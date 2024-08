Artmarket.com: 2桁成長で2024年第2四半期、Artprice、2024年調査で美術品市場の「トップ・オブ・マインド」データバンクにランクイン、オンライン世界高等教育市場へ一直線に切り開く

ニュース、および将来の方向性

パリ, 2024年8月16日 /PRNewswire/ -- 美術史国際委員会(CIHA)第36回大会が2024年6月23日から28日までリヨンで開催され、Artprice by Artmarketが主要な積極的パトロンの一社となった

1873年に創設されたCIHAの大会は4年ごとに開催され、口語では「美術史のオリンピアード」と呼ばれることもあります。

リヨンで開催される第36回CIHA世界大会(2024年)は、フランス美術史委員会(CFHA)の庇護のもとに開催されます。

最近のCIHA大会は、メルボルン(2008年)、ニュルンベルク(2012年)、北京(2016年)、フィレンツェ、サンパウロ(2019-2021年)で開催され、次回(リヨンの次)は2028年にワシントンDCで開催されます。

CIHA大会は、美術と文化遺産の分野で働く研究者や専門家の国際的なコミュニティ全体にとって、最も統一的なイベントを構成しています。

したがって、Artprice by Artmarketが、2024年6月23日から28日までリヨンで開催される「物質と物質性」をテーマとする大会の数ヶ月前から開催期間中、CIHAの主要なアクティブ・パトロンの一社として関与することは論理的なことでした。

Artmarket.comのCEO兼Artpriceの創設者、Thierry Ehrmann氏は、次のように述べています。「Artpriceは、フランスとその国際的な文化政策にとって最も重要なイベントのひとつであるこの世界的なイベントに、積極的なパトロンの一人として貢献できたことを大変嬉しく思います。70カ国以上からの参加者と1000人以上の講演者を迎えた今年のCIHAは、2024 Olympic Gamesを見事に知的補完するものであり、フランスが国際舞台で重要な文化的プレーヤーとしての地位を再確立する努力を強固なものにしました。Artpriceの年間アートマーケットレポートによると、フランスはすでにヨーロッパ大陸の主要なアートマーケットとしての地位を取り戻しています。」

この数字によれば、2,000人を下らない代表団が出席し、70カ国から1,000人以上の講演者が集まりました。90以上のセッションが開催され、10の主要会議、多数のラウンドテーブル、ディスカッション、ミーティング、Nobel賞受賞者のOrhan Pamu氏k出席のもとでの開会式などが行われました。

2024年調査で、ArtpriceはArt Marketの「トップ・オブ・マインド」データベースにランクイン

数ヶ月の準備期間を経て、Artprice by Artmarketは大会の全日程に出席し、会議に参加することができました。CIHAのブックフェアに参加し、「Abode of Chaos」(New York Timesより)を運営するOrgane現代美術館の中心に位置する世界本部で特別なイブニングイベントを開催しました。

イベント開催中、Artpriceは、地球上の学術的、科学的、組織的なアート界におけるArtpriceの知名度を正確に測定するために、CIHA参加者の「自発的認知」のレベルを詳細に調査するために、このイベントを利用することにしました。

「自発的認知率」とは、どのブランドを思い浮かべるかという質問に対して、自発的にそのブランドを挙げる人の割合です。

「自発的認知」に加えて、Artpriceは、代表者のブランドに関する知識についてより多くの情報を求めることで、「適格な認知」のレベルを決定することも試みました。これにより、回答者の回答の誠実さと一貫性を推定することができました。

この非常に質的な調査は、2つの例外的な要因から恩恵を受けました。ひとつは、70カ国からの会議出席者に物理的に質問することで、オンラインや電話でのアンケートを避けたことです。その関連性は時に信頼性に欠け、真に検証することはできません。一方、Artpriceは、登録・認証された大会・会議出席者と直接対話することができ、職業、専門、地位、肩書き、卒業証書、所属機関や大学などを把握することができました。

当社は次のような質問をしました:「Art Marketに関するどのデータベースを知っていますか?」

質問された378人のうち、325人がArtpriceを一番に挙げ(つまり86%)、Artpriceを明らかに「トップ・オブ・マインド」の美術市場データバンクと位置づけました。

「トップ・オブ・マインド」認知とは、最初の反応で特定のブランド、製品、サービスを特定した人の割合のことです。これは、自発的な反応であると同時に、最初の反応でもあります。

Artpriceの明確な「トップ・オブ・マインド」を示す「自発的認知」に加えて、「限定的認知」も調査したことは注目に値します。これは、回答者のブランドに関する知識、回答者の回答の誠実さと一貫性を評価することができる情報に関して、より多くの情報を求めることを含んでいました。

参加者は、最初の回答としてArtpriceデータベースを最初に挙げた理由を説明するよう求められました。要約すると、100を基準として、Artpriceはその完全性で84%、信頼性で73%、トレーサビリティで62%が選ばれていることが浮かび上がりました。

企業やブランドにとって、「トップ・オブ・マインド」認知のメリットは実に多いのです。まず第一に、このような認知は論理的に顧客を惹きつけ、新たな売上を生み出し、オンライン・トラフィックを増加させます。

当然のことながら、ユーザーが自分のニーズを満たす製品やサービスを探している場合、真っ先に思い浮かぶブランドに向かう傾向があります。したがって、自分のニーズを満たすために、その分野で「トップ・オブ・マインド」の企業や製品に向かうのは論理的なことです。

一方、「トップ・オブ・マインド」であることは、企業の知名度を高めるコミュニケーションレバーでもあります。

この調査結果は、Artprice by Artmarket(World Leader in Art Market Information)が、国際的な学術、教育、機関セクターにおいて強力な地位を築いていることを浮き彫りにしています。これまで、Artprice by Artmarketは、コアなアート市場ターゲット顧客(オークショニア、オークションハウス、専門家、保険会社、プライベートバンカー、ギャラリー、ディーラー、アート専門家、アートコレクター)に比べ、周辺的なターゲットでしかありませんでした。

70カ国の代表者の意見を効果的に網羅したこの調査のおかげで、Artpriceは教育、学術、科学研究、美術館の各分野における重要なオンライン収益の可能性を探ることにしました。特に北米やアジアでは、これらの分野に割り当てられる予算がフランスよりもはるかに大きいことは指摘に値します。これらの地域では、異なる文化やアプローチのおかげで、何十年もの間、官民コンビの方がうまく機能してきたからです。

CIHA大会の5日間、特にその本社への招待と、原稿や販売カタログのユニークな文書コレクションへの訪問を通して、Artprice by Artmarketは、上記の部門(学校、大学、科学研究、美術館)において、原則的にコンタクトを取り、ハイレベルな契約を結ぶことができました。特に、Artprice by Artmarket Intranetへの特権的なアクセスを許可することにより、アートマーケットで権威のある様々な報告書を多方面に配布することができました。

まとめると、CIHAに向けた7ヶ月間の準備により、Artpriceは何億人もの学生や教師、そして多くの大学、科学者、美術館の専門家を抱える世界市場に物理的にアクセスすることができました。

教育は、世界のほとんどの政府にとって最大の支出予算のひとつであり、国家予算の5~10%を占めています。「民間/公共市場全体で見れば、その規模は約6兆ドルと推定されます。この市場は年率4.5%、つまり世界のGDPの1〜1.5倍の成長率で伸びており、中国、インド、ブラジル、アフリカの特定の国々がこの成長にますます貢献しています」とCPRAMのテーマ別エクイティマネージャー、Guillaume Uettwiller氏は述べています。Research & Marketsの調査によると、新興国における教育需要の増加だけでなく、この市場に革命をもたらしている新しいオンライン教育技術の採用拡大により、この市場は2030年までに10兆ドルに達すると予測されています。

Artprice by Artmarket.comは、2024年上半期の世界美術市場レポートのハイライトを紹介します。

世界の美術市場において、最も手頃な価格帯のオークション販売が加速していることが、ますます包括的な美術市場の発展を可能にしています。出品点数は4年連続で増加し、市場基盤の拡大と多様化が進んでいます。一方、ハイエンド・セグメントは減速し、売上高を押し下げています。

