Top 8 trendov pre odvetvie bezpečnosti v roku 2022

Odvetvie bezpečnosti je podľa všetkého vo fáze nového definovania. Prechádza od obyčajného zabezpečenia a ochrany bezpečnosti k širšiemu rozsahu činností, ktoré rozšíria bezpečnosť a zároveň prinesú do komunít, firiem a spoločnosti novú úroveň inteligencie a udržateľnosti.

Spoločnosť Hikvision by sa tu rada podelila o niektoré z našich predstáv a očakávaní v kľúčových trendoch, ktoré pravdepodobne ovplyvnia odvetvie bezpečnosti v roku 2022 a možno aj v budúcnosti.

1. Umelá inteligencia bude všade

V súčasnosti je v odvetví bezpečnosti umelá inteligencia úplne bežná. Veľa zákazníkov v tomto odvetví uznalo hodnotu umelej inteligencie a našlo nové využitie pre aplikácie umelej inteligencie v rôznych situáciách. Spolu s ANPR, automatizovanými upozorneniami na udalosti a znížením falošných poplachov sa technológie umelej inteligencie používajú na širšie aplikácie, ako je detekcia osobných ochranných prostriedkov (OOP), detekcia pádu pre starších ľudí, detekcia povrchu baní a oveľa viac. Medzitým sme tiež zaznamenali väčšiu spoluprácu v rámci odvetvia, pričom výrobcovia bezpečnostných prvkov otvárajú svoje hardvérové produkty aplikáciám umelej inteligencie tretích strán a spúšťajú otvorené platformy pre zákazníkov na vytváranie a trénovanie vlastných algoritmov umelej inteligencie, aby vyhovovali ich vlastným potrebám.

Umelá inteligencia je jednou zo základných technológií na pretváranie odvetvia bezpečnosti. Vďaka optimalizácii algoritmov, ako aj zlepšeniu výpočtového výkonu a zníženým nákladom na čipy v dôsledku pokroku v technológii polovodičov v posledných rokoch, aplikácie umelej inteligencie postupne formujú základné funkcie a možnosti akceptované všetkými sektormi odvetvia a predpokladáme ešte silnejšiu tendenciu k tvrdeniu, že „umelá inteligencia bude všade."

2. AIoT bude digitalizovať a prenikať do odvetví

S čoraz väčším počtom bezpečnostných kamier a iných bezpečnostných zariadení pripojených k sieti sa odvetvie bezpečnosti stáva dôležitou súčasťou sveta internetu vecí (IoT) a obohacuje jeho vizuálne možnosti. Je zrejmé, že hranice odvetvia bezpečnosti sa stierajú a siahajú ďaleko za oblasť fyzickej bezpečnosti. Popularizácia technológie umelej inteligencie medzitým umožní, aby sa pripojené zariadenia stali inteligentnými „vecami" vo svete internetu vecí. Kombinácia umelej inteligencie a internetu vecí, alebo ako to nazývame AIoT, posúva odvetvie bezpečnosti na vyššiu úroveň, automatizuje pracovné toky a postupy podnikov a pomáha pri digitálnej transformácii rôznych priemyselných vertikálne prepojených odvetví, ako sú energetika, logistika, výroba, maloobchod, vzdelávanie, zdravotníctvo atď.

Z nášho pohľadu prináša AIoT do odvetvia viac možností s rýchlo sa rozširujúcimi aplikáciami pre bezpečnostné zariadenia a systémy. Zároveň, aby boli bezpečnostné zariadenia a systémy výkonnejšie, pridávajú sa do nich ďalšie funkcie vnímania, ako je radar, Lidar, meranie teploty, snímanie vlhkosti a detekcia úniku plynu. Tieto nové zariadenia riadia množstvo úloh, ktoré si ešte pred niekoľkými rokmi vyžadovali niekoľko rôznych zariadení, pokrývajúcich bezpečnostné funkcie aj iné inteligentné funkcie pre neustále sa rozvíjajúci svet.

