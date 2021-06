As unhas também precisam de atenção, saiba como cuidar delas em casa

Manter as unhas saudáveis é importante para evitar problemas como rachaduras e infecções

SÃO PAULO, 14 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Quem gosta de se cuidar presta atenção em cada detalhe. E com as unhas não é diferente! Dar atenção a elas apenas para analisar se a esmaltação está em dia não é o melhor caminho. Além de bonitas, unhas saudáveis demonstram o autocuidado e são indicativos de como está o funcionamento do seu organismo. Muitas vezes, unhas fracas são sinônimos de falta de nutrientes. Portanto, prestar atenção às unhas é importante para evitar uma série de problemas que podem aparecer nessas regiões.

A dermatologista Dra. Luisa Agrizzi De Angeli (CRM – SP 179104) esclarece que "A falta de ferro pode ser uma das causas para unhas quebradiças e enfraquecidas, logo, além de cuidados tópicos com as unhas, é importante sempre fazer um check-up e verificar se não há nenhuma deficiência em seu organismo".

Para manter as unhas firmes e brilhantes, existem algumas recomendações que devem ser seguidas com atenção. A primeira é a alimentação: uma dieta equilibrada e cheia de nutrientes vai ajudar a fortalecer as unhas. Uma alimentação desbalanceada pode deixá-las quebradiças. Além disso, outro fator que provoca o enfraquecimento das unhas é o uso recorrente de esmaltes cosméticos. Que tal aproveitar a quarentena e fazer um período "detox" com as unhas?

Outro problema muito comum é o surgimento de micoses. "Em estações mais geladas e chuvosas em que incluímos sapatos fechados no dia a dia, a umidade e calor no local são os principais causadores da infecção por fungos, já que é uma condição que favorece sua proliferação", explica a dermatologista.

Alguns cuidados essenciais diários vão te ajudar a impedir a micose. Uma dica é evitar andar descalço e secar bem as unhas após o banho. "Manter as unhas sempre limpas, secas e cortadas é a melhor forma de não contrair a infecção", ressalta Dra. Luisa Agrizzi De Angeli.

Mesmo tomando esses cuidados, ainda é possível que a micose apareça. Mas, felizmente, existem métodos de tratamento muito eficazes. Caso a micose seja detectada, o primeiro passo é consultar um dermatologista, que irá identificar o melhor tratamento para cada caso.

Um dos mais recomendados e identificado como um dos medicamentos referência pela ANVISA¹ é a aplicação de Loceryl®, um medicamento em formato de esmalte à base de amorolfina. Essa substância elimina os fungos causadores da micose, penetrando na unha e protegendo contra a disseminação². O medicamento de uso tópico deve ser aplicado na superfície da unha e tem poder de eliminação dos fungos durante sete dias com uma aplicação semanal³. Durante o tratamento não é necessário deixar de usar esmaltes cosméticos, para fazê-lo basta aguardar dez minutos após a aplicação do medicamento4*.

Para saber mais consulte: www.loceryl.com.br

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.br e www.loceryl.com.br.

