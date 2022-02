As oito principais tendências do setor de segurança em 2022

Nós, da Hikvision, gostaríamos de compartilhar algumas de nossas ideias e expectativas sobre as principais tendências que provavelmente afetarão o setor de segurança em 2022 e, talvez, no futuro mais distante.

1. A IA estará em todos os lugares

Atualmente, a inteligência artificial é bastante comum no setor de segurança. Um número maior de clientes do setor reconheceu o valor da IA e encontrou novos usos para aplicações de IA em vários cenários. Além do reconhecimento automático de placas de veículos, alertas automáticos de eventos e redução de alarmes falsos, as tecnologias de IA estão sendo utilizadas para aplicações mais amplas como detecção de equipamentos de proteção individual (EPIs), detecção de quedas de idosos, detecção de minas terrestres e muito mais. Além disso, também observamos mais colaboração em todo o setor, com os fabricantes de equipamentos de segurança abrindo seus produtos de hardware para aplicações de IA de terceiros e lançando plataformas abertas para os clientes criarem e treinarem seus próprios algoritmos de IA para atender a necessidades personalizadas.

A IA tem sido uma das tecnologias fundamentais para remodelar o setor de segurança. Beneficiando-se da otimização dos algoritmos, bem como do melhor desempenho da computação e do custo reduzido dos chips devido ao avanço da tecnologia de semicondutores nos últimos anos, as aplicações de IA estão gradualmente formando as funções e capacidades básicas aceitas por todos os setores da indústria, e prevemos uma tendência ainda mais forte para afirmar que "a IA estará em todos os lugares".

2. A AIoT digitalizará e permeará as verticais do setor

Com a conexão de um número maior de câmeras e outros dispositivos de segurança à rede, o setor de segurança está se tornando uma parte importante de um mundo da IoT, enriquecendo seus recursos visuais. Parece que os limites do setor de segurança estão desaparecendo, indo além das fronteiras da segurança física. Além disso, a popularização da tecnologia de IA permite que os dispositivos conectados se tornem "coisas" inteligentes no mundo da IoT. A combinação de IA e IoT, ou como a chamamos, a AIoT, está levando o setor de segurança a um nível mais elevado, automatizando os fluxos de trabalho e procedimentos das empresas e ajudando na transformação digital de vários setores verticais como energia, logística, manufatura, varejo, educação, saúde, entre outros.

Do nosso ponto de vista, a AIoT traz mais possibilidades para o setor com aplicações em rápida expansão para dispositivos e sistemas de segurança. Além disso, mais recursos de percepção como radar, Lidar, medição de temperatura, sensoriamento de umidade e detecção de vazamento de gás estão sendo adicionados a dispositivos e sistemas de segurança para torná-los mais poderosos. Esses novos dispositivos contribuem para a realização de várias tarefas que, há apenas alguns anos, exigiam vários dispositivos diferentes, desempenhando funções de segurança e outras funções inteligentes para um mundo em constante evolução.

3. Os sistemas convergentes eliminarão os silos de dados

Profissionais de empresas privadas e dos setores de serviços públicos dariam pulos de alegria diante da possibilidade de se livrar dos "silos de dados" obstrutivos. Dados e informações dispersos e isolados em sistemas ou grupos distintos criam barreiras para o compartilhamento de informações e para a colaboração, impedindo que os gestores tenham uma visão holística de suas operações. Aqui, a convergência de vários sistemas de informação provou ser uma abordagem eficaz, que se espera que seja suficiente para eliminar esses silos.

Já ficou claro que a tendência no setor de segurança tem sido fazer esforços para convergir os sistemas sempre que possível, incluindo vídeo, controle de acesso, alarmes, prevenção de incêndios e gerenciamento de emergências, para citar alguns. Além disso, mais sistemas não ligados à segurança, como recursos humanos, finanças, estoque e sistemas logísticos também estão convergindo e se tornando plataformas de gestão unificadas, a fim de aumentar a colaboração e dar apoio aos gestores na tomada de decisões melhores com base em dados e análises mais abrangentes.

4. As soluções e serviços baseados na nuvem serão essenciais

Assim como a IA, a nuvem não é uma nova tendência em nosso setor, mas é uma tendência em expansão. De mercados de pequenos negócios a níveis empresariais, podemos ver o impulso levar cada vez mais empresas a utilizar soluções e serviços de segurança baseados na nuvem. E como pudemos observar até agora, a pandemia acelerou a mudança para operações baseadas na nuvem para pessoas e empresas em todo o mundo.

Todas as empresas desejam plataformas ou serviços que ofereçam simplicidade, com o menor número possível de ativos para gerenciar e uma configuração que seja a mais simples possível. É exatamente isso que a nuvem oferece. Com uma infraestrutura de hospedagem em nuvem, não há necessidade de um servidor ou software local. Os usuários podem verificar convenientemente o status de seus ativos e empresas em tempo real, receber eventos de segurança e alarmes com rapidez e responder a emergências simplesmente utilizando um aplicativo móvel. Para operadores de empresas de segurança, a nuvem permite que eles ajudem remotamente seus clientes a configurar dispositivos, solucionar problemas, manter e atualizar sistemas de segurança e oferecer melhores serviços de valor agregado.

5. A obtenção de imagens de segurança nítidas será o padrão em qualquer clima, sob quaisquer condições, a qualquer hora do dia ou da noite

É sempre vital que as câmeras de vídeo de segurança mantenham a nitidez da imagem e capturem detalhes 24 horas por dia, em qualquer clima e sob qualquer condição. As câmeras com tecnologia de imagem de baixa luz que oferecem imagens em alta definição e em cores à noite e em ambientes quase totalmente escuros têm sido muito bem recebidas pelo mercado. Estamos vendo essa tecnologia impressionante aplicada a um número maior de modelos de câmeras, incluindo câmeras 4K, varifocais e PTZ. Além disso, para a obtenção de imagens de vídeo de segurança mais nítidas em condições de visibilidade insatisfatória, principalmente em condições climáticas extremas, estão sendo empregados sensores de imagem de alto desempenho, tecnologia ISP e algoritmos de IA, o que permite que as câmeras mantenham a nitidez e os detalhes de visualização.

Falando em tecnologia de obtenção de imagens, a tendência de incorporar várias lentes em novas câmeras não pode ser ignorada. As câmeras com lente única são limitadas em sua capacidade de captar mais detalhes em distâncias maiores e em obter a imagem completa em locais muito grandes. Essas câmeras fazem somente uma coisa ou outra. Mas, ao utilizar duas ou mais lentes em uma única câmera, as câmeras com várias lentes podem oferecer, simultaneamente, panoramas e imagens detalhados e com zoom do mesmo local grande. Nas aplicações em lugares como aeroportos, portos, estações, estacionamentos, estádios e praças, essas câmeras com várias lentes serão vistas como benéficas em todos os níveis.

6. O controle de acesso por biometria proporcionará maior segurança e eficiência

Nas últimas décadas, o controle de autorização de acesso deixou para trás as chaves, senhas e cartões de identificação. Agora estamos entrando na era da biometria. O mercado de controle de acesso está sendo rapidamente dominado pelas autenticações biométricas, desde a impressão digital e o reconhecimento da palma da mão até o reconhecimento facial e da íris.

Os controles de acesso por biometria oferecem vantagens inerentes como maior segurança e eficiência, com redução das falsificações. Eles fazem a verificação em segundos – ou frações de segundos – e evitam o contato físico desnecessário. O reconhecimento da íris, da palma da mão e facial oferece controle de acesso sem toque, uma prática higiênica cada vez mais desejada devido à pandemia.

7. A abordagem Confiança Zero será o foco da segurança cibernética

Com mais dispositivos de segurança conectados à Internet do que se poderia imaginar, a segurança cibernética se tornou um imenso desafio no setor. Segurança de dados e regulamentações de proteção à privacidade mais rigorosas foram introduzidas recentemente nos principais mercados do mundo, como o GDPR na UE e a Lei de Segurança de Dados na China, gerando exigências mais altas quanto à segurança cibernética. E em 2021, vários ataques marcantes de ransomware a diversas empresas nos convenceram, sem dúvida nenhuma, de que as empresas de todos os setores devem reforçar sua arquitetura de segurança de rede e fortalecer suas proteções on-line.

Então, como podemos enfrentar as crescentes preocupações com a segurança cibernética? Embora o conceito, na verdade, tenha sido desenvolvido em 2010, apenas nos últimos anos o termo "Confiança Zero" se tornou a palavra do momento. Uma iniciativa estratégica desenvolvida para prevenir violações de dados por meio da eliminação da confiança na arquitetura da rede de uma organização, a Confiança Zero tem como base uma filosofia de "nunca confiar, sempre verificar". O conceito foi amplamente aceito no setor de TI e agora está também lenta, mas continuamente, avançando para o mundo da segurança física, uma vez que, aos poucos, se torna uma parte importante do mundo da IoT.

8. A manufatura ecológica e as iniciativas de baixo carbono farão grandes avanços

É um consenso: as iniciativas de baixo carbono são valorizadas por sociedades no mundo todo. No mercado de segurança, observamos que produtos com baixo consumo de energia se tornaram as opções preferidas pelos clientes, e a demandas por câmeras alimentadas por energia solar está aumentando.

Além disso, as leis, regulamentações e políticas locais que restringem os padrões de emissão de carbono para empresas de manufatura estão pressionando os setores a adotar práticas mais ecologicamente conscientes em suas operações e produção diárias, o que inclui o uso de materiais mais ecológicos e a adoção de vários projetos de eficiência energética nos processos de fabricação de produtos. Estamos muito satisfeitos em ver que um número maior de fabricantes do setor de segurança está explorando a fabricação "ecológica" e está comprometido em reduzir suas emissões de carbono. Embora leve tempo, o movimento já começou. Esperamos ver avanços significativos nessa área em 2022.

FONTE Hikvision Digital Technology

