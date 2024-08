Artmarket.com: zweites Quartal 2024 mit zweistelligem Wachstum - Artprice wird laut aktueller Studie zur „Top-of-Mind"-Datenbank auf dem Kunstmarkt und expandiert in den globalen Online-Hochschulmarkt

Neuigkeiten und künftige Orientierung

PARIS, 15. August 2024 /PRNewswire/ -- Der 36. Kongress des Internationalen Komitees für Kunstgeschichte (CIHA) fand vom 23. bis 28. Juni 2024 in Lyon statt, mit Unterstützung durch Artprice by Artmarket als einen der wichtigsten aktiven Förderer.

Die 1873 ins Leben gerufenen CIHA-Kongresse finden alle vier Jahre statt und werden umgangssprachlich manchmal auch als „Olympiaden der Kunstgeschichte" bezeichnet.

Der 36. Weltkongress des CIHA in Lyon (2024) wurde unter der Schirmherrschaft des Französischen Komitees für Kunstgeschichte (CFHA) organisiert.

Die letzten CIHA-Kongresse fanden in Melbourne (2008), Nürnberg (2012), Peking (2016), Florenz und São Paulo (2019 bis 2021) statt, und die nächste Ausgabe (nach Lyon) wird 2028 in Washington DC ausgerichtet.

Die CIHA-Kongresse sind das wichtigste Ereignis für die gesamte internationale Gemeinschaft von Forschern und Fachleuten, die im Bereich des Kunst- und Kulturerbes tätig sind.

Es war daher nur folgerichtig, dass Artprice by Artmarket sich als einer der wichtigsten aktiven Förderer der CIHA für mehrere Monate vor und während des Kongresses engagierte, der vom 23. bis 28. Juni 2024 in Lyon stattfand und sich mit dem Thema „Materie und Materialität" befasste.

thierry Ehrmann, Präsident von Artmarket.com und Gründer von Artprice: „Als einer der wichtigsten aktiven Förderer war Artprice sehr erfreut, zu diesem globalen Ereignis beitragen zu dürfen, das eines der wichtigsten für Frankreich und seine internationale Kulturpolitik ist. Mit Teilnehmern aus über 70 Ländern und mehr als 1.000 Rednern war die diesjährige CIHA eine hervorragende intellektuelle Ergänzung zu den Olympischen Spielen 2024 und untermauerte Frankreichs Bemühungen, sich erneut als wichtiger kultureller Akteur auf der internationalen Bühne zu etablieren. Laut dem jährlichen Annual Art Market Report von Artprice hat Frankreich seine Position als führender Kunstmarktplatz in Kontinentaleuropa bereits zurückerobert."

Die Zahlen sprechen für sich: Nicht weniger als 2.000 Delegierte und mehr als 1.000 Redner aus 70 verschiedenen Ländern nahmen daran teil. Es wurden mehr als 90 Sitzungen angeboten, mit 10 großen Konferenzen und zahlreichen Gesprächen am runden Tisch, Diskussionen, Begegnungen und einer Eröffnungsfeier in Anwesenheit des Nobelpreisträgers Orhan Pamuk.

Laut der Studie 2024 ist Artprice die „Top-of-Mind"-Datenbank auf dem Kunstmarkt

Nach mehrmonatigen Vorbereitungen war Artprice by Artmarket während des gesamten Kongresses anwesend, nahm an Konferenzen teil, war auf der CIHA-Buchmesse vertreten und organisierte eine besondere Abendveranstaltung in seinem weltweiten Hauptsitz im Herzen seines Organe Museum of Contemporary Art – der Einrichtung, die die „Heimstätte des Chaos" (so die New York Times) verwaltet.

Während der Veranstaltung nutzte Artprice dieses Ereignis für eine detaillierte Umfrage zur „ungestützten Markenbekanntheit" unter den CIHA-Teilnehmern, um die Bekanntheit von Artprice in der akademischen, wissenschaftlichen und institutionellen Kunstwelt weltweit zu bestimmen.

