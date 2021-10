Ascend à Fakuma : La croissance des clients au centre des préoccupations

HOUSTON, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials revient à Fakuma avec une empreinte manufacturière mondiale plus importante, un portefeuille de produits plus large et des ressources techniques qui s'engagent à mettre les innovations de leurs clients sur le marché plus rapidement.

Depuis la dernière Fakuma, Ascend a acheté trois installations de plastiques techniques bien établies en Europe et en Asie : Poliblend à Mozzate, en Italie, Eurostar à Fosses, en France, et un site de compoundage à Suzhou, en Chine. Ces acquisitions ont permis à l'entreprise de renforcer sa présence mondiale et d'élargir considérablement son portefeuille de produits avec le polyamide 6, les composés ignifuges, les mélanges maîtres et les polymères recyclés.

« Depuis plusieurs années, nous nous efforçons d'aider nos clients à accélérer leur croissance et à répondre aux nouvelles demandes », a déclaré John Saunders, Vice-président d'Ascend pour l'Europe. « Qu'il s'agisse de l'allègement ou de l'électrification dans l'automobile, d'une plus grande sécurité à des tensions plus élevées dans l'électricité, ou de la durabilité dans les biens de consommation et industriels, nous avons innové, optimisé et grandi pour mieux servir nos clients. »

Ascend, le plus grand producteur entièrement intégré de résine polyamide 66 au monde, a récemment lancé ses polyamides à longue chaîne HiDura™ et son portefeuille de retardateurs de flamme Starflam® pour répondre aux transitions vers l'e-mobilité, l'électrification et les énergies renouvelables.

« Le retour à Fakuma nous permet de montrer aux clients comment nous avons exécuté notre stratégie d'être un partenaire mondial, diversifié et fiable », a déclaré Isaac Khalil, Directeur général adjoint des polyamides chez Ascend. « Nous avons beaucoup investi dans les ressources techniques, nos produits et nos opérations, et nous avons innové dans de nouveaux matériaux plus performants pour permettre à nos clients d'être plus compétitifs dans les nouvelles technologies. »

Ascend s'engage à collaborer avec ses clients pour innover des solutions durables, notamment en ce qui concerne les impacts environnementaux des produits, les nouvelles applications et les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'entreprise a annoncé une réduction de 80 % des émissions de GES d'ici 2030 dans son dernier rapport de durabilité.

Ascend présentera ses nouveaux matériaux, ses installations et ses capacités techniques à Fakuma, hall A4, stand 4111, du 12 au 16 octobre.