3. Konvergované systémy zrušia dátové sklady

Pracovníci v súkromných podnikoch a sektoroch verejných služieb by radi využili príležitosť zbaviť sa prekážajúcich „dátových skladov" (izolovaných zdrojov dát). Dáta a informácie rozptýlené a izolované v rôznych systémoch alebo skupinách vytvárajú bariéry pre zdieľanie informácií a spoluprácu a bránia manažérom získať holistický pohľad na ich činnosti. Tu sa ukázalo, že konvergencia rôznych informačných systémov je efektívnym prístupom – dúfajme, že dostatočný na zrušenie týchto skladov.

Je to jasné – trendom v odvetví bezpečnosti bolo vynaložiť úsilie na zjednotenie systémov všade tam, kde je to možné, vrátane napríklad obrazového záznamu, kontroly prístupu, poplachov, požiarnej prevencie a riadenia mimoriadnych situácií. Okrem toho, do zjednotených platforiem riadenia tiež konverguje veľa nezabezpečených systémov, ako sú ľudské zdroje, financie, zásoby a logistické systémy, s cieľom zvýšiť spoluprácu a podporiť riadenie pri lepšom rozhodovaní na základe komplexnejších údajov a analýz.

4. Cloudové riešenia a služby budú nevyhnutné

Cloud, podobne ako umelá inteligencia, nie je v našom odvetví novým trendom, ale je čoraz rozšírenejším. Od trhov malých podnikov až po firemnú úroveň môžeme vidieť, že dynamika tlačí podniky stále viac a viac k využívaniu cloudových bezpečnostných riešení a služieb. A ako vidíme teraz, pandémia urýchlila prechod na cloudové operácie pre ľudí a podniky na celom svete.

Všetky podniky chcú platformy alebo služby, ktoré ponúkajú jednoduchosť, s čo najmenším počtom prostriedkov na správu a čo najjednoduchším nastavením. Presne to poskytuje cloud. S cloudovou hostingovou infraštruktúrou nie je potrebný lokálny server ani softvér. Používatelia môžu pohodlne kontrolovať stav svojich aktív a podnikov v reálnom čase, rýchlo prijímať bezpečnostné udalosti a poplachy a jednoducho pomocou mobilnej aplikácie reagovať na núdzové situácie. Operátorom bezpečnostných firiem cloud umožňuje na diaľku pomáhať svojim klientom konfigurovať zariadenia, opravovať chyby, udržiavať a aktualizovať bezpečnostné systémy a poskytovať lepšie služby s pridanou hodnotou.

5. Krištáľovo čisté bezpečnostné zobrazovanie bude štandardom v akomkoľvek počasí, za akýchkoľvek podmienok, kedykoľvek počas dňa alebo noci

Pre bezpečnostné video kamery je vždy dôležité zachovať čistotu obrazu a zachytiť detaily 24 hodín denne, za každého počasia a za akýchkoľvek podmienok. Kamery so zobrazovacou technológiou pri slabom osvetlení, ktorá vykresľuje obraz s vysokým rozlíšením a plnofarebný obraz v noci a v takmer úplne tmavom prostredí, sú na trhu veľmi vítané. Vidíme pôsobivú technológiu, ktorá sa používa na viac modelov kamier, vrátane 4K, varifokálnych a PTZ kamier. Okrem toho sa pre jasnejšie zobrazovanie bezpečnostného videa pri zlej viditeľnosti – najmä v nepriaznivom počasí – používajú vysokovýkonné zobrazovacie senzory, technológia ISP a algoritmy AI, ktoré umožňujú kamerám zachovať čistotu a detaily obrazu.

Keď hovoríme o zobrazovacej technológii, nemožno ignorovať trend začleňovania viacerých šošoviek do nových kamier. Kamery s jednou šošovkou sú obmedzené vo svojej schopnosti získať viac detailov na väčšie vzdialenosti a získať celý obraz na rozsiahlych miestach. Robia len jedno alebo druhé. Použitím dvoch alebo viacerých zobrazovacích šošoviek v jednej kamere však môžu kamery s viacerými šošovkami súčasne poskytovať panorámy aj detailné, priblížené pohľady na to isté veľké miesto. Ich využitie vrátane letísk, prístavov, tranzitných miest, parkovísk, štadiónov a námestí budú považovať tieto viacšošovkové kamery za prínos na každej úrovni.