Die „ungestützte Markenbekanntheit" ist der Prozentsatz der Personen, die eine Marke spontan nennen, wenn sie danach gefragt werden, welche Marke ihnen in den Sinn kommt.

Neben der „ungestützten Markenbekanntheit" hat Artprice auch versucht, den Grad der „qualifizierten Markenbekanntheit" zu ermitteln, indem es die Kenntnisse der Teilnehmenden über die Marke abfragte und so eine Bewertung der Authentizität und Konsistenz der Antworten der Befragten ermöglichte.

Diese qualitative Studie wurde durch zwei außergewöhnliche Faktoren begünstigt: Zum einen wurden die Konferenzteilnehmer aus 70 Ländern persönlich befragt. Dadurch konnten Online- oder Telefonumfragen vermieden werden, deren Relevanz mitunter unzuverlässig ist und nicht wirklich überprüft werden kann. Zum anderen konnte Artprice direkt mit den registrierten und zertifizierten Kongress- und Konferenzteilnehmern in Kontakt treten und deren Berufe, Spezialisierungen, Positionen, Titel, Diplome und Institutionen oder Universitäten in Erfahrung bringen.

Wir haben folgende Frage gestellt: „Welche Datenbanken auf dem Kunstmarkt kennen Sie?"

Von 378 Befragten nannten 325 Personen Artprice an erster Stelle – ein Anteil von 86 %. Damit ist Artprice eindeutig die „Top-of-Mind"-Datenbank auf dem Kunstmarkt.

„Top-of-mind"-Bekanntheit ist der Prozentsatz der Personen, die als erste Antwort eine bestimmte Marke, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung nennen. Es handelt sich dabei sowohl um eine spontane Antwort als auch die erste Nennung der Befragten.

Außer der „gestützten Markenbekanntheit", die eine klare „Top-of-Mind"-Position für Artprice ergab, wurde auch die „qualifizierte Bekanntheit" untersucht. Dabei wurden weitere Informationen über die Kenntnis der Marke erfasst, die es uns ermöglichten, die Authentizität und Konsistenz der Antworten zu bewerten.

Die Delegierten wurden gebeten, die Gründe zu beschreiben, warum sie die Artprice-Datenbank als erste Antwort erwähnten. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei insgesamt 100 Befragten Artprice von 84 % wegen seiner Vollständigkeit, von 73 % wegen seiner Zuverlässigkeit und von 62 % wegen seiner Rückverfolgbarkeit genannt wurde.

Die Vorteile der „Top-of-Mind"-Bekanntheit für Unternehmen und Marken sind in der Tat zahlreich. In erster Linie zieht eine solche Anerkennung Kunden an, generiert neue Umsätze und erhöht die Online-Besucherzahlen.

Wenn ein Nutzer nach einem Produkt oder einer Dienstleistung sucht, die einen bestimmten Bedarf deckt, wird er sich zuerst an das „Top-of-Mind"-Unternehmen wenden, das ihm als erstes einfällt.

Andererseits erleichtert eine „Top-of-Mind"-Bekanntheit auch die Kommunikation für das Unternehmen.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die starke Positionierung von Artprice by Artmarket – World Leader in Art Market Information – im internationalen akademischen, pädagogischen und institutionellen Sektor, der bisher nur eine Randzielgruppe im Vergleich zu unserer Kernzielgruppe des Kunstmarktes (Auktionatoren, Auktionshäuser, Sachverständige, Versicherer, Privatbankiers, Galerien, Händler, Kunstfachleute und Kunstsammler) war.

Aufgrund dieser Studie, in der die Meinungen von Delegierten aus 70 Ländern einflossen, hat Artprice beschlossen, das erhebliche Potenzial der Onlineeinnahmen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Forschung und Museen zu untersuchen. Es sei darauf hingewiesen, dass die für diese Sektoren bereitgestellten Haushaltsmittel, insbesondere in Nordamerika und Asien, viel höher sind als in Frankreich, da öffentlich-private Partnerschaften in diesen Regionen seit Jahrzehnten aufgrund einer anderen Kultur und eines anderen Ansatzes besser funktionieren.

Während der fünf Tage des CIHA-Kongresses und insbesondere durch die Einladung in den Hauptsitz sowie die Besichtigung der einzigartigen dokumentarischen Sammlung von Manuskripten und Verkaufskatalogen konnte Artprice by Artmarket bedeutende Kontakte und hochrangige Vereinbarungen in den oben genannten Bereichen (Schulen, Universitäten, wissenschaftliche Forschung, Museen) knüpfen. Dies wurde insbesondere durch die mehrfache Verbreitung seiner maßgeblichen Berichte zum Kunstmarkt sowie durch die Gewährung eines privilegierten Zugangs zum Intranet von Artprice by Artmarket erreicht.

Durch die siebenmonatige Vorbereitung auf den CIHA-Kongress erhielt Artprice einen physischen Zugang zu einem globalen Markt mit Hunderten von Millionen Schülern und Lehrern sowie einer großen Zahl von Universitäten, Wissenschaftlern und Museumsexperten.

Bildung ist für die meisten Regierungen der Welt einer der größten Ausgabenposten, der zwischen 5 und 10 % der nationalen Haushalte ausmacht. „Die Größe des öffentlich-privaten Marktes wird, wenn wir ihn als Ganzes betrachten, auf etwa 6.000 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dieser Markt wächst bei einer Rate von 4,5 % pro Jahr, was dem 1- bis 1,5-fachen des weltweiten BIP-Wachstums entspricht. China, Indien, Brasilien und bestimmte afrikanische Länder leisten einen steigenden Beitrag zu diesem Wachstum", erklärt Guillaume Uettwiller, Thematic Equity Manager bei CPRAM. Laut einer Studie von Research & Markets wird dieser Markt bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 10.000 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Bildung in den Schwellenländern zurückzuführen, aber auch auf die zunehmende Verbreitung neuer Online-Bildungstechnologien, die diesen Markt revolutionieren.

Artprice by Artmarket.com präsentiert Highlights seines Global Art Market Reports für das erste Halbjahr 2024

Die Beschleunigung der Auktionsverkäufe für die erschwinglichsten Preisklassen auf dem globalen Kunstmarkt hat die Entwicklung eines zunehmend integrativen Kunstmarktes ermöglicht. Die Gesamtzahl der verkauften Lose ist das vierte Jahr in Folge gestiegen, was zu einer Verbreiterung und Diversifizierung der Marktbasis geführt hat. Zugleich hat sich das Spitzensegment verlangsamt, was zu einem Rückgang der Umsatzerlöse geführt hat.

Die steigende Zahl von Kunstwerken, die zu Preisen unter 10.000 US-Dollar verkauft werden, scheint eine Reaktion auf das Bedürfnis nach mehr Flexibilität und Vereinfachung zu sein, wie die jüngste Umstrukturierung der Käufergebühren durch Sotheby's zeigt. Die Lebendigkeit erschwinglicher Transaktionen begünstigt den Eintritt neuer Käufer und verbessert die Fluidität des Marktes – sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht. Während Meisterwerke mit großem Aufwand in die Hauptstädte des Kunstmarktes transportiert werden, können erschwingliche Werke freier zirkulieren, vor allem weil sie sich besser für den Onlineverkauf eignen.

Transaktionsvolumen von Kunstauktionen steigt weiter an

Die Zahl der in den Auktionssälen verzeichneten Transaktionen erreichte mit 387.000 verkauften Losen der bildenden Kunst in sechs Monaten einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 3,8 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Die Durchverkaufsquote blieb mit 67 % stabil.

Damit wird der Kunstmarkt im Jahr 2024 die Marke von einer Million verkaufter Werke leicht überschreiten und einen neuen Rekord aufstellen. Das zweite Halbjahr ist in Bezug auf Volumen und Umsatz strukturell viel wichtiger.

Auktionsergebnisse unter 1.000 US-Dollar (einschließlich Käufergebühren) machten 61 % der Transaktionen im ersten Halbjahr 2024 aus. Auf Verkäufe zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar entfielen weitere 30 % im Vergleich zu 2023. Erschwingliche Werke, die für weniger als 10.000 US-Dollar gehandelt wurden, hatten somit einen Anteil von 91 % an den weltweiten Kunstauktionstransaktionen. Am anderen Ende des Spektrums entfielen nur 0,15 % der Transaktionen auf das Ultra-High-End-Segment, das insgesamt 549 Millionen US-Dollar bei Auktionen erzielte.

Unsere Analyse der Ergebnisse von Kunstauktionen im Jahr 2023 hat bereits zum Ende des letzten Jahres eine leichte Verlangsamung des Umlaufs von Meisterwerken aufgezeigt. Im ersten Halbjahr 2024 bestätigte sich auch die Aussage von thierry Ehrmann, CEO und Gründer von Artprice, im Artprice's Art Market Report 2023: „Die Anzahl der verkauften Lose erreichte eine neue Rekordmarke, und die Quote der unverkauften Lose blieb stabil: Der Sekundärmarkt für Kunst läuft also auf Hochtouren, aber das Ultra-High-End-Segment hat sich verlangsamt, da weitere Meisterwerke auf den Markt kommen."

Zukunftstrends: Intuitive Artmarket AI – evolution and development ®

Wie bereits in früheren Pressemitteilungen berichtet hat die KI-Abteilung von Artprice by Artmarket in der ersten Jahreshälfte 2024 dem Phänomen des so genannten „Grokking", das insbesondere von Open AI-Ingenieuren verwendet wird, große Aufmerksamkeit geschenkt. Wie Artprice erkannte, folgt die Art von Algorithmus, die als Grundlage für das Modell Intuitive Artmarket® dient, der gleichen Logik wie Deep Learning, wenn über einen langen Zeitraum die Algorithmen unverändert bleiben. Wir beobachten eine ausgezeichnete Antwortrate, während die logarithmische Rate zu stagnieren scheint.

Nach Zehntausenden von Sitzungen stellten wir jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt fest, dass die Qualität der Ergebnisse spektakulär anstieg. Der Begriff „Grokking" stammt aus dem berühmten Science-Fiction-Roman von Robert Heinlein „Stranger In a Strange Land" aus dem Jahr 1961. Es bezieht sich auf ein intuitives Verstehen und hat daher eine ähnliche Bedeutung wie „erraten", „begreifen" oder einfach nur „verstehen".

Nach Ansicht von Artprice lässt sich dieses Konzept näher an kritische Phänomene der statistischen Physik heranführen, wenn es zu Phasenübergängen kommt. Je nach Variablen ändert sich der Zustand von Materie physikalisch. In physikalischen Systemen wie Gasen oder Flüssigkeiten existieren Variablen wie Druck, Temperatur und/oder Volumen.

Es liegt an Ihnen, die Intuitive Artmarket®-Sprachmodelle nach diesen relevanten Variablen zu durchsuchen, um diesen Übergang zu meistern. Die Kenntnis dieser Variablen kann sich in Bezug auf die Relevanz und die wirtschaftliche Beherrschung der erforderlichen Rechenleistung, so beeindruckend sie auch sein mag, als äußerst schwierig erweisen.

In gewisser Weise ähnelt dies dem Begriff der Serendipität, der (kurz gesagt) bedeutet, unerwartete oder zufällige Entdeckungen in vollem Umfang zu nutzen – ein Begriff, der an die Entdeckung des Penicillins durch Alexander Flemming erinnert.

