Arvos acelera su crecimiento con la compra de la belga Père Olive y su entrada en refrigerados

SEVILLA, España, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Arvos, la nueva marca global del grupo AG Olives, ha adquirido Père Olive del grupo francés Labeyrie Fine Foods en una operación que, tras consolidarse como líder global en aceitunas de mesa, le permite entrar en el segmento de productos mediterráneos refrigerados y reforzar su capacidad para servir a los grandes distribuidores en Europa.

ARVOS™ acquires Père Olive, strengthening its role in the chilled Mediterranean category

El grupo ha construido en los últimos años la plataforma global que integra Aceitunas Guadalquivir en España, Bell-Carter Foods en Estados Unidos y Parthenon en Grecia. Asimismo, alcanzó en 2025 unas ventas de 350 millones de euros, con una producción superior a 80.000 toneladas anuales y presencia comercial en más de 80 países.

Este paso refuerza la oferta del grupo en productos refrigerados, antipasti y dips. Además, permite a Arvos extender su modelo, basado en control en origen, producción local y escala industrial, hacia categorías mediterráneas adyacentes de mayor crecimiento y valor para el consumidor.

Con la incorporación de la planta de Père Olive en Andenne (Bélgica), el grupo establece un hub para el desarrollo de nuevas soluciones en la categoría. La integración permitirá conectar esta producción con el suministro directo y la producción local de aceitunas en Grecia y España, complementando su oferta actual en producto ambiente y reforzando la consistencia, la fiabilidad y su escalabilidad.

Francisco Escalante, CEO de Arvos, explica: "Esta operación representa una evolución natural para Arvos. Queremos que se consolide como la solución de referencia para la categoría de aceituna de mesa a escala global y convertirla en una plataforma de referencia para el desarrollo de categorías mediterráneas de mayor valor añadido en Europa y a nivel global".

Père Olive aportará al grupo una posición consolidada en Europa, donde estas categorías tienen un peso considerable en el consumo. La compañía mantendrá su marca, equipo, productos y la misma forma de trabajar.

Sobre Arvos



Arvos es la nueva marca global del grupo AG Olives, participada por la familia Escalante, junto a Alantra Private Equity, y líder global en aceitunas de mesa.



El grupo integra Aceitunas Guadalquivir en España, Bell-Carter Foods en Estados Unidos, Parthenon en Grecia y, tras esta operación, Père Olive en Bélgica.



Arvos alcanza una facturación cercana a los 350 millones de euros, con una producción superior a 80.000 toneladas anuales, más de 900 empleados y presencia comercial en más de 80 países.



Su modelo combina producción local en origen, escala industrial y presencia comercial internacional.

Sobre Père Olive



Fundada en 1993, Père Olive es una empresa belga pionera en la categoría de productos mediterráneos refrigerados, como aceitunas, antipasti y dips.



La compañía cuenta con una posición consolidada en Bélgica y Francia, vendiendo sus productos con su propia marca y marcas de distribuidor. Opera una planta de producción en Andenne, que actúa como base para la fabricación de su gama de productos y como hub de innovación y desarrollo de producto refrigerado del grupo.

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