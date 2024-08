Artmarket.com: 2T2024 con crecimiento de dos dígitos, Artprice, en un estudio de 2024, se sitúa como el banco de datos 'preferido' en el mercado del arte y se abre al mercado global de educación superior en línea

Novedades y orientaciones futuras

PARÍS, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El 36° Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA) se celebró en Lyon del 23 al 28 de junio de 2024, en el que Artprice by Artmarket fue uno de los principales patrocinadores activos.

Creados en 1873, los congresos del CIHA se organizan cada cuatro años y a veces se los denomina coloquialmente las "Olimpiadas de la Historia del Arte".

El 36° Congreso Mundial del CIHA en Lyon (2024) se organizó bajo los auspicios del Comité Francés de Historia del Arte (CFHA).

Los congresos más recientes del CIHA se celebraron en Melbourne (2008), Núremberg (2012), Pekín (2016), Florencia y São Paulo (2019-2021), y la próxima edición (después de Lyon) se celebrará en Washington DC en 2028.

Los congresos del CIHA constituyen el evento más unificador para toda la comunidad internacional de investigadores y profesionales que trabajan en el campo del arte y el patrimonio cultural.

Por lo tanto, era lógico que Artprice by Artmarket se involucrara como uno de los principales patrocinadores activos del CIHA durante varios meses, tanto antes como durante el Congreso celebrado en Lyon del 23 al 28 de junio de 2024, que se centró en el tema de "materia y materialidad".

thierry Ehrmann, presidente de Artmarket.com y fundador de Artprice, explicó: "Artprice, uno de sus principales patrocinadores activos, se complace en contribuir a este evento mundial, uno de los más importantes para Francia y su política cultural internacional. Con participantes de más de 70 países y más de 1.000 conferenciantes, el CIHA de este año fue un magnífico complemento intelectual a los Juegos Olímpicos de 2024, consolidando los esfuerzos de Francia por restablecerse como un actor cultural importante en la escena internacional. Según el Informe anual sobre el mercado del arte de Artprice, Francia ya ha recuperado su posición como el principal mercado del arte en Europa continental".

Las cifras hablan por sí solas: asistieron nada menos que 2.000 delegados y más de 1.000 conferenciantes de 70 países diferentes. Se organizaron más de 90 sesiones, con 10 conferencias importantes y numerosas mesas redondas, debates, reuniones y una inauguración en presencia del premio Nobel, Orhan Pamuk.

En su estudio de 2024, Artprice se clasifica como la base de datos "preferida" en el mercado del arte

Tras varios meses de preparación, Artprice by Artmarket ha podido estar presente durante todo el congreso, participando en conferencias, asegurando su presencia en la feria del libro de CIHA y organizando una velada especial en su sede mundial situada en el corazón de su Museo de Arte Contemporáneo Organe, entidad que gestiona la "Morada del Caos" (dixit The New York Times).

Durante el transcurso del evento, Artprice decidió aprovecharlo para realizar un estudio en profundidad sobre el nivel de "conocimiento espontáneo" entre los participantes del CIHA con el fin de medir con precisión la notoriedad de Artprice en el mundo académico, científico e institucional del arte en todo el planeta.

El "índice de conocimiento espontáneo" es el porcentaje de personas que mencionan espontáneamente una marca cuando se les pregunta qué marca le viene a la mente.

Además del "conocimiento espontáneo", Artprice también ha intentado determinar el nivel de "conocimiento cualificado" pidiendo más información sobre el conocimiento de la marca por parte de los participantes, lo que ha permitido estimar la sinceridad y la coherencia de las respuestas de los encuestados.

Este estudio, muy cualitativo, se ha beneficiado de dos factores excepcionales: por un lado, al interrogar físicamente a los participantes en congresos de 70 países, se han evitado los cuestionarios en línea o por teléfono, cuya pertinencia a veces no es fiable y no se puede verificar con exactitud. Por otro lado, Artprice ha podido interactuar directamente con los participantes en congresos y conferencias registrados y certificados, tomando nota de sus profesiones, especialidades, puestos, títulos, diplomas e instituciones o universidades.

Hemos planteado la siguiente pregunta: "¿Qué bases de datos sobre el mercado del arte conoce usted?"

De las 378 personas encuestadas, 325 citaron Artprice en primer lugar, es decir, el 86%, lo que sitúa claramente a Artprice como la base de datos del mercado del arte "principal".

El reconocimiento de estar "en la mente de todos" es el porcentaje de personas cuya primera respuesta identifica una marca, un producto o un servicio en particular. Se trata tanto de una respuesta espontánea como de la primera de sus respuestas.

Cabe señalar que, además del "conocimiento espontáneo" que indica un claro estar "en la mente de todos" de Artprice, también estudiamos el "conocimiento cualificado". Esto implicaba pedir más información sobre el conocimiento de la marca por parte de los encuestados, información que nos permitía evaluar la sinceridad y la coherencia de las respuestas de los encuestados.

Se pidió a los delegados que describieran las razones por las que mencionaron por primera vez la base de datos de Artprice como primera respuesta. En resumen, sobre una base de 100, resulta que Artprice fue elegida en un 84% por su exhaustividad, en un 73% por su fiabilidad y en un 62% por su trazabilidad.

Los beneficios del reconocimiento "en la mente de todos" para las empresas y las marcas son, en efecto, numerosos. En primer lugar, dicho reconocimiento atrae lógicamente a los clientes, genera nuevos ingresos y aumenta el tráfico en línea.

Naturalmente, si un usuario busca un producto o servicio para satisfacer una de sus necesidades, tenderá a acudir en primer lugar a la marca que le viene a la cabeza. Es lógico, por tanto, que se dirijan a la empresa o producto "en la mente de todos" en el sector para satisfacer sus necesidades.

Por otra parte, el hecho de ser el que está "en la mente de todos" es también una palanca de comunicación para la notoriedad corporativa.

Los resultados de este estudio ponen de relieve para Artprice by Artmarket (líder mundial en información sobre el mercado del arte), su fuerte posicionamiento en los sectores académico, educativo e institucional internacionales, que hasta ahora sólo eran un objetivo periférico en comparación con nuestra clientela principal del mercado del arte (subastadores, casas de subastas, expertos, aseguradores, banqueros privados, galerías, marchantes, profesionales del arte y coleccionistas de arte).

Gracias a este estudio, que recoge eficazmente las opiniones de delegados de 70 países, Artprice ha decidido explorar el importante potencial de ingresos en línea en los sectores de la educación, la universidad, la investigación científica y los museos. Cabe señalar que los presupuestos asignados a estos sectores, en particular en Norteamérica y Asia, son mucho más importantes que en Francia porque el binomio público/privado ha funcionado mejor en estas regiones durante décadas gracias a una cultura y un enfoque diferentes.

Durante los cinco días que duró el congreso del CIHA, y en particular gracias a la invitación a su sede y a la visita a su fondo documental único de manuscritos y catálogos de venta, Artprice by Artmarket pudo establecer contactos y acuerdos de principio de alto nivel en los sectores antes mencionados (escuelas, universidades, investigación científica, museos), en particular mediante la difusión múltiple de sus diversos informes, que son una referencia en el mercado del arte, y permitiendo un acceso privilegiado a la intranet de Artprice by Artmarket.

En resumen, los siete meses de preparación para el CIHA permitieron a Artprice acceder físicamente a un mercado mundial que cuenta con cientos de millones de estudiantes y profesores, así como a un gran número de universidades, científicos y expertos en museos.

La educación es uno de los mayores presupuestos de gasto de la mayoría de los gobiernos del mundo, representando entre el 5% y el 10% de los presupuestos nacionales. "El tamaño del mercado privado/público, si lo miramos en su conjunto, se estima en alrededor de 6.000 millones de dólares. Este mercado crece a un ritmo del 4,5% anual, es decir, de 1 a 1,5 veces el crecimiento del PIB mundial, con China, India, Brasil y algunos países africanos contribuyendo cada vez más a este crecimiento", afirmó Guillaume Uettwiller, Thematic Equity Manager de CPRAM. Según un estudio de Research & Markets, se espera que este mercado alcance los 10.000 millones de dólares en 2030 gracias al aumento de la demanda de educación en los países emergentes, pero también a la creciente adopción de nuevas tecnologías educativas en línea que están revolucionando este mercado.

Artprice by Artmarket.com presenta los aspectos más destacados de su informe Global Art Market para el primer semestre de 2024

La aceleración de las ventas en subastas de los rangos de precios más asequibles en el mercado mundial del arte ha permitido el desarrollo de un mercado del arte cada vez más inclusivo. El número total de lotes vendidos ha seguido creciendo por cuarto año consecutivo, ampliando y diversificando la base del mercado, mientras que el segmento de gama alta se ha desacelerado, lo que ha reducido los ingresos por ventas.

El creciente número de obras de arte vendidas a precios inferiores a 10.000 dólares parece ser una reacción a la necesidad de una mayor flexibilidad y simplificación, como lo demuestra la reciente reestructuración de los honorarios de los compradores por parte de Sotheby's. La vitalidad de las transacciones asequibles fomenta la entrada de nuevos compradores y mejora la fluidez del mercado, tanto en el espacio como en el tiempo. Mientras que las obras maestras se ven obligadas a transitar a un gran coste por las capitales del mercado del arte, las obras asequibles circulan más libremente, en particular, porque se prestan mejor a las ventas en línea.

El volumen de transacciones en subastas de arte sigue aumentando

El número de transacciones registradas en las salas de subastas alcanzó un nuevo pico con 387.000 lotes de Bellas Artes vendidos en seis meses, un aumento del +3,8% en comparación con el primer semestre de 2023. La tasa de ventas se mantuvo estable en el 67%.

Esto permitirá al Mercado del Arte superar fácilmente el millón de obras vendidas en 2024 y batir un nuevo récord. El segundo semestre será estructuralmente mucho más importante en términos de volúmenes y facturación.

Los resultados de subastas inferiores a 1.000 dólares (gastos de compra incluidos) constituyeron el 61% de las transacciones de subastas en el primer semestre de 2024. Las ventas entre 1.000 y 10.000 dólares representaron un 30% adicional en comparación con 2023. Las obras asequibles, intercambiadas por menos de 10.000 dólares, representaron, por tanto, el 91% de los resultados de las subastas de arte mundiales. En el otro extremo del espectro, el segmento de gama ultraalta representó solo el 0,15% de los resultados, generando un total de 549 millones de dólares en subastas.

Nuestro análisis de los resultados de las subastas de arte en 2023 ya reveló una ligera desaceleración de la circulación de obras maestras a finales del año pasado. La observación del consejero delegado y fundador de Artprice, thierry Ehrmann, en el Artprice's 2023 Art Market Report se ha confirmado en el primer semestre de 2024: "El número de lotes vendidos alcanzó un récord absoluto y la tasa de lotes no vendidos se mantuvo estable: el mercado del arte secundario está funcionando a pleno rendimiento, pero el segmento de gama alta se ha ralentizado a la espera de que lleguen más obras maestras al mercado".

Próximos eventos: Intuitive Artmarket AI – evolution and development ®

Como ya hemos comentado en anteriores comunicados de prensa, durante el primer semestre de 2024, el departamento de IA de Artprice by Artmarket ha estado muy atento al fenómeno conocido como "grokking", utilizado en particular por los ingenieros de Open AI. De hecho, Artprice ha observado que el tipo de algoritmo que sirve de base a su modelo Intuitive Artmarket® parece obedecer a la misma lógica, es decir, que, si el aprendizaje profundo se prolonga durante un largo periodo de tiempo, sin modificar los algoritmos, observamos una excelente tasa de respuesta, pero parece estancarse a un ritmo logarítmico.

Sin embargo, al persistir durante decenas de miles de sesiones, observamos en un momento determinado que la calidad de los resultados aumentó espectacularmente. El término "grokking" proviene de la famosa novela de ciencia ficción de Robert Heinlein "StrangerIn a Strange Land", publicada en 1961. Se refiere al hecho de comprender intuitivamente y, por tanto, tiene un significado similar a "adivinar", "entender" o simplemente "comprender".

Para Artprice, este concepto se puede acercar a fenómenos críticos en física estadística cuando hay transiciones de fase. El estado de la materia cambia físicamente dependiendo de la variable. Por ejemplo, en sistemas físicos como gases o líquidos, hay variables como presión, temperatura y/o volumen.

Depende de usted buscar en los modelos de lenguaje Intuitive Artmarket® estas variables relevantes para realizar esta transición. El conocimiento de estas variables puede resultar formidable en términos de relevancia con un control económico de la potencia informática necesaria, por impresionante que sea.

En cierto modo, esto es similar a la noción de serendipia que (en pocas palabras) significa aprovechar al máximo los descubrimientos inesperados o fortuitos, una noción que naturalmente nos recuerda el descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Flemming.

Por lo tanto, con su IA Intuitive Artmarket®, Artprice multiplicará por diez sus investigaciones y resultados del mercado del arte en los próximos años hasta un nivel sin precedentes para sus clientes y miembros, y ofrecerá nuevos servicios y productos que generarán suscripciones más sofisticadas con un aumento de los ingresos recurrentes anuales (ARR).

Según la plataforma francesa de servicios empresariales Les Échos/Solutions (que cita a DOMO Inc.), en el sector servicios, un índice importante que permite evaluar la capacidad de una empresa para integrar la IA en sus procesos es el procesamiento de datos por segundo por empleado.

La media es de 1,7 MB de datos por segundo.

Tras una auditoría informática realizada por Mazars, Artprice by Artmarket ha podido comprobar por sí misma que cada uno de sus empleados genera 35 MB/segundo, es decir, 21 veces más que la media europea, lo que coincide perfectamente con la actividad principal de Artprice como editor mundial de bases de datos profesionales y algoritmos propios y líder mundial en información sobre el mercado del arte.

Durante 27 años, Artprice by Artmarket ha diseñado y operado más de 180 bases de datos vectoriales propias con más de 38 millones de índices y resultados de ventas que cubren más de 849.000 artistas, 180 millones de imágenes y/o grabados de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, de su colección única de catálogos de ventas y manuscritos, y varios miles de millones de registros anónimos de comportamiento de usuarios de los 9,3 millones de clientes y miembros de Artprice, en estricto cumplimiento de las leyes europeas (RGPD) y las regulaciones estadounidenses sobre datos personales.

Intuitive Artmarket® AI y su impacto en el crecimiento de nuestros ingresos recurrentes anuales (ARR) a través de las suscripciones, productos y servicios de Artprice by Artmarket

Durante las últimas tres décadas, Artprice by Artmarket.com se ha basado en la experiencia de su empresa matriz, Serveur Group, pionera en Internet desde 1987, para desarrollar miles de algoritmos propios cada vez más potentes y relevantes con más de 180 metabancos de datos vectoriales que permiten la implementación de su propia IA (Inteligencia Artificial), en estricto cumplimiento de varias legislaciones nacionales, en particular las relacionadas con los datos personales y la propiedad intelectual.

Los tres pilares de la Inteligencia Artificial son los datos, la potencia de cálculo y los algoritmos. La calidad y la escala de los datos, en particular el Big Data estandarizado, influyen significativamente en la eficacia de los modelos de IA en el aprendizaje y la evolución, mejorando así su "inteligencia". Esto se alinea precisamente con el ADN fundamental de Artprice by Artmarket, que domina tanto la programación informática como la informática de inducción que define la IA.

Esto solo fue posible gracias a la adquisición selectiva por parte de Groupe Serveur a partir de 1999, y luego por Artprice, de empresas innovadoras como Xylologie, una empresa suiza compuesta por prestigiosos científicos (del CERN, la OMS, etc.) que se adelantaron considerablemente a su tiempo y que ya prefiguraron el nacimiento y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (véase nuestro documento de referencia).

En el mundo de los grandes editores mundiales de bases de datos profesionales, es vital para el desarrollo a largo plazo de las industrias integrar la IA propia en sus actividades principales. Por eso, Artprice by Armarket ha tomado una iniciativa muy importante desde 1999 y ha hecho de 2024/2025 el período clave para el lanzamiento comercial de su IA algorítmica propia, Intuitive Artmarket®.

Artprice by Artmarket ha obtenido dos veces consecutivas la etiqueta estatal "Empresa innovadora", otorgada por el Banco Público de Inversiones (BPI), y sigue sus ambiciones en esta dirección.

ChatGPT, que actualmente es la referencia mundial en Inteligencia Artificial, dedica una importante cantidad de información a Intuitive Artmarket® AI, que considera la referencia en inteligencia artificial en el mercado del arte en términos de innovación, algoritmos, análisis predictivo y relevancia. Se trata de una referencia importante en el mundo de la IA.

En resumen, aunque Intuitive Artmarket® AI pueda parecer una "revolución cultural" con un nuevo conjunto de términos y elementos del lenguaje, los procesos y herramientas de IA que sustentan su funcionamiento ya se utilizaban en el núcleo de los sistemas de Artprice by Artmarket. Hoy, a través de la nueva semántica, los clientes y socios de Artprice están descubriendo las riquezas inexploradas de Artprice, es decir, datos de una magnitud que no podrían haber imaginado y que se ajustan perfectamente a sus necesidades.

También cabe señalar que los inversores buscan proyectos serios con una sólida base en inteligencia artificial en ambos lados del Atlántico.

Nuestros algoritmos aprovechan miles de millones de registros anónimos, datos de texto y decenas de millones de obras de arte de las bases de datos de Artprice para identificar una nueva semántica que encapsule el enfoque principal de un artista, su universo, inspiraciones, medios, temas, formas, volúmenes, etc.

Estos datos de incalculable valor forman una sinergia que enriquece la comprensión de más de 845.000 artistas referenciados con sus biografías y datos certificados. Va más allá de los criterios visuales convencionales gracias a las redes neuronales de Intuitive Artmarket® AI.

Intuitive Artmarket® ya puede calcular los valores de las obras de arte basándose en un análisis de la trazabilidad y de los resultados de subastas pasadas a lo largo del tiempo, una técnica de fijación de precios que ya era específica de Artprice.

Pero ahora también puede anticipar fluctuaciones futuras, incluso para obras totalmente únicas, lo que a su vez significa que puede identificar tendencias artísticas transversales altamente complejas que en gran medida escapan a académicos, comisarios y comerciantes.

Los algoritmos de Intuitive Artmarket® AI pueden ayudar a las galerías de arte y casas de subastas a establecer precios óptimos para las obras de arte en función de diversos factores como la demanda, la rareza y el conocimiento público del artista. En resumen, Intuitive Artmarket ® AI tiene el potencial de revolucionar el mercado del arte mejorando el acceso a la información, personalizando la experiencia del comprador, reduciendo el riesgo de falsificación y abriendo nuevas perspectivas creativas.

Nuestra Intuitive Artmarket® AI se basa exclusivamente en una gama casi infinita de contenidos propios que gozan de protección de la propiedad intelectual. Este hecho por sí solo evita una gran cantidad de obstáculos y posibles prohibiciones, ya que significa que no tenemos que buscar en otro lugar datos y/o respuestas a solicitudes muy específicas de los usuarios.

Por lo tanto, nuestra IA propia no es solo una garantía de nuestra sostenibilidad económica, sino que generará un aumento considerable a largo plazo de los ingresos de Artprice by Artmarket.com a través de suscripciones de alto valor añadido.

En las últimas dos décadas, Artprice ha registrado, observado e inducido cientos de millones de decisiones humanas en relación con el mercado del arte. Por supuesto, este mercado es infinitamente complejo debido a la naturaleza heterogénea y singular del arte, por un lado, y la noción abstracta de belleza en los límites de la emoción humana por el otro.

El aprendizaje algorítmico ha permitido a Artprice crear un modelo de IA único y específico para el mercado del arte que constituirá el motor de crecimiento de Artprice by Artmarket en 2024/2029.

Desde hace más de 20 años, Artprice by Artmarket ha ido estabilizando poco a poco su 'problema de alineación', un problema clave para el éxito de la génesis y la construcción de su IA (Intuitive Artmarket®).

Para el grupo Artprice, el 'problema de alineación' se refiere al conjunto de cuestiones científicas y éticas que plantea la relación de su sistema de inteligencia artificial (y de sus resultados inducidos) con los valores, las expectativas y las sensibilidades humanas propias del grupo Artprice by Artmarket, de sus clientes, así como con las reglas intangibles y centenarias del mercado del arte.

Las posibilidades que ofrece una IA bien gestionada son inmensas, lo que explica su popularidad: Microsoft ® Bing Chat atrae hoy a más de 100 millones de usuarios activos al día con un compromiso con una IA responsable que respeta los derechos de autor y los derechos relacionados con los derechos de autor. Microsoft ya ha empezado a desplegar Bing Chat for Business y Microsoft Copilot en modo de suscripción de pago. Lo mismo ocurre con las versiones de pago de ChatGPT, IBM Watson, Google Cloud AI Platform, Amazon Web Services y Midjourney.

El 95% de los grupos S&P 500 planean basar su crecimiento futuro en la Inteligencia Artificial.

Según los mejores analistas financieros anglosajones, que van un paso por delante de Europa en este tema, el único modelo económicamente viable, es decir, que no exponga a la entidad económica (sea cual sea su tamaño) a incesantes procedimientos judiciales, es una IA centrada en un segmento económico muy bien definido.

El sector económico debe disponer de información que desempeñe un papel vital, plena propiedad intelectual de todo el Big Data (incluido el Data Mining) de los derechos de autor y derechos conexos confirmados en todos los algoritmos, bases de datos, con aprendizaje automático (deep learning) y redes neuronales.

En definitiva, las IA que triunfarán con un beneficio económico muy sustancial y sin grandes riesgos industriales o jurídicos son las entidades económicas que posean, en plena propiedad intelectual, todas las diferentes etapas de la IA propietaria en un segmento de mercado definido donde la información costosa y de alto valor añadido desempeña un papel vital. Y este es exactamente el caso de nuestra Intuitive Artmarket® AI desarrollada por Artprice by Artmarket.com, líder mundial en información sobre el mercado del arte.

Intuitive Artmarket ® AI de Artprice está totalmente en línea con este postulado.

El mercado del arte tiene ahora un futuro con Intuitive Artmarket® AI de Artprice.