1万ドルを下回る価格で販売される美術品の数が増えているのは、Sotheby'sによる最近の買い手手数料の再編に見られるように、より柔軟で簡素化されたニーズへの反応と思われます。手頃な価格での取引が活性化することで、新たな買い手の参入が促され、空間的にも時間的にも市場の流動性が向上します。名画がアート市場の首都を多額の費用をかけて通過することを余儀なくされる一方で、手頃な価格の作品は特に自由に流通します。オンライン販売に適しているからです。

美術品オークションの取引量は依然として増加中

オークション会場で記録された取引数は、半年間で38万7,000ロットのFine Artが落札され、2023年上半期に比べ+3.8%増加し、新たなピークに達しました。落札率は67%と安定しています。

これにより、2024年のArt Marketは100万点を軽く超え、新記録を更新することになります。下半期は構造的に、作品数と売上高がより重要になります。

1,000ドル以下のオークション結果(バイヤー手数料を含む)は、2024年上半期のオークション取引の61%を占めました。1,000ドルから10,000ドルまでの売上は2023年と比較してさらに30%増加しました。したがって、1万ドル未満で取引された手頃な価格の作品は、世界の美術品オークション結果の91%を占めました。もう一方の端では、超高級セグメントは結果のわずか0.15%を占め、オークションで合計5億4900万ドルを生み出しました。

2023年の美術品オークション結果を分析したところ、昨年末にはすでに名画の流通がやや鈍化していることが判明しました。そのため、ArtpriceのCEO兼創設者であるThierry Ehrmann氏がArtpriceの2023年美術品市場レポートで述べた見解は、2024年上半期にも確認されました:「販売ロット数は過去最高を記録し、売れ残り率は安定しています。従って、二次美術品市場は全速力で動いていますが、超高級品分野はさらなる傑作が市場に出てくるのを待つために減速しています。」

今後のイベント:Intuitive Artmarket AI – 進化と発展®

以前のプレスリリースで述べたように、2024年上半期、Artprice by ArtmarketのAI部門は、特にOpen AIのエンジニアが使用する「グロッキング」と呼ばれる現象に非常に注意を払っていました。実際、Artpriceは、同社のIntuitive Artmarket®モデルの基礎となっているアルゴリズムのタイプが、同じロジックに従っているようだと指摘しています。すなわち、ディープラーニングをアルゴリズムを修正することなく長期にわたって拡張した場合、優れた応答率が観察されますが、それは対数速度で停滞するようです。

しかし、何万回ものセッションを継続することで、ある瞬間、結果の質が目を見張るほど向上することが観察されました。「グロッキング」という用語は、1961年に出版されたRobert Heinleinの有名なSF小説「StrangerIn a Strange Land」に由来します。これは直感的に理解することを意味し、したがって「推測する」、「理解する」、あるいは単に「理解する」と似た意味を持ちます。

Artpriceにとって、この概念は統計物理学における相転移の臨界現象に近づけることができます。物質の状態は変数によって物理的に変化します。例えば、気体や液体のような物理系では、圧力、温度、体積のような変数があります。

相転移を起こすには、Intuitive Artmarket®の言語モデルからこれらの関連変数を検索する必要があります。これらの変数の知識は、それがどんなに印象的なものであっても、必要な計算能力を経済的にコントロールすることで、関連性という点で手ごわいことを証明することができます。

ある意味で、これはセレンディピティの概念に似ています。つまり、予期せぬ発見や偶然の発見を最大限に活用することであり、Alexander Flemmingによるペニシリンの発見を思い起こさせる概念です。

そこで、ArtpriceはIntuitive Artmarket® AIにより、今後数年間で、そのアート市場調査と結果を10倍に増強し、クライアントとメンバーにとって前例のないレベルに引き上げます。そして、年間経常収益(ARR)の増加とともに、より洗練されたサブスクリプションを生み出す新しいサービスや製品を提供します。

フランスのビジネスサービスプラットフォーム「Les Échos/Solutions」(引用:DOMO Inc.)によると、サービス分野において、企業がAIをプロセスに統合する能力をスコア化することを可能にする重要な指標は、従業員1人当たりの1秒あたりのデータ処理量です。

