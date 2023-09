As remessas acumuladas de módulos de 210 mm da Trina Solar ultrapassaram 75 GW, mostra o relatório financeiro do primeiro semestre de 2023

CHANGZHOU, China, 1º de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- As remessas de módulos da Trina Solar (688599.SH) totalizaram 27 GW no primeiro semestre deste ano, ocupando o segundo lugar globalmente, e as remessas acumuladas de módulos excederam 150 GW, com remessas de módulos de 210 mm ultrapassando 75 GW, informou a empresa em seu relatório financeiro do período, publicado em 29 de agosto. As entregas de rastreadores e racks de inclinação fixa atingiram 3,3 GW, e as remessas da Trina Storage triplicaram as do período correspondente do ano passado. A receita da Trina Solar derivada de produtos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos e energia inteligente nos seis meses até 30 de junho totalizou US$ 7,13 bilhões.

A agência independente de pesquisa de novas energias TrendForce disse que as remessas mundiais de módulos de 210 mm ultrapassaram 150 GW até o final de junho. A Trina Solar assumiu a liderança nas remessas de módulos de 210 mm e continua liderando o setor com a plataforma de tecnologia de produto de 210 mm e a tecnologia TOPCon do tipo n. Em agosto, a Trina Solar anunciou que havia começado a produção em massa de módulos da série Vertex N 700W+.

Até o final do ano, a capacidade de wafer tipo nda Trina Solar deverá atingir 50 GW, a capacidade do módulo 95 GW e a capacidade de produção de células 75 GW, incluindo 40 GW de células tipo n, todas equipadas com tecnologia i-TOPCon Advanced tipo n. A Trina Solar estabeleceu um layout integrado em fábricas fora da China, com capacidade de wafer, células e módulos de 6,5 GW, proporcionando entrega perfeita para atender à crescente demanda internacional.

Para oferecer mais conveniência e valor aos clientes, a Trina Solar apresentou globalmente em maio sua solução integrada de armazenamento e energia fotovoltaica de nova geração. Combinando módulos, rastreadores e armazenamento de energia, esta solução oferece integração, segurança e confiabilidade nos sistemas dos usuários finais.

A Trina Storage Elementa vem com a mais recente tecnologia interna de baterias e design inovador da empresa. Produtos de armazenamento de energia mais valiosos e seguros são fornecidos para o desenvolvimento de projetos, ajudando a alcançar uma operação estável de eletricidade no lado da geração de energia, no lado da rede e no lado do usuário.

A Trina Solar foi credenciada por instituições internacionais por tecnologia avançada, produtos confiáveis e desempenho financeiro sólido. A empresa continua sendo um fabricante de módulos fotovoltaicos de nível 1 no BloombergNEF 3Q 2023 Global PV Market Outlook. Ela obteve pontuação de 100% na Pesquisa de Bancabilidade da BNEF nos últimos sete anos e recebeu a classificação AAA cinco vezes consecutivas no relatório de Bancabilidade PV ModuleTech da PV Tech. A RETC reconheceu a Trina como "Overall High Achiever" por quatro anos consecutivos, e a PVEL a classificou como "Top Performer" por nove anos consecutivos.

Desde que a Trina Solar foi fundada em 1997, ela forneceu módulos fotovoltaicos e energia limpa para mais de 160 países e regiões. Com sua missão "Energia solar para todos", a Trina Solar está comprometida em trabalhar com outras pessoas na criação de um futuro com emissões líquidas zero.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd