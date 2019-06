As 100 principais empregadoras na América Latina de 2019

NOVA YORK, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A empresa mexicana de bebidas e varejo FEMSA, que opera o maior grupo independente de engarrafamento de Coca-Cola de todo o mundo e a maior cadeia de lojas de conveniência do país, a Oxxo, é a principal empregadora da América Latina, conforme o relatório As 100 principais empregadoras de 2019 da Latin Trade.

Com mais de 297.000 funcionários em 2018, a empresa ultrapassou a Walmart, a qual passou de 363.000 funcionários em 2017 para 295.000 em 2018, devido à venda de 80 por cento de sua participação no Brasil.

Na classificação, 22 varejistas são responsáveis por 32,6 por cento dos empregos, com mais de 1,9 milhão de funcionários no total, tornando-o o principal setor de criação de empregos. Seguindo o varejo, temos com 11 empresas o setor de alimentos, e com sete empresas o setor de bebidas com quase 698.000 e 688.000 funcionários respectivamente.

A gigante italiana de energia elétrica Enel se destaca com mais de 7.000 empregos líquidos criados em 2018, o que torna a Enel a empresa com o maior crescimento no número de empregos (44,7%). A empresa é seguida por duas empresas mexicanas: Mexichem (+25,1%) e Arca Continental (+25,07%). Por outro lado, a Eletrobras, a maior empresa brasileira de geração de energia elétrica, perdeu mais de 7.000 empregos líquidos em 2018 (-31,7%), seguida pela Contax Participações (-21%) e pela Walmart (-18,5%).

A classificação completa inclui listas separadas por crescimento, país e setor e está disponível na Latin Trade: https://latintrade.com/2019/06/25/110524/?v=0b98720dcb2c

Sobre a Latin Trade

A Latin Trade é uma das prestadoras líderes de serviços de informações e negócios para empresas que operam na América Latina. A empresa publica conteúdos premiados em espanhol e em inglês, distribuídos em toda a América Latina, Caribe e Estados Unidos através da mídia impressa e on-line. A Latin Trade publica a revista Latin Trade e o site Latintrade.com.

