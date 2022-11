Ascend achète une participation majoritaire dans l'entreprise de recyclage Circular Polymers

Cet accord souligne l'engagement d'Ascend à l'égard des polyamides à faible teneur en carbone et des matériaux d'ingénierie.

HOUSTON, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a acheté une participation majoritaire de Circular Polymers, basée en Californie, un recycleur de polymères post-consommation à haute performance, dont le polyamide 6 et 66, le polypropylène et le polyester (PET). L'accord fournit à Ascend un approvisionnement constant de matériaux recyclés post-consommation de haute qualité pour son polyamides durables ReDefyne™ , lancé lors du salon K 2022.

Workers at Circular Polymers by Ascend's Lincoln, California, recycling facility process post-consumer carpet into high-quality recycled polymers. Since 2018, Circular Polymers has diverted 85 million pounds of waste from the landfill.

Circular Polymers, qui dans le cadre de l'accord est renommé Circular Polymers by Ascend, récupère et traite les tapis post-consommation au moyen d'une technologie unique et a détourné environ 85 millions de livres de déchets des sites d'enfouissement vers de nouveaux biens depuis 2018.

« Nous nous efforçons d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de développement durable, et Circular Polymers by Ascend fournit des matériaux qui offrent un rendement élevé et une empreinte environnementale considérablement moindre que d'autres technologies comme la pyrolyse, a déclaré Phil McDivitt, président et PDG d'Ascend. Depuis que nous avons lancé ReDefyne, la demande pour nos produits circulaires a été importante dans tous les secteurs de notre entreprise, y compris l'automobile, la consommation, l'électronique et les fibres et textiles haute performance. »

Ascend, un producteur pleinement intégré de matériaux durables, a une stratégie de durabilité fondée sur trois piliers, soit l'habilitation des gens, l'innovation des solutions et l'exploitation sans compromis.

Ascend s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2030 et a récemment annoncé deux nouveaux efforts pour réduire l'empreinte carbone de ses produits .

David Bender, fondateur et PDG de Circular Polymers, détiendra la participation restante et demeurera PDG de l'entreprise.

« Depuis 2018, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'approvisionnement et du traitement des polymères à haut rendement post-consommation, a déclaré M. Bender. La présence d'Ascend accélérera notre croissance et fera en sorte que ces matériaux retournent dans de nouvelles applications à long terme et à haut rendement. »

Les détails de l'accord n'ont pas été dévoilés.

