As 10 cidades mais veganas e mais preparadas para o futuro do mundo

SINGAPURA, 22 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A abillion, a plataforma de crescimento mais rápido do mundo para analisar alimentos e produtos à base de plantas, avaliou as cidades globais com base em quanto elas adotaram estilos de vida à base de plantas, seu compromisso com as políticas verdes, bem como com as emissões de gases de efeito estufa e a geração de resíduos. Esta pesquisa nos ajudou a determinar as 10 melhores cidades do mundo para cidadãos conscientes. Nós as chamamos de nossas Cidades do Futuro.

Cidades do Futuro 2022

Londres, Reino Unido Los Angeles , Estados Unidos da América Barcelona , Espanha Melbourne , Austrália Singapura, Singapura Joanesburgo, África do Sul Toronto , Canadá Cidade de Nova York , Estados Unidos da América Berlim, Alemanha Cidade do Cabo, África do Sul

Tenha acesso ao relatório completo, incluindo a metodologia, em: https://www.data.abillion.com/post/abillion-cities-of-the-future-2022

Onde vivemos é mais importante hoje do que nunca. Principalmente a Geração Z caracterizada pela alta mobilidade, bem como muitos Millennials , colocaram o bem-estar pessoal no mesmo nível de importância que o sucesso profissional. Para essas novas gerações, ética, compromissos com causas, diversidade e inclusão, e especialmente opções e serviços sustentáveis estão influenciando onde essa geração ativa quer morar.

O relatório das cidades do futuro baseou-se em 850.000 avaliações originais de usuários, contribuídas por 32 mil membros de 150 países e 6 mil cidades. A pontuação final é então computada a partir de quatro categorias: vida baseada em plantas (50%), compromisso político da cidade (30%), emissões de gases de efeito estufa (10%) e resíduos gerados (10%).

"Cerca de 6.000 cidades foram consideradas, mas apenas 54 cidades passaram pelo primeiro corte. À luz da cúpula climática COP 26, onde a natureza foi o centro das atenções, nosso relatório destaca como as principais cidades em todo o mundo têm se empenhado em ser mais gentis com o planeta e seus residentes — tanto humanos quanto animais." afirma Vikas Garg, CEO e fundador da abillion.

Para obter mais informações sobre cada uma das dez cidades que foram reconhecidas como uma cidade do futuro, leia o relatório aqui: https://www.data.abillion.com/post/abillion-cities-of-the-future-2022

Para saber mais sobre a abillion, acesse https://www.data.abillion.com/.

Premiações de itens de consumo da abillion: http://awards.abillion.com.

Acesse o PDF aqui: https://www.data.abillion.com/downloads

Os ativos das Cidades do Futuro: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15OfEG0ZtS4MZj9HxjGUM9Lx6cIMYM9L-

Imagens do abillion em uso e um retrato do CEO e fundador Vikas Garg , aqui.

Sobre a abillion

Na abillion, estamos trabalhando para impulsionar um movimento global para produtos alimentares à base de plantas e produtos não prejudiciais à terra. A abillion é uma plataforma digital que ajuda pessoas que desejam fazer escolhas sustentáveis. Usando o aplicativo abillion, os membros podem conhecer alimentos veganos, produtos veganos e produtos sem crueldade. O abillion, lançado em 2018 pelo CEO Vikas Garg, é único no uso das mídias sociais para o bem social. Sempre que um membro escolhe de forma sustentável e compartilha uma avaliação, a abillion doa US$ 1 para uma causa que pode salvar vidas que o membro pode escolher por meio do app. A abillion já doou quase US$ 1 milhão para causas que salvam vidas em todo o mundo.

Site: www.abillion.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1693437/Abillion_Logo.jpg

