Ascend apresenta novos materiais na Battery Show

HOUSTON, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/-- No Battery Show North America, a Ascend Performance Materials apresentará seus novos náilons retardadores de chamas para aplicações de segurança em veículos elétricos e seu aditivo de eletrólito Trinohex® Ultra, que melhora a segurança da bateria de íons de lítio, estende a vida útil e aumenta o desempenho.

Elementos químicos de baterias mais seguros e de maior desempenho

A Ascend, um fabricante totalmente integrado de materiais de desempenho, apresentará seu aditivo de eletrólico Trinohex Ultra; agora registrado no REACH na Europa e na China.

Em testes executados por terceiros, o Trinohex Ultra demonstrou proteção catódica superior em todos os produtos químicos catódicos e eletrolíticos. Esta proteção demonstrou redução na geração de gases perigosos, melhoria na retenção de capacidade e crescimento de impedância mais baixo, especialmente em condições extremas.

"A segurança, o desempenho, o custo e a disponibilidade de materiais da bateria são os maiores obstáculos para a adoção em massa de eletromobilidade e das energias renováveis", disse McNeece. "O Trinohex Ultra é uma solução imediata para estes desafios e pode ser facilmente integrado a produtos químicos de baterias e processos de fabricação existentes."

Segurança em alta tensão

A Ascend também lançará duas novas tecnologias de poliamida em seu portfólio Starflam® FR: X-Protect e grau laranja de cor estável.

O Starflam X-Protect é um náilon 6.6 retardador de chamas reticulável desenvolvido para suportar a fuga térmica de baterias dos veículos elétricos. Testado de acordo com SAE AS5127 (um teste originalmente desenvolvido para aplicações aeroespaciais), o Starflam X-Protect foi classificado à prova de fogo por 1.100 °C por 15 minutos.

"Em testes de chama descoberta, o Starflam X-Protect supera o padrão do náilon FR e até mesmo do alumínio", disse Ian van Duijvenboode, diretor de eletromobilidade da Ascend. "No caso de uma falha catastrófica da bateria, a proteção adicional proporciona o tempo necessário para garantir que todos os passageiros permaneçam seguros."

Além disso, a Ascend desenvolveu uma cor laranja estável para Starflam 525K nos conectores e cabos de alta tensão. O novo masterbatch laranja garante que o material mantenha sua cor por mais de cinco mil horas de envelhecimento por calor sem detrimento do desempenho.

"À medida que a predominância e o envelhecimento dos veículos elétricos aumentam, os técnicos e os primeiros socorristas que trabalham nos veículos precisam saber a localização dos sistemas de alta tensão", disse van Duijvenboode. "Nossa cor laranja permanecerá laranja em toda a vida operacional do veículo, indicando claramente as áreas de alta tensão."

