werke nun von Einzelpersonen und Institutionen gesammelt und besessen werden können, die sich für die Förderung von Werken wie dem meinen in der Kunstwelt einsetzen. Da dies bisher nicht wirklich möglich war, hat eine völlig neue Welle von Künstlerinnen und Künstlern sowie von Sammlerinnen und Sammlern ihren Weg an einen Kreuzungspunkt mit den traditionellen Kunstmärkten gefunden. Es ist eine sehr spannende Zeit. Die meisten Leute, die meine Arbeiten bisher gesammelt haben, waren kleinere Unternehmen oder Einzelpersonen und haben fast ausschließlich aus den richtigen Gründen gekauft. Das heißt, sie verbinden sich zutiefst mit der Botschaft und reagieren emotional auf die Arbeit, und aus diesem Grund fühle ich mich sehr verbunden. Auch die Plattformen waren unglaublich hilfreich, und obwohl sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verändern, fühle ich mich den Menschen, mit denen ich Beziehungen aufgebaut habe und die mit diesen verschiedenen Plattformen verbunden bleiben oder auch nicht, sehr verbunden. Die Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern und von Technikenthusiasten ist das Rückgrat der NFT-Welt, und ich bin sehr dankbar, dass ich in dieser Welt viele wunderbare Freundschaften habe, da sie sich für den nächsten Schritt in die Welt der traditionellen Kunst positioniert.

5. Sind Sie mit dem aktuellen Funktionieren des web3/NFT-Ökosystems zufrieden oder haben Sie das Gefühl, dass ihm etwas fehlt? Möchten Sie beispielsweise von einer Galerie unterstützt werden oder Ihre Werke physisch in einem Museum ausgestellt sehen?

Jpierce: Ich bin definitiv sehr daran interessiert, dass meine Werke in Galerien oder Museen ausgestellt werden und kann begeistert sagen, dass die Zeit dafür eher früher kommen wird als später! Digitale Künstlerinnen und Künstler haben besondere Herausforderungen bei der Darstellung von Werken, in der Regel die Implementierung von LED-Bildschirmen oder Projektoren. Mir persönlich gefällt die Möglichkeit, physische Drucke mit Hilfe von Augmented-Reality-Technologie zum Leben zu erwecken. Ich denke, dass dies die physische Welt viel enger mit der digitalen Welt verbindet als bewegliche Bildschirme, die ich immer etwas befremdlich finde. Außerdem ist die Arbeit im physischen Raum so aufgebaut, dass es keine technischen Störungen gibt, die nur auf dem Gerät des Benutzers auftreten und das gesamte Galerieerlebnis beeinträchtigen würden. Was die Repräsentation angeht, so glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Übergang zur digitalen Kunst zum Mainstream wird. Ich hoffe, dass die Kunstszene mit zunehmender Anerkennung des Wertes von Werken wie meinen von der Welt immer mehr anerkannt werden wird, und dass digitale Künstlerinnen und Künstler ein Zuhause in traditionelleren Ausstellungsräumen haben werden.

6. Zwei Ihrer NFT-Kreationen wurden bereits bei Sotheby's verkauft. Wie fühlt es sich an, dass sich der traditionelle Kunstmarkt für Ihre Werke und die anderer digitaler Künstlerinnen und Künstler interessiert?

