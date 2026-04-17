ARVOS™ acquiert Père Olive, renforçant ainsi son rôle dans la catégorie des produits méditerranéens réfrigérés.

BRUXELLES, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Arvos (anciennement AG Olives Group), le leader mondial des olives de table, a finalisé l'acquisition de Père Olive, un spécialiste reconnu des olives de table méditerranéennes réfrigérées, des antipasti et des dips, auprès du groupe français Labeyrie Fine Foods.

ARVOS™ acquires Père Olive, strengthening its role in the chilled Mediterranean category

Arvos regroupe Aceitunas Guadalquivir en Espagne, Bell-Carter Foods en Californie et Parthenon en Grèce. La transaction ajoute des capacités méditerranéennes réfrigérées aux activités d'Arvos dans le domaine des olives de table, renforçant ainsi son soutien aux détaillants en Belgique, en France et sur d'autres marchés européens.

Fondée en 1993 par Eric Maes, Père Olive est une société belge qui a acquis une position de leader dans le domaine des produits méditerranéens réfrigérés. Pour les clients, les opérations quotidiennes restent inchangées. Ils continueront à travailler avec la même marque, la même équipe, les mêmes produits et la même collaboration, tout en bénéficiant d'une structure plus large et plus solide pour leur offrir une plus grande stabilité et une plus grande cohérence au fil du temps.

Dans le cadre d'Arvos, elle bénéficiera d'une plus grande échelle, de capacités industrielles plus étendues et d'une expertise plus approfondie dans les catégories de produits méditerranéens de marque et de marque de distributeur. Il s'agit notamment de relier la production réfrigérée de Père Olive à Andenne (Belgique) à l'approvisionnement direct et à la production locale d'olives en Espagne et en Grèce.

"Rejoindre Arvos nous donne une position plus forte pour une croissance à long terme tout en préservant les qualités qui définissent Père Olive - qualité, authenticité, agilité et relations étroites avec les clients", a déclaré Hugues Chamberlan, directeur de l'usine d'Andenne.

Père Olive apporte une structure à un assortiment méditerranéen réfrigéré fragmenté, rendant la catégorie apéro plus facile à acheter et à gérer, et plus efficace pour stimuler la croissance.

Avec le soutien d'Arvos, Père Olive devient un partenaire plus fiable et plus évolutif pour développer la catégorie des apéros, grâce à un approvisionnement plus solide, une qualité constante et une plus grande stabilité de l'offre. Avec son installation à Andenne, en Belgique - son centre européen pour le développement et l'innovation de produits méditerranéens réfrigérés - le groupe étend ses capacités à des segments de produits clés.

"En combinant les capacités de production à température ambiante et réfrigérée, l'acquisition apporte plus de cohérence, de flexibilité et de profondeur aux détaillants. Père Olive renforce notre offre d'olives de table, d'antipasti et de dips, tout en contribuant à structurer et à développer la catégorie des apéros. Ensemble, nous pouvons offrir à nos clients une plus grande continuité et une innovation continue", a déclaré Francisco Escalante, PDG d'Arvos.

Le groupe approvisionne des clients dans plus de 80 pays, grâce à une production locale en Espagne, en Californie, en Grèce et en Belgique et à un approvisionnement direct dans les principales régions productrices d'olives.

Père Olive continuera à collaborer avec Labeyrie Fine Foods en Europe dans le cadre des accords commerciaux existants.

À propos d'Arvos

Arvos est le leader mondial des olives de table, avec des opérations en Californie, en Espagne, en Grèce et en Belgique.

En s'associant avec des agriculteurs de toutes les principales origines d'olives et en produisant localement, Arvos garantit une qualité constante et un approvisionnement fiable à ses clients dans le monde entier.

www.arvosfoods.com

À propos de Père Olive

Fondé en 1993 par Eric Maes, Père Olive est un pionnier et un spécialiste reconnu des produits méditerranéens réfrigérés, notamment les olives de table, les antipasti et les dips.

Reconnue pour son innovation, sa qualité et son authenticité, Père Olive exploite une installation de production réfrigérée moderne et évolutive et dessert des clients en Belgique et en France, avec une présence plus large sur d'autres marchés européens.

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