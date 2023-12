As festas de fim de ano ficam ainda mais divertidas com as caixas de som da linha LG XBOOM

Resistentes e com bateria de longa duração, a linha LG XBOOM leva a música em alto e bom som para todos os lugares

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics tem a melhor linha de caixas de som para transformar as festas de verão em verdadeiros espetáculos de música. O clima quente e as festividades do fim do ano são ideais para reunir amigos e família em churrascos, piscinas e praias e para a diversão ser completa é preciso ter muita música de qualidade, por isso a LG destaca a linha de caixas de som LG XBOOM, que entrega alta potência de som com bateria de longa duração.

Divulgação: LG Eletronics

"A música tem a capacidade de despertar diferentes tipos de sentimentos nas pessoas, cada uma do seu jeito. A nossa linha de caixas de som LG XBOOM proporciona um som potente e de alta qualidade, com graves impressionantes que reverberam por todo o corpo. Resistentes e portáteis, as caixas de som LG podem ser levadas para todos os lugares. Sua bateria de longa duração garante a melhor experiência sonora durante toda a sua festa e a qualquer momento, sem deixar você na mão", explica Felipe Lebrão, especialista de produtos de áudio da LG do Brasil.

Conheça alguns produtos da linha:

PARTYBOX LG XBOOM XL7

A PARTYBOX LG XBOOM XL7 garante música intensa com um toque único de entretenimento! Equipada com um gigante Woofer de 8", que entrega uma experiência completa em frequências baixas, e dois Tweeters 2.5'', que garantem médios e agudos com a potência necessária para o equilíbrio perfeito. Alinhado ao conjunto de graves, esses componentes tornam o produto perfeito para todos os gostos, se adequando a qualquer estilo de música.

Com 250W de potência, a LG XBOOM XL7 preenche todo o ambiente e é perfeita para festas. A autonomia da bateria de até 20 horas permite que você leve para onde você for sem se preocupar com tomada, e a proteção IPX4 torna o produto resistente a respingos de água, tornando perfeito para festas ao ar livre. Para facilitar a locomoção, a caixa de som tem rodinhas e alça telescópica. Basta conectar via Bluetooth e curtir suas músicas preferidas!

A iluminação da LG XBOOM é uma festa à parte! É possível criar um show de luzes enquanto surpreende a galera com texto ou animações no painel de LED. A iluminação anelar multicolorida no Woofer produz um show de luzes no ritmo da música. O equipamento tem entrada para microfone (6.3mm) e guitarra (6.3mm), além de efeitos de voz para karaokê e função DJ.

PARTYBOX LG XBOOM XL5

A PARTYBOX LG XBOOM XL5 é equipada com um Woofer de 6.5" que proporciona graves intensos para preencher o ambiente. O Sound Boost garante a expansão sonora, trazendo uma sensação de maior potência e clareza de som. Com dois Tweeters 2.5'', o produto entrega médios e agudos com a potência necessária para o equilíbrio perfeito.

A potência de 200W dá conta de animar qualquer festa e a bateria tem duração de até 12 horas. Com conexão Bluetooth, tem proteção IPX4 contra respingos de água, podendo ser usada em locais como a área de piscina. O apoio de mão torna a locomoção da caixa de som muito mais fácil e prática.

As luzes do anel colorido do Woofer tornam a atmosfera em uma verdadeira festa. São mais de 16 milhões de cores que funcionam de acordo com a batida da música. A caixa também conta com entradas para microfone (6.3mm) e guitarra (6.3mm), além de efeitos de voz para o karaokê e diferentes funções de DJ para animar ainda mais o ambiente.

BOOMBOX LG XBOOM Go XG9 POWER

A BOOMBOX LG XBOOM Go XG9 POWER é A queridinha dos consumidores e artistas. Basta conectar no bluetooth da caixa de som e aproveitar de uma experiência sonora completa que conta dos dois Track Woofers de 4.5" fabricados em Fibra de Carbono, do algoritmo de aprimoramento de graves e do Tweeter de Compressão.

Com uma potência de 80W + 40W RMS, é possível transformar qualquer ambiente em uma grande festa, tendo ainda o recurso Sound Boost disponível para a galera que gosta de sentir os graves. Além disso, a caixa de som conta com bateria de até 24 horas de duração, garantindo que você possa desfrutar de suas músicas favoritas por um longo período sem precisar se preocupar em recarregá-la.

Com proteção IP67 contra a entrada de poeira e água, o equipamento pode ser usado em ambientes externos sem se preocupar com a chuva, a areia ou até queda na piscina. A alça ergonômica é ideal para transportar de forma mais confortável e a conexão Party Link permite conectar até 10 produtos da família XG para amplificar a potência sonora e deixar qualquer festa ainda mais animada.

A porta USB A permite que a caixa seja usada como Power Bank e você pode carregar seu celular. Toda essa tecnologia dentro de um caixa de som, com luzes coloridas personalizáveis por meio do aplicativo exclusivo do produto e iluminação de palco com mais de 16 milhões de cores.

Pensando no meio ambiente, a LG XBOOM Go XG9 POWER é produzida em resina de plástico reciclado e poliéster Jersey feito a partir de garrafas PET recicladas.

LG XBOOM Go XG7

O LG XBOOM Go XG7 tem um som potente e de alta qualidade. O Track Woofer garante graves profundos e o tweeter em forma de cúpula reproduz altas frequências com mais nitidez. Com as potentes saídas de 30W + 10W RMS, você entra no embalo da música e desfruta de uma experiência de áudio superior em todos os momentos, seja para meditar ou dar uma festa com os amigos.

Para um som mais forte e aumentar a diversão, basta pressionar o Sound Boost. É uma experiência de som que vai agitar todo o seu dia, pois a bateria dura até 24 horas. Sincronize seu estado de espírito com o Light Studio, no aplicativo LG XBOOM você pode colocar a iluminação e a música mais propícias ao astral do dia.

Com a proteção IP67, a caixa de som resiste à água e poeira, sendo ideal para as aventuras ao ar livre. E você pode receber chamadas telefônicas enquanto a música está tocando, o equipamento alterna para você poder conversar com as mãos livres.

LG XBOOM Go XG5

O modelo LG XBOOM Go XG5 possui um Track Woofer para turbinar o seu som, e com a potência de 20W RMS você entra no embalo da música e desfruta de uma experiência de áudio superior em todos os momentos, seja para meditar ou dar uma festa com os amigos. O algoritmo de aprimoramento de graves permite ouvir e sentir cada nota grave distintamente, mesmo com a música baixa.

Ao pressionar o Sound Boost o som fica ainda mais forte. E para deixar tudo mais colorido, são 16 milhões de cores à sua disposição, você envolve as músicas nas cores do arco-íris para enriquecer a experiência sonora. Para sincronizar com o seu estado de espírito, conte com o Light Studio que tem as opções festa, ambiente e natureza. Tudo com até 18 horas de bateria e proteção IP67 contra água e poeira.

