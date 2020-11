Ascend anuncia aumentos de preços globais para polímeros, fibras e compostos Vydyne® PA66

HOUSTON, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials anunciou hoje um aumento global de preços para todos os seus polímeros, fibras e compostos Vydyne® PA66.

O aumento de preço entrará em vigor em 1 de dezembro de 2020 e contempla as seguintes alterações de preço:

Materiais Geografia Aumento de preço Termos Polímeros, fibras e compostos Vydyne® PA66 América do Norte US$ 440/t - Conforme permitido pelos contratos - Empresa sem contrato – preços determinados com base no pedido Polímeros, fibras e compostos Vydyne® PA66 Ásia US$ 440/t Polímeros, fibras e compostos Vydyne® PA66 Europa EUR 400/t

Os clientes devem entrar em contato com seu representante de vendas local para obter informações adicionais.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para os itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor, por meio da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e com escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrado com oito fábricas globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 funcionários fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos usados para tornar os veículos mais seguros, a energia mais limpa, os dispositivos médicos melhores, os eletrodomésticos mais inteligentes e as roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