Jpierce: Es gibt wohl kaum eine größere Ehre, als meine Werke bei Sotheby's ausgestellt und versteigert zu sehen - was noch besonderer wird, weil ich im März 2023 persönlich dorthin reisen und sie in ihrer Galerie in Frankreich sehen kann. Wenn ich meine Arbeit dort sehe, bin ich sehr stolz auf mich und die harte Arbeit und Hingabe, die ich über die Jahre in meiner Werkstatt geleistet habe. Natürlich werde ich, unabhängig vom Ergebnis, immer aus reiner Freude am Teilen dessen schaffen, was ich für einen wichtigen Ausdruck der menschlichen Verbindung mit der Natur und der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins halte. Aus diesem Grund zieht jeder Verkauf oder jede Ausstellung nur mehr Augen und Ohren auf das, was ich meiner Meinung nach sagen muss. Das trifft meines Erachtens auf digitale Künstlerinnen und Künstler im Allgemeinen zu. Wir sehen, wie eine völlig neue Generation kreativer Köpfe in die kollektive Psyche eindringt und diese Auswahlergebnisse zur Prüfung anbietet. Letztendlich müssen die traditionellen Kunstmärkte akzeptieren, dass jede avantgardistische Bewegung die Grenzen von Medien, Themen, Tabus und sogar von Konzepten überschritten hat. Im Nachhinein wird sich herausstellen, dass die Frage der Akzeptanz in den Augen der Kritiker von vornherein klar war. Es ist unvermeidlich, dass digitale Künstlerinnen und Künstler auf der gleichen Ebene gesehen werden wie alle anderen weithin angesehenen Medien.

7. Bei Ihrer Arbeit können wir uns eine Romantik In der Nähe von Caspar David Friedrich's Wanderer vorstellen oder uns eine Verbindung zu Installationen von Andy Goldsworthy vorstellen. Inspirieren Sie bestimmte Künstlerinnen oder Künstler und deren Werke besonders?

Jpierce: Ich kann diese Vergleiche schätzen! Ich betrachte mich selbst als spirituelle Künstlerin, denn was ich schaffe, entspringt einer Verbindung mit einer spirituellen Dimension und versucht, diese zu vermitteln. In gewisser Hinsicht könnten wir das einfach nur als das Reich der Zauberei betrachten. Es gibt eine tiefe Magie in der Welt, und man kann nicht wirklich über sie sprechen, sie messen oder sie mit Konzepten und Worten einfangen. Ich nutze also die Kunst, um eine Emotion zu vermitteln, die häufig gefühlt und noch häufiger vergessen, abgetan oder für irrelevant gehalten wird. Was die Inspiration betrifft, bin ich immer von der Natur und von der klassischen Landschaftsmalerei und Fotografie begeistert. Natürlich sind Goldsworthy und Friedrich auch starke Inspirationen für meine Arbeit. Ich bin von der Fantasie-Landschaftsarbeit von Roger Dean und der psychedelischen, visionären Kunst von Alex Grey beeindruckt. Ich habe mich auch von den Neonarbeiten von Dan Flavin inspirieren lassen, ebenso wie von den Wolkenformationen von Cai Guo-Qiang. Ich schätze auch viele andere Künstler, die mit Landschaften gearbeitet haben, darunter Richard Serra und Robert Smithson.

8. Gibt es digitale Künstlerinnen oder Künstler, die Sie unseren Lesern voll und ganz empfehlen würden?

Jpierce: Es gibt so viele Künstlerinnen und Künstler, über die ich wirklich gerne sprechen würde, insbesondere meine Freunde und Künstler, die meiner Meinung nach Grenzen überschreiten. Ich glaube, Patrick Amadon ist zu einem echten Marktführer in der Welt der Glitch-Kunst und der Fürsprache für freie Sprache geworden. Postwook ist ein weiterer Künstler, dessen beeindruckende Collage uns zu traumhaften Erinnerungen voller Gefühle führt. Sam Spratt ist auch zu einem herausragenden Stern geworden, der digital malt und unsere Beziehungen zu unserer eigenen, animalistischen emotionalen Natur hinterfragt. Ich könnte noch so viel mehr aufzählen, aber das sind nur einige, denen ich eine noch größere Anerkennung in allen Bereichen der Kunstwelt wünschen würde.

9. Wie kann man sich Ihre Werke am besten ansehen und über Ihre bevorstehenden Kreationen auf dem Laufenden halten?

Jpierce: Ich poste am häufigsten auf Instagram @jpierce und mache die meisten meiner Ankündigungen auf X (ehemals Twitter) @jpierce _ art. Auf meiner Website joshpierce.net finden Sie auch Galerien meiner Werke und einen Bereich, an dem Sie sich für einen E-Mail-Newsletter anmelden können, um über bevorstehende Veröffentlichungen auf dem Laufenden zu bleiben! Nochmals vielen Dank für die Gelegenheit, über meine Arbeit sprechen zu können und meine Gedanken mit der Welt zu teilen.

Links

Josh Pierce's Seite auf Artprice: https://www.artprice.com/artist/1097445/josh-pierce

Offizielle Website von Josh Pierce: https://www.joshpierce.net/

Das NFT von Josh Pierce auf SuperRare: https://superrare.com/jpierce

Der kostenlose Marktbericht von Artprice 2023 für zeitgenössische Kunst: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Bilder:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/image1-flow-josh-pierce-artprice.jpg][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/image2-Pristine-2021-on-Artprice.png]

Copyright 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

Bitte wenden Sie sich an unser Econometrics Department, um Ihre Anforderungen an Statistiken und personalisierte Studien zu erhalten: [email protected]

erhalten: Testen Sie unsere Services (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo

(kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo Abonnieren Sie unsere Dienstleistungen: https://www.artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket:

Artmarket.com ist unter Eurolist von Euronext Paris gelistet, nur SRD long und Euroclear: 7478 — Bloomberg: PRC — Reuters: ARTF.

Entdecken Sie Artmarket und seine Abteilung Artprice im Video: www.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von ihrem Geschäftsführer, Thierry Ehrmann, gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von der Groupe Serveur kontrolliert, die im Jahr 1987 gegründet wurde.

Sehen Sie sich die zertifizierte Biografie in Who's who © an:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt, unter anderem mit seiner Abteilung Artprice, die weltweit führend in der Sammlung, Verwaltung und Nutzung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen ist, und Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 825.000 Künstler abdecken, besitzt.

Artprice by Artmarket, der weltweite Marktführer in Informationen über den Kunstmarkt, hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Global Standardized Marketplace die weltweit führende Fine Art NFT Plattform zu werden.

Artprice Images® bietet unbegrenzten Zugang zur größten Bilddatenbank des Kunstmarkts weltweit: nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder von Fotografien oder gravierten Reproduktionen von Kunstwerken aus der Zeit von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunstgeschichtlern.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice sammelt kontinuierlich Daten von 7200 Auktionshäusern und produziert Schlüsselinformationen zum Kunstmarkt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7200 Publikationen). Die 7,2 Millionen Nutzer von Artmarket haben Zugang zu Anzeigen, die von anderen Mitgliedern veröffentlicht wurden. Dieses Netzwerk stellt heute den führenden globalen standardisierten Marktplatz® zum Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu einem festen oder gebotenen Preis dar (Auktionen, die durch Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches reguliert werden).

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal von der öffentlichen Investitionsbank (BPI) mit dem staatlichen Gütesiegel „Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet, was dem Unternehmen bei der Festigung seiner Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt geholfen hat.

Artprice von Artmarket veröffentlicht seinen Marktbericht für zeitgenössische Kunst 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Artprice vom Global Art Market Report von Artmarket, „The Art Market in 2022", veröffentlicht im März 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Index der Pressemitteilungen, die Artmarket mit seiner Abteilung Artprice veröffentlicht hat:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Nachrichten zum Kunstmarkt in Echtzeit mit Artmarket und seiner Artprice-Abteilung auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (über 6,4 Millionen Follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und das Universum von Artmarket und seiner Abteilung, Artprice https://www.artprice.com/video mit Hauptsitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum „The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos

GESAMTKUNSTWERK und SINGULAR ACRHITECTURE

Vertrauliche zweisprachige Arbeit jetzt öffentlich:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (über 4 Millionen Anhänger)

https://vimeo.com/124643720

Kontakt Artmarket.com und seine Abteilung Artprice - Kontakt: Thierry Ehrmann, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2260881/flow_josh_pierce_artprice.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2260882/Pristine_2021_on_Artprice.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com