6. Biometrická kontrola prístupu prinesie vyššiu bezpečnosť a efektívnosť

V posledných desaťročiach prešla autorizovaná kontrola prístupu dlhú cestu od kľúčov, PIN kódov a ID kariet. Teraz sa presúvame do éry biometrie. Trh kontroly prístupu rýchlo obsadzuje biometrické overenie, od rozpoznávania odtlačkov prstov a dlaní až po rozpoznávanie tváre a dúhovky.

Biometrické kontroly prístupu prinášajú neodmysliteľné výhody, ako je vyššia bezpečnosť a efektívnosť s obmedzením falšovania. Overujú v priebehu niekoľkých sekúnd alebo zlomkov sekúnd a bránia zbytočnému fyzickému kontaktu. Dúhovka, odtlačok dlane a rozpoznávanie tváre ponúkajú bezdotykovú kontrolu prístupu, hygienický postup, ktorý sa v dôsledku pandémie stále viac uprednostňuje.

7. Prístup nulovej dôvery upriami pozornosť na kybernetickú bezpečnosť

S väčším počtom bezpečnostných zariadení pripojených cez internet, než si ktokoľvek kedy dokázal predstaviť, sa kybernetická bezpečnosť stala v tomto odvetví obrovskou výzvou. Na kľúčových svetových trhoch, ako je GDPR v EÚ a zákon o bezpečnosti údajov v Číne, boli nedávno zavedené prísnejšie nariadenia o bezpečnosti údajov a ochrane súkromia, čo kladie vyššie požiadavky na kybernetickú bezpečnosť. A v roku 2021 nás niekoľko významných ransomvérových útokov na rôzne podniky jednoznačne presvedčilo, že spoločnosti v každom odvetví musia posilniť svoju sieťovú bezpečnostnú architektúru a posilniť svoju online ochranu.

Ako teda riešime rastúce obavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Hoci tento koncept vznikol v skutočnosti už v roku 2010, pojem „nulová dôvera" sa stal aktuálnym až v posledných rokoch. „Nulová dôvera" (Zero Trust), strategická iniciatíva, ktorá sa vyvinula s cieľom zabrániť narušeniu údajov odstránením konceptu dôvery zo sieťovej architektúry organizácie, má korene vo filozofii „nikdy nedôveruj, vždy preveruj". Tento koncept bol v rámci IT odvetvia jednoznačne prijatý a teraz sa pomaly, ale isto presúva do sféry fyzickej bezpečnosti, pretože sa postupne stáva dôležitou súčasťou sveta internetu vecí.

8. Ekologická výroba a nízko-uhlíkové iniciatívy dosiahnu veľký pokrok

Konsenzus panuje v tom, že: nízkouhlíkové iniciatívy oceňujú spoločnosti na celom svete. Na trhu bezpečnosti sme boli svedkami toho, že produkty s nízkou spotrebou energie začali spotrebitelia preferovať a dopyt po solárnych kamerách sa zvyšuje.

Medzitým miestne zákony, predpisy a politiky, ktoré obmedzujú normy emisií uhlíka pre výrobné podniky, tlačia odvetvia k prijímaniu ekologickejších postupov v ich každodennej prevádzke a výrobe, čo zahŕňa používanie materiálov šetrnejších k životnému prostrediu a prijímanie viacerých energeticky účinných návrhov v procesoch výroby výrobkov. Sme radi, že čoraz viac výrobcov v odvetví bezpečnosti objavuje „ekologickú" výrobu a zaviazali sa znižovať produkciu uhlíka. Aj keď to bude nejaký čas trvať, už sa to rozbehlo. V roku 2022 očakávame v tejto oblasti významné pokroky.

Zistite viac

Ak sa chcete dozvedieť viac o niečom, čo sa tu uvádza, alebo ak chcete preskúmať poznatky spoločnosti Hikvision, ktoré prinášajú najnovšie trendy v oblasti bezpečnosti, navštívte náš blog Hikvision.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1726672/Top_8_trends_security_industry_2022.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology