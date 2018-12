Artprice und Cision schließen sich zusammen, um die führende Presseagentur für den Kunstmarkt zu schaffen

PARIS, 21. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Artprice, ein Unternehmen von Server® Group und Internetpionier in Europa seit 1985, und Cision® freuen sich, eine Nachrichtenagentur-Vertriebspartnerschaft bekannt geben zu können. Die Partnerschaft macht Cision zum offiziellen Nachrichten- und Content-Distributor für einen weltweit führenden Anbieter von Kunstmarktinformationen.

Artprice und Cision haben sich heute zusammengeschlossen, um Artpress agency® ins Leben zu rufen, die weltweit führende Presseagentur für Informationen zum Kunstmarkt, ein Bereich, in dem Artprice weltweit führend ist.

Cision hat über 120 Jahre schrittweise ein globales Netzwerk zur Verbreitung von Informationen aufgebaut, das von mehr als 100.000 namhaften Kunden im Finanzsektor geschätzt wird.

Cision ist der globale Marktführer im Bereich PR & Influence und Media Research-Software.

Cision verfügt über eine Datenbank mit 1, 6 Millionen Journalisten und Medien und verbreitet hochwertige Informationen mit Mehrwert auf den 5 großen Kontinenten der Welt.

Die folgende Pressemitteilung wurde von CISION USA herausgegeben:

Artprice und Cision gehen Vertriebspartnerschaft ein

Die strategische Partnerschaft bestimmt Cision als Distributionsdienstleister für die Informationen von Artprice zu Kunstmarkttrends für die Hauptpresseagenturen weltweit, darunter etwa 7.200 internationale Publikationen. Die Transaktion ist das direkte Ergebnis einer langjährigen, seit zwei Jahrzehnten bestehenden Geschäftsbeziehung zwischen Artprice und Cision, die beide klare Spitzenreiter in ihren jeweiligen Märkten sind.

Artprice ist der globale Marktführer für Kunstmarktpreise und Kunst-Index-Datenbanken, der über mehr als 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse verfügt. Artprice Images® gewährt unbegrenzten Zugang zum weltweit größten Bestand des Kunstmarkts, einer Bibliothek von 126 Millionen Bildern und Kunstdrucken von 1700 bis heute, begleitet von Kommentaren der Artprice-Kunsthistoriker.

"Wir sind sehr stolz darauf, die besten globalen Kunstmarktnachrichten, wie z.B. Auktionsergebnisse, Indizes mit über 700.000 Künstlern, wichtige Events, und Museumseröffnungen auf allen fünf Kontinenten zu liefern", sagt Artprice Gründer und CEO Thierry Ehrmann. "Der Presseagentur-Service von Cision übertrifft, wie wir durch unseren Audit bestätigen konnten, den Industriestandard für die Verbreitung von Nachrichten und ermöglicht Artprice, seinen Markt von rund 90 Millionen Käufern und Sammlern durch eine zuverlässige und schnelle Distribution gezielt und fundiert zu erreichen und anzusprechen. Artprice und Cision heben 2019 mit der Art Press agency® eine Presseagentur für Kunst auf globaler Ebene aus der Taufe".

Cision hat sich als Kandidat für die Partnerschaft durch einen außergewöhnlichen Kundenservice und einen in Bezug auf Verbreitung und Inhalt einzigartigen Nachrichtenagentur-Service ausgezeichnet.

Die globale Distribution war das Schlüsselelement für Artprice, mit einem besonderen Schwerpunkt in Frankreich, Europa und China, wo Artprice bereits mit Artron.net, dem chinesischen Marktführer für Kunst als solidem institutionellen Partner assoziiert ist, um seine Präsenz auf dem internationalen Kunstmarkt zu festigen. Die Partnerschaft wird die globale Reichweite und Wirkung von Artprice erweitern, das mit seiner Initiative Museum Industry®, ein globales Programm, das die Erweiterung von Museumseröffnungen unterstützt, inzwischen auf fünf Kontinenten aktiv ist.

"Cisions jüngste technologische Investitionen haben unsere Position als bevorzugter Partner für die Verbreitung von Nachrichten weiter untermauert", erklärt Frédéric Dumas, VP of Sales, Cision, Frankreich. "Wir arbeiten mit den angesehensten Marken zusammen und erweitern jetzt, nachdem wir Artprice bereits zwanzig Jahre lang weltweit betreut haben, unser beständiges Engagement dahingehend, ein relevantes Publikum für den Content von Artprice sicherzustellen".

Informationen zu Cision :

Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Earned Media Software und Dienstleistungen für Fachleute aus den Bereichen Public Relations und Marketingkommunikation. Die Software von Cision erlaubt es Anwendern, wichtige Influencer zu identifizieren, strategische Inhalte zu erzeugen und zu verbreiten sowie erkennbare Wirkungen zu messen. Cision beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in 19 Ländern in den Regionen Amerika, EMEA- und APAC. Weitere Information über die preisgekrönten Produkte des Unternehmens, darunter die Cision Communications Cloud®, erhalten Sie auf http://www.cision.com und indem Sie Cision auf Twitter @Cision folgen.

Informationen zu Artprice:

Gegründet von Thierry Ehrmann (siehe dazu auch zertifizierte Who's Who-Biographie) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf ).

Artprice ist im Eurolist (SRD long only) der Euronext Paris notiert: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artprice ist der globale Marktführer für Kunstmarktpreise und Kunst-Index-Datenbanken, der über mehr als 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse verfügt, die über 700.000 Künstler abdecken. Artprice Images® gewährt unbegrenzten Zugang zum weltweit größten Bestand des Kunstmarkts, einer Bibliothek von 126 Millionen Bildern und Kunstdrucken von 1700 bis heute, begleitet von Kommentaren der Artprice-Kunsthistoriker.

Artprice erweitert seine Datenbanken ständig mit Informationen von 6.300 Kunstauktionshäusern und gibt durchgehend Trends im Kunstmarkt für die wichtigsten Nachrichtenagenturen der Welt und rund 7.200 internationale Pressepublikationen heraus. Seinen 4.500.000 Mitgliedern eröffnet Artprice einen Zugang zum weltweit führenden standardisierten Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunst. Artprice bereitet derzeit seine Blockchain für den Kunstmarkt vor und ist BPI-zertifiziert (ein landesweites wissenschaftliches Gütesiegel in Frankreich). Untenstehend finden Sie den Global Art Market Annual Report for 2017 (Globaler Kunstmarkt - Jahresbericht 2017) von Artprice, der im März 2018 veröffentlicht wurde: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017

Artprice ist mit dem chinesischen Marktführer im Kunstmarkt, der Artron Group, assoziiert, einem soliden institutionellen Partner.

Informationen zur Artron Group:

"Die Artron Art Group (Artron), eine umfassende, 1993 von Wan jie gegründete Branchengruppierung im Bereich Kultur, hat sich der Bewahrung, Würdigung, Erweiterung und Weitergabe von künstlerischen Werten verschrieben. Auf Basis umfangreicher Kunstdaten stellt Artron der Kunstbranche wie auch den Kunstfans professionellen Service und qualitativ hochwertige Produkte durch integrierten Einsatz von IT, fortschrittlicher Digitalwissenschaft sowie innovativem Kunsthandwerk und Materialien bereit. Mit mehr als 60.000 produzierten Büchern und Auktionskatalogen ist Artron die weltweit größte Kunstbuch-Druckerei, deren Gesamtdruckvolumen sich auf 300 Millionen Stück pro Jahr beläuft. Artron, das mehr als 3 Millionen professionelle Mitglieder im Kunstsektor hat, kann durchschnittlich 15 Millionen Besucher täglich verzeichnen und ist damit die weltweit führende Website für Kunst. Die im Jahr 1993 von Wan Jie gegründete Artron Art Group feiert diesjährig ihr 25-jähriges Bestehen und ist die erste Wahl für Kunstprofis, Investoren, Sammler und Kunstinteressierte im Allgemeinen, die sich in der Welt der Kunst oder im Kunstmarkt umtun oder beteiligen wollen. Mit Gründungsjahr 1993 kann die Artron Art Group in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern".

Artprice-Report: "Contemporary Art Market Annual Report for 2017" - kostenlos einsehbar unter: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2017

