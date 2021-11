Les 10 villes du monde les plus respectueuses du végétalisme et les plus tournées vers l'avenir

SINGAPOUR, le 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- abillion, la plateforme à la croissance la plus rapide au monde pour évaluer les aliments et les produits à base de plantes, a évalué les villes du monde entier en fonction de leur degré d'adoption des modes de vie à base de plantes, de leur engagement envers les politiques vertes, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre et de la production de déchets. Cette recherche nous a permis de déterminer les 10 meilleures villes du monde pour les citoyens conscients. Nous les appelons nos Villes du futur.

Villes du futur 2022

Londres, Royaume-Uni Los Angeles , États-Unis d'Amérique Barcelone, Espagne Melbourne , Australie Singapour, Singapour Johannesburg , Afrique du Sud Toronto , Canada New York City , États-Unis d'Amérique Berlin , Allemagne Le Cap , Afrique du Sud

Pour le rapport complet, y compris la méthodologie, veuillez consulter https://www.data.abillion.com/post/abillion-cities-of-the-future-2022

L'endroit où nous vivons compte aujourd'hui plus que jamais. La génération Z, particulièrement mobile, ainsi que de nombreux milléniaux, ont placé le bien-être personnel au même niveau que la réussite professionnelle. Pour ces nouvelles générations, l'éthique, l'engagement en faveur de certaines causes, la diversité et l'inclusion, et surtout les options et les services durables sont les moteurs de l'endroit où cette nouvelle génération veut vivre.

Le rapport « Villes du futur » s'appuie sur 850 000 avis authentiques d'utilisateurs, fournis par 32 000 membres de 150 pays et 6 000 villes. Le score final est ensuite calculé à partir de quatre catégories : mode de vie basé sur les plantes (50 %), engagement politique de la ville (30 %), émissions de gaz à effet de serre (10 %) et déchets produits (10 %).

« Environ 6 000 villes ont été prises en considération, mais seules 54 villes ont été retenues. À la lumière du sommet sur le climat COP 26, où la nature a occupé le devant de la scène, notre rapport met en lumière la façon dont les grandes villes du monde entier ont fait des progrès pour être plus respectueuses de la planète et de ses habitants, humains et animaux », déclare Vikas Garg, PDG et fondateur d'abillion.

À propos d'abillion

Chez abillion, nous nous efforçons de susciter un mouvement mondial en faveur de l'alimentation végétale et des produits respectueux de l'environnement. abillion est une plateforme numérique qui aide les personnes qui le souhaitent à faire des choix durables. Grâce à l'application abillion, les membres peuvent découvrir des aliments végétaliens et des produits végétaliens et sans cruauté. abillion, lancée en 2018 par son PDG Vikas Garg, est unique en ce que l'entreprise tire parti des médias sociaux pour le bien social. Chaque fois qu'un membre fait un choix durable et partage un avis, abillion fait don d'un dollar à une cause de sauvetage que le membre peut choisir via l'application. abillion a fait don de près d'un million de dollars à des causes de sauvetage dans le monde entier.