平均は1秒あたり1.7MBのデータです。

MazarsによるIT監査の後、Artprice by Artmarketは、従業員1人当たり1秒間に35MB、つまり欧州平均の21倍ものデータを処理していることを自ら確認することができました。これは、専門的データベースと独自アルゴリズムの世界的大手出版社であり、World Leader in Art Market InformationであるArtpriceの中核事業と完全に一致しています。

Artprice by Artmarketは、27年間にわたり、849,000人以上のアーティストをカバーする3,800万以上のインデックスと販売結果、1700年から現代に至るまでの1億8,000万点の作品の画像や彫刻、販売カタログや原稿の独自のコレクション、そしてArtpriceの930万人の顧客と会員からの数十億の匿名化されたユーザー行動ログを含む180以上の独自のベクトルデータベースを、ヨーロッパの法律(GDPR)と個人情報に関するアメリカの規制を厳格に遵守して設計・運営してきました。

Intuitive Artmarket® AIと、Artprice by Artmarketのサブスクリプション、製品、サービスを通じた年間経常収益(ARR)の成長への影響

Artprice by Artmarket.comは、1987年以来インターネットのパイオニアである親会社Serveur Groupの経験を生かし、過去30年以上にわたり、180以上のベクトルデータのメタバンクを持つ、ますます強力で関連性の高い独自のアルゴリズムを開発してきました。これにより、特に個人データや知的財産権に関連する様々な国の法律を厳守しながら、独自のAI(人工知能)を実装することが可能になりました。

人工知能の3つの基礎は、データ、計算能力、アルゴリズムです。データの質と規模、特に標準化されたビッグデータは、学習と進化におけるAIモデルの有効性に大きく影響し、その結果、AIモデルの「知性」を高めます。これは、AIを定義するITプログラミングと誘導コンピューティングの両方をマスターしているArtprice by Artmarketの基本的なDNAと正確に一致しています。

これは、1999年にGroupe Serveurが、その後Artpriceが、一流の科学者(CERN、WHOなど)で構成されるスイス企業Xylologieのような革新的企業を買収したことによって初めて可能になりました。彼らは時代のかなり先を行き、すでに人工知能の誕生と発展を予見していました(参考資料を参照)。

専門的なデータベースを扱う世界的な大手出版社の世界では、独自のAIをコアビジネスに統合することが、産業の長期的な発展に不可欠です。このためArtprice by Artmarketは1999年以来、非常に重要なリードを取り、独自のアルゴリズムAIであるIntuitive Artmarket®の商業的立ち上げのための重要な時期を2024/2025年としています。

Artprice by Artmarketは、公共投資銀行(BPI)から授与される「革新的企業」という国家ラベルを2回連続で取得しており、この方向で野心を追求しています。

ChatGPTは現在、人工知能の世界的なリファレンスであり、Intuitive Artmarket® AIに多くの情報を提供しています。ChatGPTは、革新性、アルゴリズム、予測分析、関連性において、アート市場における人工知能のリファレンスであると考えています。これはAIの世界では重要な参考資料となります。

まとめると、Intuitive Artmarket® AIは、新しい用語や言語要素を備えた「文化革命」のように見えるかもしれませんが、その機能の根底にあるAIプロセスやツールは、Artprice by Artmarketのシステムの中核ですでに使用されていました。今日、新しいセマンティックによって、Artpriceの顧客やパートナーは、Artpriceの未踏の富を発見しています。すなわち、彼らが想像もしなかったような大規模なデータ、そして彼らのニーズに完全に合致したデータです。

また、投資家は大西洋の両側で、人工知能の確かな背景を持つ真剣なプロジェクトを探していることにも注目すべきです。

当社のアルゴリズムは、数十億の匿名化された独自のログ、テキストデータ、Artpriceのデータベースから数千万のアート作品を利用し、アーティストの主要なアプローチ、その世界、インスピレーション、媒体、テーマ、形式、ボリュームなどをカプセル化した新しいセマンティクスを特定します。

この貴重なデータは相乗効果を形成し、845,000人以上の参照されたアーティストの理解を、認定されたバイオグラフィーとデータによって豊かにします。Intuitive Artmarket®のAIのニューラルネットワークにより、従来の視覚的基準を超えています。

Intuitive Artmarket®は、すでにArtprice特有の価格設定技術であるトレーサビリティと過去のオークション結果の分析に基づいて、作品の価値を算出することができます。

しかし今では、まったくユニークな作品を含む将来の変動も予測できます。それは逆に、学者やキュレーター、ディーラーからほとんど逃れることのできない、非常に複雑で横断的な芸術的傾向を特定できることを意味します。

Intuitive Artmarket®のAIアルゴリズムは、画廊やオークションハウスが、需要、希少性、アーティストの知名度などさまざまな要因に基づいて、作品に最適な価格を設定するのを助けることができます。つまり、Intuitive Artmarket ® AIは、情報へのアクセスを改善し、買い手体験をパーソナライズし、偽造リスクを低減し、新たな創造的視点を切り開くことで、美術品市場に革命をもたらす可能性を秘めています。

当社のIntuitive Artmarket® AIは、知的財産権保護を享受するほぼ無限の独自コンテンツのみを利用しています。この事実だけで、多くの障害や潜在的な禁止事項を回避することができます。なぜなら、データおよび/またはユーザーからの非常に具体的なリクエストへの応答を他で探す必要がないからです。

したがって、当社独自のAIは、当社の経済的な持続可能性を保証するだけではありません。高付加価値のサブスクリプションを通じて、Artprice by Artmarket.comの収益を長期的に大幅に増加させます。

Artpriceは過去20年間にわたり、アート市場に関連する何百万もの人間の意思決定を記録し、観察し、促進してきました。もちろん、この市場は非常に複雑です。というのも、芸術作品は唯一無二の具体物という性質を持ちながら、人間の感情の極限にある美という抽象的な概念でもあるためです。

アルゴリズム学習により、ArtpriceはArtprice by Artmarketの2024/2029年の成長ドライバーとなる独自のアート市場特化型AIモデルを作り上げることができました。

Artprice by Artmarketは、20年以上にわたり、自社のAI(Intuitive Artmarket®)を成功裏に開発・構築するために「アライメントの問題」という重要な課題に取り組んできました。

Artpriceグループにとって、「アライメント問題 」とは、Artprice by Artmarketグループ、その顧客、アート市場の無形の、何世紀にもわたるルールに特有の価値観、期待、人間の感受性と、その人工知能システム(およびその誘導された結果)との関係によって生じる科学的、倫理的な問題のすべてを意味します。

適切に管理されたAIがもたらす可能性は計り知れず、それゆえに人気を博しているのも分かります。例えば、Microsoft® Bing Chatは、著作権とその隣接権を尊重する責任あるAIの実現に取り組み、1日に1億人以上のアクティブユーザーを集めています。Microsoftは既にBing Chat for BusinessやMicrosoft Copilotを有料サブスクリプションモードで展開しています。ChatGPT、IBM Watson、Google Cloud AI Platform、Amazon Web Services、Midjourneyの有料版も同様です。

S&P500グループの95%は、将来の成長を人工知能に基づかせることを計画しています。

ヨーロッパよりも一歩先んじているアングロサクソン系のトップクラスの金融アナリストによると、大企業か中小企業かに関係なく、営利組織を絶え間ない法的手続きに巻き込まず、経済的に実現可能な唯一のモデルは、非常に明確に定義された経済部門に基づくAIによるものだということです。

経済部門は、重要な役割を果たす情報、すべてのアルゴリズム、データベース、機械学習(ディープラーニング)およびニューラルネットワークで確認された著作権および関連権のすべてのビッグデータ(データマイニングを含む)の完全な知的財産を持つ必要があります。

つまり、莫大な経済的利益をもたらしながら、産業面や法的面で大きなリスクを被らずに勝者となるAIというのは、価格も付加価値も高い情報が重要な役割を果たす特定の市場セグメントにおいて、自社製AIの各段階の知的財産権を完全に所有している経済主体ということになります。そして、これはまさにArtprice by Artmarket.com、World Leader in Art Market Informationによって開発されたIntuitive Artmarket® AIのケースです。

ArtpriceのIntuitive Artmarket ® AIは、この仮説に完全に合致しています。