Mit Intuitive Artmarket® AI wird Artprice seine Kunstmarktforschung und -ergebnisse in den kommenden Jahren verzehnfachen und seinen Kunden und Mitgliedern ein noch nie dagewesenes Niveau bieten. Darüber hinaus wird Artprice neue Dienstleistungen und Produkte anbieten, die anspruchsvollere Abonnements mit einem Anstieg der jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) generieren werden.

Laut der französischen Plattform für Unternehmensdienstleistungen Les Échos/Solutions (unter Berufung auf DOMO Inc.) ist die Verarbeitung von Daten pro Sekunde und Mitarbeiter im Dienstleistungssektor ein wichtiger Index, der eine Bewertung der Fähigkeit eines Unternehmens zur Integration von KI in seine Prozesse ermöglicht.

Der Durchschnitt liegt bei 1,7 MB Daten pro Sekunde.

Nach einem IT-Audit durch Mazars konnte sich Artprice by Artmarket selbst davon überzeugen, dass jeder seiner Mitarbeiter 35 MB/Sekunde generiert, d. h. 21 Mal mehr als der europäische Durchschnitt, was perfekt mit dem Kerngeschäft von Artprice als weltweit führendem Herausgeber professioneller Datenbanken und proprietärer Algorithmen und Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen übereinstimmt.

Seit 27 Jahren entwickelt und betreibt Artprice by Artmarket mehr als 180 proprietäre Vektordatenbanken mit mehr als 38 Millionen Indizes und Verkaufsergebnissen zu mehr als 849.000 Künstlern, 180 Millionen Bildern und/oder Stichen von Kunstwerken, die von 1700 bis in die Gegenwart reichen, aus seiner einzigartigen Sammlung von Verkaufskatalogen und Manuskripten sowie mehreren Milliarden anonymisierten Protokollen des Nutzerverhaltens der 9,3 Millionen Kunden und Mitglieder von Artprice, unter strikter Einhaltung der europäischen Gesetze (GDPR) und der amerikanischen Vorschriften zu personenbezogenen Daten.

Intuitive Artmarket® AI und ihr Einfluss auf das Wachstum unseres jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) durch Artprice by Artmarket-Abonnements, -Produkte und -Serviceleistungen

In den letzten drei Jahrzehnten nutzte Artprice by Artmarket.com die Erfahrungen seiner Muttergesellschaft, der Serveur Group, einem Internet-Pionier seit 1987, um Tausende von immer leistungsfähigeren und relevanteren proprietären Algorithmen mit mehr als 180 Meta-Banken von Vektordaten zu entwickeln, die die Implementierung seiner eigenen KI ermöglichen, unter Einhaltung verschiedener nationaler Gesetzgebungen – insbesondere derjenigen, die sich auf persönliche Daten und geistiges Eigentum beziehen.

Die drei Eckpfeiler der künstlichen Intelligenz sind Daten, Rechenleistung und Algorithmen. Die Qualität und der Umfang von Daten, insbesondere von standardisierten Big Data, haben einen erheblichen Einfluss auf die Effektivität von KI-Modellen beim Lernen und bei der Weiterentwicklung, wodurch ihre „Intelligenz" gesteigert wird. Dies entspricht der grundlegenden DNA von Artprice by Artmarket, die sowohl die IT-Programmierung als auch das induktive Rechnen beherrscht, das die KI definiert.

Dies war nur möglich durch die gezielte Übernahme innovativer Unternehmen wie Xylologie durch die Groupe Serveur ab 1999 und dann durch Artprice, ein Schweizer Unternehmen mit angesehenen Wissenschaftlern (vom CERN, der WHO usw.), die ihrer Zeit weit voraus waren und die bereits das Aufkommen und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz vorwegnahmen (siehe unser Referenzdokument).

