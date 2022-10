As vendas online de loteria no Brasil decolaram, com o aumento da US Powerball para US$ 800 milhões.

A theLotter dá um grande número de bilhetes aos jogadores brasileiros

BIRKIRKARA, Malta, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- theLotter, o melhor serviço de mensageiros de loteria online no Brasil está reportando um enorme número de bilhetes de loteria nesta semana, depois que a Powerball americana acumulou na quarta-feira à noite. O jackpot da US Powerball subiu para US$ 800 milhões depois que ninguém acertou os números. Ávidos para participar no monumental sorteio de sábado à noite, um crescente número de brasileiros se aproveitaram do serviço de loteria online da theLotter para tentar a sorte.

"Junto com a Mega Millions, a Powerball é famosa por produzir jackpots muito grande", disse Adrian Cooremans, o porta-voz da theLotter "Três donos de bilhetes compartilharam o jackpot de US$ 1586 bilhões da Powerball em 2016, quando a Mega Millions quebrou um recorde em outubro de 2018 quando um único jogador da Carolina do Sul ganhou todo o jackpot de US$ 1537 bilhões. E só há três meses, em 29 de julho, a Mega Millions subiu novamente até o marco de US$ 1337 bilhões. A Powerball tem boas chances de passar desse número em breve, e se seu jackpot de US$ 800 milhões não for ganho, o primeiro prêmio passará da marca de um bilhão de dólares. Os brasileiros estão, cada vez mais, encontrando o caminho online para as loterias estrangeiras, e com o atual volume de vendas, é só uma questão de tempo para que um brasileiro ganhe. Já tivemos enormes ganhadores no Panamá e El Salvador, então seria fantástico se dessa vez um brasileiro levasse uma grande quantia."

A theLotter é uma empresa mundial, regulada e licenciada oficialmente pelo governo do país europeu Malta. A empresa emprega mensageiros que compram bilhetes de loteria oficiais em papel em nome dos clientes que comprar online "Sites concorreres apenas adquirem uma apólice de seguro para cobrir a possibilidade dos números do cliente serem sorteados - eles não compram os bilhetes de verdade. Nós sempre seguimos as regras da loteria e as leis de cada país no qual operamos" disse Cooremans.

FONTE theLotter