In der Welt der großen, weltweit tätigen Herausgeber professioneller Datenbanken ist es für die langfristige Entwicklung der Branchen von entscheidender Bedeutung, dass sie eine proprietäre KI in ihr Kerngeschäft integrieren. Aus diesem Grund hat Artprice by Armarket seit 1999 eine Vorreiterrolle eingenommen und 2024/2025 als Schlüsselperiode für die kommerzielle Einführung seiner proprietären algorithmischen KI Intuitive Artmarket® definiert.

Artprice by Artmarket hat zweimal hintereinander eine staatliche Auszeichnung als innovatives Unternehmen erhalten, das von der öffentlichen Investitionsbank BPI verliehen wird, und setzt seine Ambitionen in diese Richtung fort.

ChatGPT, das derzeit als weltweiter Maßstab in der Künstlichen Intelligenz gilt, betrachtet Intuitive Artmarket® AI als Referenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz auf dem Kunstmarkt, insbesondere in Bezug auf Innovation, Algorithmen, prädiktive Analysen und Relevanz. Dies ist eine bedeutende Anerkennung in der Welt der KI.

Intuitive Artmarket® AI mag wie eine „Kulturrevolution" mit neuen Begriffen und Sprachelementen erscheinen. Die KI-Prozesse und -Tools, die ihrer Funktionsweise zugrunde liegen, wurden jedoch im Kern bereits von Artprice durch die Systeme von Artmarket verwendet. Heute entdecken die Kunden und Partner von Artprice mit Hilfe der neuen Semantik den unerforschten Reichtum von Artprice: eine unvorstellbare Menge an Daten, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Dabei ist zu beachten, dass Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks nach seriösen Projekten mit einem soliden Hintergrund im Bereich der künstlichen Intelligenz suchen.

Unsere Algorithmen nutzen Milliarden von anonymisierten proprietären Logs, Textdaten und mehrere Millionen Kunstwerke aus den Datenbanken von Artprice, um neue Semantiken zu identifizieren, die den primären Ansatz eines Künstlers umfassen: sein Universum, seine Inspirationen, Medien, Themen, Formen, Volumina und vieles mehr.

Diese unschätzbaren Daten bilden eine Synergie, die das Verständnis von über 845.000 referenzierten Künstlern mit ihren zertifizierten Biografien und Daten bereichert. Dank der neuronalen Netze der Intuitive Artmarket® AI geht sie über die herkömmlichen visuellen Kriterien hinaus.

Intuitive Artmarket® kann bereits die Werte von Kunstwerken auf der Grundlage einer Analyse der Rückverfolgbarkeit und der vergangenen Auktionsergebnisse im Lauf der Zeit berechnen. Diese Methode der Preisgestaltung gehörte bereits zu den Alleinstellungsmerkmalen von Artprice.

Es kann aber auch künftige Schwankungen vorhersehen, und zwar auch für völlig einzigartige Werke. Dies bedeutet wiederum, dass sie hochkomplexe, transversale künstlerische Trends erkennt, die Akademikern, Kuratoren und Händlern weitgehend entgehen.

Intuitive Artmarket® AI-Algorithmen können Kunstgalerien und Auktionshäuser dabei unterstützen, optimale Preise für Kunstwerke festzulegen, die auf verschiedenen Faktoren wie Nachfrage, Seltenheit und Bekanntheitsgrad des Künstlers basieren. Kurz gesagt: Intuitive Artmarket® AI hat das Potenzial, den Kunstmarkt zu revolutionieren, indem es den Zugang zu Informationen verbessert, das Käufererlebnis personalisiert, das Fälschungsrisiko reduziert und neue kreative Perspektiven eröffnet.

Unsere Intuitive Artmarket® AI greift ausschließlich auf eine nahezu unendliche Auswahl an eigenen Inhalten zurück, die durch geistiges Eigentum geschützt sind. Allein dadurch lassen sich zahlreiche Hindernisse und potenzielle Verbote vermeiden, denn wir müssen nicht an anderer Stelle nach Daten und/oder Antworten auf sehr spezifische Anfragen von Nutzern suchen.

Unsere proprietäre KI ist daher nicht nur ein Garant für unsere wirtschaftliche Nachhaltigkeit, sondern wird Artprice by Artmarket.com durch Abonnements mit attraktivem Wertversprechen langfristig eine erhebliche Umsatzsteigerung bescheren.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Artprice Hunderte von Millionen menschlicher Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Kunstmarkt erfasst, beobachtet und veranlasst. Dieser Markt ist unendlich komplex, was einerseits auf die heterogene und einzigartige Natur der Kunst und andererseits auf den abstrakten Begriff der Schönheit in den Grenzbereichen menschlicher Emotionen zurückzuführen ist.

Algorithmisches Lernen hat es Artprice ermöglicht, ein einzigartiges, kunstmarktspezifisches KI-Modell zu entwickeln, das 2024/2029 der Wachstumstreiber von Artprice by Artmarket sein wird.

Seit mehr als 20 Jahren hat Artprice by Artmarket sein „Alignment-Problem", das für die erfolgreiche Entstehung und den Aufbau seiner KI (Intuitive Artmarket®) von zentraler Bedeutung ist, schrittweise stabilisiert.

Für die Artprice-Gruppe umfasst das „Alignment-Problem" die Gesamtheit der wissenschaftlichen und ethischen Fragen, die durch das Verhältnis ihres künstlichen Intelligenzsystems (und der daraus resultierenden Ergebnisse) zu den Werten, Erwartungen und menschlichen Empfindlichkeiten aufgeworfen werden, die für die Artprice by Artmarket-Gruppe, ihre Kunden sowie die immateriellen und jahrhundertealten Regeln des Kunstmarktes gelten.

Die Möglichkeiten, die eine gut gemanagte KI bietet, sind also immens, was ihre Beliebtheit erklärt: Microsoft® Bing Chat hat inzwischen mehr als 100 Millionen aktive Nutzer pro Tag und verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen KI, die das Urheberrecht und die damit verbundenen Rechte respektiert. Microsoft hat bereits mit der Einführung von Bing Chat for Business und Microsoft Copilot im kostenpflichtigen Abo-Modus begonnen. Das Gleiche gilt für die kostenpflichtigen Versionen von ChatGPT, IBM Watson, Google Cloud AI Platform, Amazon Web Services und Midjourney.

95 % der S&P 500-Konzerne planen, ihr künftiges Wachstum auf künstliche Intelligenz zu stützen.

Nach Ansicht der besten angelsächsischen Finanzanalysten, die Europa in dieser Frage einen Schritt voraus sind, ist das einzige wirtschaftlich tragfähige Modell – also eines, das die wirtschaftliche Einheit (unabhängig von ihrer Größe) nicht immer neuen Gerichtsverfahren aussetzt – eine KI, die sich auf ein sehr genau definiertes Wirtschaftssegment konzentriert.

Der Wirtschaftssektor muss wichtige Informationen, volles geistiges Eigentum an den Big Data (einschließlich Data Mining) der Urheberrechte und relevanten Rechte an sämtlichen Algorithmen und Datenbanken bestätigen, einschließlich von maschinellem Lernen (Deep Learning) und neuronalen Netzen.

In anderen Worten: Die KI, die sich mit sehr großem wirtschaftlichem Gewinn und ohne großes industrielles oder rechtliches Risiko durchsetzen wird, sind die Wirtschaftssubjekte, die in einem definierten Marktsegment, in dem teure Informationen mit hohem Mehrwert eine entscheidende Rolle spielen, alle Ebenen der proprietären KI als geistiges Eigentum besitzen. Und genau das ist der Fall bei unserer Intuitive Artmarket® AI, entwickelt von Artprice by Artmarket.com, Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen.

Artprice's Intuitive Artmarket® AI steht ganz im Einklang mit diesem Postulat.

